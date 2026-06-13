Κικίλιας στο MEGA: Για εμάς η ασφάλεια στην ακτοπλοΐα είναι πάνω απ’ όλα

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Στην στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας, αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας μιλώντας MEGA Σαββατοκύριακο τονίζοντας τον ρόλο της στην οικονομία, ακθώς συμβάλει σημαντικά στο ΑΕΠ και τις θέσεις εργασίας.

«Ήταν όραμά μας και βάλαμε πολλή προσπάθεια, στρατηγική, διαπραγματεύσεις, κόπο, να μπορέσουμε αυτή την τεράστια δύναμη που έχει η ελληνική ναυτιλία, που είναι η πρώτη στον κόσμο, που φέρνει το 8-9% του ΑΕΠ ως έσοδα και 200.000 θέσεις πολύ καλά πληρωμένες, να το χρησιμοποιήσουμε, να το εκμεταλλευτούμε στην όποια διαπραγμάτευση».

«Θεωρώ ότι το κομμάτι της ναυτιλίας, μαζί με τα ναυπηγεία, μαζί με το high-end yachting, τις μαρίνες και τον πολύ καλό τουρισμό, μαζί με την ανάπτυξη και την οικονομία που φέρνει η ακτοπλοΐα και τους εκατομμύρια τουρίστες που μεταφέρει στα νησιά μας, και τα επαγγέλματα τα οποία χτίζονται γύρω από αυτό, μπορούν να δώσουν σε μια περιοχή τεράστια άνθιση και ανάπτυξη».

Στη συνέχεια μίλησε για τη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας σε ένα γεωπολιτικά ασταθές περιβάλλον, σημειώνοντας ότι το 61% της ευρωπαϊκής και 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας ανήκει σε ελληνόκτητα πλοία, γεγονός που την καθιστά παράγοντα σταθερότητας και επηρεάζει το κόστος της ενέργειας, τον πληθωρισμό και τη διαθεσιμότητα προϊόντων.

«Η Ελλάδα κατέχει το 61% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας με ελληνόκτητα πλοία. Και το εμπόριο στον πλανήτη γίνεται στο 80 με 90% μέσα από τη θάλασσα. Άρα, το πόσο θα κοστίζει η ενέργεια και πώς θα φτάσει αυτή στο νοικοκυριό, το αν τα προϊόντα θα είναι ακριβά ή φθηνά και αν θα έχουμε πληθωρισμό και αν θα έχουμε επάρκεια και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ζούμε στην καθημερινότητά μας, αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση με τη ναυτιλία».

«Η ασφάλεια πάνω απ’ όλα»

Όπως τόνισε ο υπουργός, «η ασφάλεια για μας στην ακτοπλοΐα είναι πάνω απ’ όλα».

«Μόνο από τον Πειραιά διακινούνται πάνω από 10 εκατ. εισιτήρια για τα νησιά μας σε κάθε τουριστική σεζόν. Υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας. Εμείς ως υπουργείο και Θάλαμος Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, έχουμε κάνει 80% παραπάνω ελέγχους έκτακτους σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας και ειδικά στα τουριστικά από ό,τι πέρσι και πρόπερσι».

«Είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή αστάθειας και ανασφάλειας, να ξέρουν όλοι ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Ότι η Ελλάδα έχει μια σοβαρή κυβέρνηση, ότι η Ελλάδα προσέχει πολύ επαγγελματικά τις κινήσεις τις οποίες κάνει για να προστατεύσει την οικονομία της και την ανάπτυξή της».

«Εμείς θέλουμε τα νησιά μας και το εμπόριό μας να είναι πρώτο, μπροστά-μπροστά, σε σχέση με την οποιαδήποτε άλλη χώρα, και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα το ότι έχουμε αυτούς τους ανθρώπους τους φιλόξενους, αυτή την όμορφη χώρα, πάμε τώρα να κάνουμε και τις επενδύσεις που πρέπει, να τις κάνουμε και στις λιμενικές υποδομές, να τις κάνουμε και στον τουρισμό».

«Δεν έχουμε αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά μέχρι σήμερα»

Όσον αφορά τις τιμές των ακτοπλοϊκών, ο κος Κικίλιας υποστήριξε ότι φέτος δεν σημειώθηκαν αυξήσεις. Ωστόσο, τα ενδονησιωτικά εισιτήρια είναι ελεύθερα, με τον υπουργό να εξηγεί πως «το 97% των ανθρώπων οι οποίοι τα χρησιμοποιούν είναι τουρίστες και άρα από κει προσδοκούμε να έχουμε υπερπολλαπλάσια έσοδα».

