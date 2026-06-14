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Crypto: Έρχονται οι πρώτες άδειες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Στην τελική ευθεία για την αδειοδότηση παρόχων crypto - Τι αποκάλυψε η πρόεδρος Βασιλική Λαζαράκου στο 7ο OT FORUM για τους ελέγχους και τη μάχη κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων

Kρυπτονομίσματα 14.06.2026, 08:00
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Crypto: Έρχονται οι πρώτες άδειες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Επιμέλεια Γιώργος Μανέττας

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αδειοδότηση των πρώτων εταιρειών παροχής υπηρεσιών crypto στην ελληνική αγορά. Αυτό αποκάλυψε από το βήμα του 7ου OT FORUM, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, κάτι που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την ελληνική κεφαλαιαγορά. «Ετοιμαζόμαστε να δώσουμε άδειες», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα των εξελίξεων που συντελούνται.

Ο χώρος των κρυπτοστοιχείων έμοιαζε μέχρι πριν από λίγα χρόνια περισσότερο με μια «γκρίζα ζώνη» της αγοράς. Πλατφόρμες εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν, οι επενδυτές κινούνταν συχνά χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και οι εποπτικές αρχές παρακολουθούσαν μια αγορά που έτρεχε ταχύτερα από τους κανόνες. Η εικόνα αυτή αλλάζει σταδιακά στην Ευρώπη και μαζί της αλλάζει και η ελληνική αγορά.

«Είναι μια τεράστια δουλειά», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περιγράφοντας το εύρος των ελέγχων που πραγματοποιούνται πριν δοθεί το πράσινο φως σε έναν πάροχο.

Μπαίνει τάξη στην αγορά των crypto

Σύμφωνα με την κα. Λαζαράκου, η αφετηρία των αλλαγών βρίσκεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό MiCA, ο οποίος επιχειρεί να βάλει τάξη σε μια αγορά που αναπτύχθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς αλλά χωρίς ενιαίο πλαίσιο εποπτείας. Όπως εξήγησε η κ. Λαζαράκου, η Ευρώπη έχει πλέον οριοθετήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων.  Αυτό σημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν νόμιμα στην αγορά θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια.

Οι έλεγχοι στις εταιρείες κρυπτοστοιχείων δεν περιορίζονται μόνο στα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την επιχείρηση

Για τις εποπτικές αρχές, ωστόσο, η διαδικασία δεν είναι απλή υπόθεση. «Είναι μια τεράστια δουλειά», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περιγράφοντας το εύρος των ελέγχων που πραγματοποιούνται πριν δοθεί το πράσινο φως σε έναν πάροχο.

crypto

H κ. Βασιλική Λαζαράκου στο OT FORUM εξήγησε ότι η εποπτική αρχή επιχειρεί να διαπιστώσει αν μια πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια πριν αποκτήσει πρόσβαση στο επενδυτικό κοινό

Δεν αρκεί ένα καλό βιογραφικό

Σε αντίθεση με άλλες μορφές αδειοδότησης, οι έλεγχοι στις εταιρείες κρυπτοστοιχείων δεν περιορίζονται μόνο στα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την επιχείρηση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει τη διοίκηση, τους μετόχους και τη συνολική εταιρική δομή, αλλά η αξιολόγηση φτάνει πολύ βαθύτερα.

Οι ελεγκτές, σύμφωνα με την κα. Λαζαράκου, καλούνται να αναλύσουν τον τρόπο λειτουργίας της ίδιας της πλατφόρμας. Πώς παρέχονται οι υπηρεσίες στους πελάτες. Ποιοι είναι οι συμβατικοί όροι που υπογράφουν οι επενδυτές. Πώς διαχειρίζεται η εταιρεία τους κινδύνους. Ποιο επιχειρηματικό μοντέλο ακολουθεί και κατά πόσο αυτό είναι βιώσιμο. Ουσιαστικά, η εποπτική αρχή επιχειρεί να διαπιστώσει αν μια πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια πριν αποκτήσει πρόσβαση στο επενδυτικό κοινό.

κρυπτονομίσματα

Οι πρώτες απορρίψεις για άδειες crypto

Η κ. Λαζαράκου αποκάλυψε ότι ήδη ορισμένοι υποψήφιοι πάροχοι δεν κατάφεραν να περάσουν το πρώτο φίλτρο αξιολόγησης. «Ήδη κόπηκαν κάποιοι», σημείωσε, τονίζοντας ότι η Επιτροπή ακολουθεί διαδικασία δύο σταδίων, η οποία περιλαμβάνει προαξιολόγηση και στη συνέχεια πλήρη αξιολόγηση. Όσοι δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις αποκλείονται πριν καν φτάσουν στο τελικό στάδιο εξέτασης.

Στις διαδικτυακές σαρώσεις εντοπίζονται συχνά διαφημίσεις που σχετίζονται με επενδύσεις σε cypto και οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν παραπλανητικές προσδοκίες στους επενδυτές.

Η κα. Λαζαράκου έβαλε και μια άλλη πτυχή, αυτή που αφορά την προστασία των επενδυτών από παραπλανητικές πρακτικές που συνεχίζουν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο. Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συνέδεσε ευθέως το ζήτημα των κρυπτοστοιχείων με τις καθημερινές δράσεις εποπτείας που πραγματοποιεί η Αρχή στον ψηφιακό χώρο.

Όπως είπε, στις διαδικτυακές σαρώσεις που πραγματοποιούνται εντοπίζονται συχνά διαφημίσεις που σχετίζονται με επενδύσεις σε κρυπτοστοιχεία και οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν παραπλανητικές προσδοκίες στους επενδυτές. «Προσπαθούμε και αυτό να το σταματήσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η παγκόσμια αγορά των crypto σε αριθμούς

Η αγορά των κρυπτοστοιχείων έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται γύρω στα 3 τρισ. δολάρια, έχοντας αγγίξει ακόμη και τα 4,4 τρισ. δολάρια το 2025 πριν ακολουθήσει διόρθωση.

Παράλληλα, ο αριθμός των ανθρώπων που κατέχουν κρυπτονομίσματα παγκοσμίως αυξήθηκε στα 741 εκατομμύρια το 2025, από 659 εκατομμύρια το 2024, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 12,4%.

Το Bitcoin παραμένει η κυρίαρχη δύναμη της αγοράς, καθώς περίπου 365 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως διαθέτουν έκθεση στο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, ενώ οι κάτοχοι Ethereum έφτασαν τα 175 εκατομμύρια.

Έρχεται φόρος 15% στα crypto

Την ίδια ώρα, νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% στα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα, φέρεται να ετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό δήλωσαν στο Reuters χθες δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση επί του θέματος.

Η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων

Μέχρι στιγμής, η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, κάτι που θέλει να διορθώσει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που φέρνει, ενώ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα για τον τομέα. Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, ωστόσο, δήλωσε στο Reuters ότι το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νόμο που αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες.

«Στόχος είναι να συμπεριληφθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας», αποκάλυψε ο αξιωματούχος.

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Γιώργος Μανέττας

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