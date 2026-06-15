Επιχειρηματικά deals: Πατάει γκάζι η αγορά

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Μπροστά σε ένα παράδοξο φαινόμενο βρίσκεται η ελληνική αγορά. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη φρενίτιδα των deals, τα οποία συνεχίζουν ακάθεκτα παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Οσοι περίμεναν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι αναταράξεις στις αγορές και η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους θα πάγωναν τα επιχειρηματικά deals, διαψεύδονται, αφού αρκετοί επενδυτές επιλέγουν να πατήσουν γκάζι αντί για φρένο.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορεί να επηρεάζουν προσωρινά τις αποτιμήσεις ή να μεταβάλλουν το κόστος χρήματος, δεν αλλάζουν όμως απαραίτητα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική

Οπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς με καλή γνώση των επενδύσεων, η αβεβαιότητα δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για όσους επενδύουν με ορίζοντα ετών. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργεί ως καταλύτης για ταχύτερες αποφάσεις. Η σημερινή περίοδος εκτιμάται ότι ίσως προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες από εκείνες που υπήρχαν πριν από δύο ή τρία χρόνια. Οχι επειδή τα προβλήματα έχουν εξαφανιστεί, αλλά επειδή η αβεβαιότητα δημιουργεί περιθώρια διαπραγμάτευσης και επαναξιολόγησης αποτιμήσεων.

7 χρόνια μπροστά

Η πιο χαρακτηριστική περιγραφή της παραπάνω στρατηγικής ήρθε τις προηγούμενες ημέρες από τον επικεφαλής της Ideal Holdings, Λάμπρο Παπακωνσταντίνου. «Ενας επενδυτής με ορίζοντα επτά ετών ή και μεγαλύτερο δεν μπορεί να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις με βάση τις εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων» σημείωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. «Οι πόλεμοι κάποια στιγμή τελειώνουν. Οι πολιτικές κρίσεις επίσης. Η Ελλάδα άλλωστε έχει αφήσει πίσω της τις περιόδους αστάθειας. Περάσαμε τις εποχές της ανωμαλίας. Με τον άλφα ή βήτα τρόπο θα έχουμε κυβέρνηση. Αυτό που παραμένει είναι η αξία της επιχείρησης, οι προοπτικές της αγοράς και κυρίως οι άνθρωποι που τη διοικούν» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος άλλωστε δρομολογεί μια νέα εξαγορά στον χώρο των τροφίμων, χρησιμοποιώντας ως πλατφόρμα τον Μπάρμπα Στάθη. «Το ψάχνουμε, δεν βιαζόμαστε» ανέφερε, επικαλούμενος μάλιστα τη φιλοσοφία της Berkshire Hathaway του διάσημου αμερικανού επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ: «Κάντε υπομονή, πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο, να μελετήσουμε τι θα κάνουμε» σημείωσε με νόημα.

Αυτή τη λογική φαίνεται πως συμμερίζεται και ένα μεγάλο μέρος της επενδυτικής κοινότητας. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορεί να επηρεάζουν προσωρινά τις αποτιμήσεις ή να μεταβάλλουν το κόστος χρήματος, δεν αλλάζουν όμως απαραίτητα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική. Και αυτό εξηγεί γιατί οι συζητήσεις συνεχίζονται σχεδόν σε κάθε κλάδο της οικονομίας.

Το online gaming

Ενα από τα μεγαλύτερα deal των τελευταίων μηνών είναι εκείνο της Bally’s Intralot με την Evoke. Η διοίκηση του νέου σχήματος δεν κρύβει τις φιλοδοξίες της. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός διεθνούς ομίλου με παρουσία σε έξι βασικές αγορές, ένδεκα brands και δυνητική αγορά που προσεγγίζει τα 36 δισ. ευρώ. Οι εταιρείες του online betting και του iGaming χρειάζονται πλέον μεγαλύτερες πλατφόρμες, περισσότερα δεδομένα πελατών και ισχυρότερη τεχνολογία, ενώ οι οικονομίες κλίμακας έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Γι’ αυτό και οι συνέργειες των 210 εκατ. ευρώ που προβλέπει η συναλλαγή θεωρούνται από πολλούς το πραγματικό κλειδί του deal.

Εάν κάποιος αναζητεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι πόλεμοι δεν σταματούν τις επιχειρηματικές κινήσεις, δεν χρειάζεται να κοιτάξει μακριά. Η MHP του ουκρανού δισεκατομμυριούχου Yuriy Kosiuk προχωρά στην απόκτηση της Νιτσιάκος ενώ η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Το μήνυμα που εκπέμπει η συναλλαγή είναι ξεκάθαρο. Οι μεγάλοι όμιλοι δεν σταματούν να επενδύουν επειδή υπάρχει πόλεμος. Αντίθετα, προσπαθούν να εξασφαλίσουν καλύτερη θέση για την επόμενη ημέρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι η οικογένεια Νιτσιάκου παραμένει στο τιμόνι της εταιρείας. Πρόκειται για μοντέλο που εφαρμόζει συστηματικά η MHP στις διεθνείς επενδύσεις της, διατηρώντας τις διοικήσεις που γνωρίζουν την αγορά και ενισχύοντάς τες με κεφάλαια και δίκτυα.

Η ΔΕΛΤΑ και το τίμημα

Στον χώρο των τροφίμων, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στη ΔΕΛΤΑ. Οσοι συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις γνωρίζουν ότι η εξίσωση είναι πιο σύνθετη από όσο φαίνεται. Το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσο θα πληρώσει κάποιος για να αποκτήσει την εταιρεία. Είναι πόσα θα χρειαστεί να επενδύσει αμέσως μετά. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η επόμενη ημέρα απαιτεί πρόσθετα κεφάλαια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Σε ορισμένους κύκλους γίνεται λόγος για ανάγκες που μπορεί να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ επιπλέον του κόστους εξαγοράς. Αυτό εξηγεί και τη στάση του CVC. Η αγορά εκτιμά ότι το fund επιδιώκει να βρει τον κατάλληλο αποδέκτη, γνωρίζοντας ότι η επόμενη ημέρα απαιτεί βιομηχανική εμπειρία, επενδυτική δυνατότητα και υπομονή. Δεν αρκεί ένας αγοραστής που μπορεί να κλείσει τη συμφωνία.

Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ακουστεί στην αγορά κατά καιρούς βρίσκονται ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, η πλευρά της οικογένειας Χατζάκου (ΜΕΒΓΑΛ), τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη. Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη μία συμφωνία στον χώρο των τροφίμων, που εμπλέκει γνωστό επενδυτή, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με τους ενδιαφερόμενους να εστιάζουν στην επόμενη μέρα: πώς θα αυξηθούν οι όγκοι παραγωγής, πώς θα αξιοποιηθούν κοινά δίκτυα διανομής και πώς θα δημιουργηθούν μεγαλύτερα σχήματα με καλύτερες οικονομίες κλίμακας. Οι αγοραστές αγοράζουν το μέλλον. Οι πωλητές αποτιμούν το μέλλον ακόμη ακριβότερα. Και κάπου εκεί γεννιούνται οι πιο δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Στρατηγική

Η κινητικότητα δεν περιορίζεται στη βιομηχανία τροφίμων. Η AVE του Νίκου Βαρδινογιάννη αυξάνει την έκθεσή της στη Yalco της οικογένειας Κωνσταντίνου, με την τοποθέτηση να φτάνει έως 5 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ενεργού συμμετοχής στην επόμενη φάση ανάπτυξης της εισηγμένης εταιρείας. Η συνεργασία ξεκίνησε ήδη από το 2024, όταν πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες τοποθετήσεις κεφαλαίων γύρω από τη Yalco και τη θυγατρική της Yalco Trading. Η συμμετοχή της Tethys στο μετοχικό σχήμα είχε θεωρηθεί τότε το πρώτο βήμα μιας στρατηγικής με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Το παζλ των εξαγορών και deals του τελευταίου διαστήματος συμπληρώνουν επίσης η συμφωνία των «Κουλουράδων» του ινδού επιχειρηματία Taizoon Khorakiwala με τα Bread Factory, η απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρείας παιδικών σνακ Sporos Meals από την εταιρεία Kappa Perla, συμφερόντων της Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση, και η πλειοψηφική εξαγορά της Βιοϋγεία από το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap II (SMERC II).

Ολοι βιάζονται

Υπάρχει ένα τελευταίο στοιχείο που εξηγεί ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη σημερινή κινητικότητα. Κύκλοι που παρακολουθούν στενά τον κόσμο των private equity funds υποστηρίζουν ότι αρκετοί επενδυτές επιδιώκουν να κλείσουν συμφωνίες πριν αποτυπωθούν πλήρως στις αποτιμήσεις οι επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων. Δεν τρέχουν επειδή αγνοούν τον κίνδυνο. Τρέχουν επειδή τον βλέπουν. Και γνωρίζουν ότι όταν η αβεβαιότητα υποχωρήσει, οι ευκαιρίες πιθανότατα θα κοστίζουν ακριβότερα…

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