Για το μεταναστευτικό

Ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό και τις ενέργειες του Λιμενικού.

«Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά, που επιτήδειοι εμπορεύονται και εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση φέρεται να είναι ένας Έλληνας και ένας Κύπριος. με υψηλών κυβικών σκάφη πολυτελείας, που κάναν αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αισχρό δουλεμπόριο. Είναι ό,τι πιο αισχρό, ό,τι πιο ανήθικο μπορεί να κάνει κανείς».

«Έγινε μια πολύωρη καταδίωξη. Συμμετείχαν επτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο. Στέφθηκε με επιτυχία η επιχείρηση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, γιατί ξέρετε, οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος δίνουν αυτές τις μάχες κάθε μέρα στο Αιγαίο, μέρα και νύχτα. Πολλές φορές, δεν μαθαίνουμε τι κάνουν, αμείβονται με 1.000 ευρώ, και είναι εκεί και φυλάνε τα θαλάσσια σύνορά μας, αστυνομεύουν τα νησιά μας, στηρίζουν την οικονομία μας, βοηθούν, έχουν γίνει τόσες δεκάδες χιλιάδες διασώσεις στο Αιγαίο και κάτω από την Κρήτη. Και τους οφείλουμε ένα μπράβο, και τη στήριξη της Πολιτείας, και ξέρω ότι έχουν τη στήριξη της κοινωνίας, των δημάρχων και των νησιωτών».

«Οι ροές έχουν πέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με πέρσι από την Τουρκία. Συνολικά σε σχέση με πέρσι έχουμε 23% μείωση στις ροές. Έχουμε μείωση από την Τουρκία 62% σε σχέση με πέρσι και έχουμε αύξηση από τη Λιβύη 68% σε σχέση με πέρσι».

«Έχουμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες φέτος να μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συμφωνήσαμε με τη Frontex, τα αεροπλάνα και τα drones της Frontex δεν πετάνε πλέον πάνω από την Κρήτη και στο πέλαγος, πετάνε στα 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λιβύης.

«Στείλαμε μόνιμο εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος στην Τρίπολη. Ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στους Λίβυους αξιωματούχους τρία σκάφη του Λιμενικού ειδικά χρωματισμένα, μετά από δικά τους αιτήματα και με προσπάθεια και του υπουργείου Εξωτερικών και δική μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης».

«Ο Αντώνης Σαμαράς προσέφερε στην παράταξη σε πολύ δύσκολες στιγμές»

Ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση.

«Έχουμε μια κουλτούρα και μια παιδεία στην παράταξή μας και έχουμε μια σειρά αρχών, που λέει ότι υπάρχει σεβασμός και εκτίμηση σε αυτούς οι οποίοι έχουν ηγηθεί και έχουν προσφέρει στην παράταξη και στη χώρα. Και ο Αντώνης Σαμαράς το έκανε αυτό και σε πολύ δύσκολες στιγμές».

«Προσωπικά ήμουν υπουργός του, στην τρίτη κυβέρνησή του, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μέσα στα μνημόνια και μέσα στην κρίση. Και ξέρω τη μάχη την οποία έδωσε μαζί με το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τον κο Βενιζέλο, και όλους εμάς, και όλη την κοινωνία για να μείνει η χώρα όρθια».

Για τα νέα κόμματα

Τέλος ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στην παρουσία νέων κομμάτων στην πολιτική σκηνή και πώς αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν τις κάλπες του 2027.

«Στη στρατηγική και στη φαρέτρα της πορείας της παράταξής μας προς τις εκλογές, το αποτέλεσμα θα κριθεί αποκλειστικά από εμάς. Από τη σχέση μας με την κοινωνία, από τη διάθεσή μας να προχωρήσουμε μπροστά και να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, από το όραμά μας και το πώς δείχνουμε ότι στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας, τα παιδιά μας, την επόμενη γενιά, από τα θέματα της ασφάλειας και τα θέματα της οικονομίας και τα θέματα της ανάπτυξης και τα θέματα της ακρίβειας, και πώς εμείς τα αντιμετωπίζουμε»

«Κανένα κόμμα, καμία ίδρυση νέου κόμματος, όσα κι αν είναι αυτά, δεν μπορεί να επηρεάσει αυτή τη σχέση. Ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστούμε πολιτικά τη σχέση μας και ο αξιακός κώδικας τον οποίο θα επιδείξουμε και η διάθεση να στηρίξουμε και να βρεθούμε δίπλα στην κοινωνία, θα κρίνει το ποσοστό το οποίο θα πάρουμε στην πρώτη κάλπη, γιατί αυτή είναι η στρατηγική μας, όταν αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές».