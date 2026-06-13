Πετρέλαιο: Με απώλειες 6% έκλεισε η εβδομάδα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με απώλειες 6 % έκλεισε την εβδομάδα το πετρέλαιο, καθώς ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν στην υπογραφή συμφωνίας ειρήνης. Παρά την υποχώρηση οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να είναι υψηλότερες κατά 20% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, έχασαν 3,4% κλείνοντας στα 87,33 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI υποχώρησαν κατά 3,2% κλείνοντας στα 84,88 δολάρια το βαρέλι.

«Αυτό που έχει προκαλέσει την πτώση της αγοράς είναι οι ισχυρισμοί των Ιρανών ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης (με τις ΗΠΑ)» εξηγεί στο Reuters ο John Kilduff, συνεργάτης της Again Capital.

Ένα μνημόνιο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και την Κυριακή, δήλωσε μια δυτική πηγή στο Reuters την Παρασκευή, με τη Γενεύη να αναδεικνύεται ως ο πιθανότερος τόπος συνάντησης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί δήλωσε την Παρασκευή ότι ένα μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί και θα μπορούσε να αλλάξει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τις απειλές για αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν την Πέμπτη, ενώ το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι οι τελικές διαπραγματεύσεις για το μνημόνιο θα επικεντρωθούν σε πυρηνικά και οικονομικά ζητήματα, αλλά θα αποκλείσουν τις συζητήσεις για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Τα πρωτοσέλιδα οδηγούν ξανά την αγορά, καθώς αυξάνεται η εμπιστοσύνη ότι τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία και θα ανοίξουν ξανά τα Στενά (του Ορμούζ),»τονίζει ο Τάμας Βάργκα, αναλυτής της PVM Oil Associates.

Οι προβλέψεις για το πετρέλαιο

Ωστόσο τα παγκόσμια και περιφερειακά αποθέματα πετρελαίου εξακολουθούν να είναι χαμηλά και θα μπορούσαν να υποχωρήσουν, ακόμη και στην περίπτωση της συμφωνίας καθώς θα χρειαστεί χρόνος για να διασφαλιστούν οι αδιάλειπτες ροές πετρελαίου, πρόσθεσε.

«Πιστεύουμε ότι η αγορά στα τέλη Ιουλίου φτάνει σε σημείο καμπής αν δεν δούμε να επανεκκινούνται οι ροές πετρελαίου πριν από τότε», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα. «Αυτό συμβαίνει όταν τα επίπεδα των αποθεμάτων και η εποχικά αυξημένη ζήτηση ωθούν τις τιμές σημαντικά προς τα πάνω, προς τα 120-130 δολάρια το βαρέλι.»

Η Goldman Sachs μείωσε την πρόβλεψη για τη μέση τιμή του Brent για το 2027 στα 80 δολάρια το βαρέλι λόγω υψηλότερης προσφοράς και χαμηλότερης ζήτησης, αλλά αναμένει ότι οι τιμές θα ξεπεράσουν τον μέσο όρο του 2025 λόγω της συσσώρευσης εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου του ΟΟΣΑ και ενός ασφαλίστρου ασφαλείας για διαταραχές.

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών μείωσε την Πέμπτη την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026 στα 970.000 βαρέλια την ημέρα από τα 1,17 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, τη δεύτερη συνεχόμενη προς τα κάτω αναθεώρησή του.

Η ομάδα παραγωγών ανέφερε επίσης ότι η κατανάλωση θα ανακάμψει τελικά. Αναμένει ότι η ζήτηση πετρελαίου το 2027 θα αυξηθεί κατά 1,73 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, δηλαδή κατά 190.000 βαρέλια την ημέρα περισσότερο από την προηγούμενη πρόβλεψή της.