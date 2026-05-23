Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τις δυναμικές ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν βάλει στο ραντάρ τους επενδυτικά ταμεία στην Ελλάδα το τελευταίο δίμηνο, αναγνωρίζοντας σημαντικά περιθώρια μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, σε πείσμα της διεθνούς αβεβαιότητας και των γεωπολιτικών αναταράξεων.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η Elikonos Capital, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε νέα επένδυση στην εταιρεία επεξεργασμένης ξυλείας Akritas μέσω του επενδυτικού κεφαλαίου Elikonos 3.

Η επενδυτική κίνηση αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της εταιρείας, η οποία μετράει μισό αιώνα παρουσίας στον Έβρο.

Συνολικότερα, η επένδυση εγγράφεται στη στρατηγική υποστήριξη εκ μέρους των ελληνικών funds σε κλάδους της εγχώριας βιομηχανίας με ισχυρή παραγωγική βάση.

«Πιστεύουμε ότι η εταιρεία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αξιοποιώντας τις τάσεις της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής μετάβασης και των βιώσιμων δομικών υλικών», δήλωσε ο Τάκης Σολωμός, Partner της Elikonos Capital.

Δεν πρόκειται ωστόσο για μεμονωμένη κίνηση, καθώς πρόσφατα παραδείγματα αποκαλύπτουν ότι τα επενδυτικά κεφάλαια στην Ελλάδα βλέπουν με καλό μάτι την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την κατάλυση των στενών ορίων που θέτει η ελληνική αγορά.

Ταυτόχρονα, ο κατακερματισμός δημιουργεί ευκαιρίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ανταγωνιστικών σχημάτων.

Τριπλέτα επενδύσεων

Σε μπαράζ στρατηγικών κινήσεων προχώρησε πρόσφατα το Golden Age Capital, ανακοινώνοντας επενδύσεις στην αλυσίδα ψητοπωλείων “ο Πρόεδρος”, στο δίκτυο φαρμακείων «Dr. Pharmacy» και στην εταιρεία διαχείρισης serviced apartments Moving Doors.

Κοινό υπόβαθρο του επενδυκτικού τρίπτυχου είναι η υποστήριξη κλάδων που έχουν αναγνωρισμένη παρουσία στην αγορά και δυνατότητες ανάπτυξης εκτός των ελληνικών συνόρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του fund, σκοπός της επένδυσης είναι «να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας ανθεκτικής, επεκτάσιμης πλατφόρμας εστίασης», με την Golden Age να είναι έτοιμη να υποστηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης του «Προέδρου» μέσω ενός συνδυασμού οργανικής επέκτασης, επιλεγμένων εξαγορών και περαιτέρω επενδύσεων σε υποδομές και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Ως προς την επένδυση στη Moving Doors, ο Περικλής Μαζαράκης , ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Golden Age Capital, δήλωσε: «Η επένδυσή μας στην Moving Doors ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική μας να επικεντρωθούμε στη δημιουργία καινοτόμων σχεδίων σε κατακερματισμένες αγορές, όπως η αγορά κατοικίας».

Κρίσιμος παράγοντας για την επένδυση στο «Dr. Pharmacy» ήταν και εδώ ο κατακερματισμός του κλάδου, όπως αναφέρουν πληροφορίες της αγοράς, αφού η συνθήκη αυτή προσφέρει εύφορο έδαφος για τη δημιουργία ενός φαρμακείου νέας γενιάς.

Επενδυτικά ταμεία: στρέφονται στην υγιεινή διατροφή

Φαίνεται ότι η στροφή των καταναλωτών στην υγεινή διατροφή δεν έχει περάσει απαρατήρητη στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Τον Απρίλιο, η Kappa Perla εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας υγιεινών παιδικών σνακ Sporos Meals, η οποία παρασκευάζει clean-label προϊόντα.

Στους σκοπούς της Kappa Perla περιλαμβάνεται η ενίσχυση της εξωστρέφειας της εταιρείας και ο εμπλουτισμός του προϊοντικού καταλόγου της Sporos Meals και η

Την ίδια περίοδο, το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap II (SMERC II), προχώρησε στην πλειοψηφική εξαγορά της Βιοϋγεία Α.Ε., Αναγνωρίζοντας τη δυναμική ανάπτυξης της αγοράς βιολογικών τροφίμων στην Ελλάδα και διεθνώς.

Βιώσιμη ανάπτυξη και εξωστρέφεια

Με την πρόθεση να λειτουργήσει ως επενδυτικός καταλύτης, η EOS Capital Partners ανακοίνωσε στα τέλη Μαρτίου την επιτυχή ολοκλήρωση της τελικής φάσης άντλησης κεφαλαίων (Final Closing) του EOS Hellenic Renaissance Fund II (“EHRF II”).

Πρόκειται για ένα επενδυτικό ταμείο ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), το οποίο δίνει βαρύτητα στις ελληνικές μικρομεσαίες και MidCaps, δηλαδή εταιρείες που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και έχουν κύκλο εργασιών έως 100 εκατ. ευρώ.

Σκοπός του επενδυτικού ταμείου είναι να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα σε στρατηγικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ο ρόλος των επενδυτικών ταμείων

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δρ. Παναγιώτης Πρόντζας, Head of Strategy & Investments & Public Sector της Grant Thornton «τα εγχώρια επενδυτικά ταμεία αποτελούν πλέον έναν ώριμο και ουσιαστικό πυλώνα του επενδυτικού οικοσυστήματος. Η συμβολή τους δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση, αλλά επεκτείνεται στη στρατηγική καθοδήγηση, στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και στη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Σημειώνεται ότι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 40 εγχώρια επενδυτικά ταμεία, τα οποία διαχειρίζονται συνολικά πόρους κοντά στα € 3-3,5 δισ.

Τα διαθέσιμα αυτά κεφάλαια, σε συνδυασμό με τη χρήση δανειακής μόχλευσης, μεταφράζονται σε σημαντικά αυξημένη επενδυτική ισχύ.

Στους άξονες θετικών αλλαγών που προσφέρουν τα εγχώρια επενδυτικά ταμεία περιλαμβάνονται η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και της ρευστότητας, η παροχή τεχνογνωσίας για βιώσιμα αναπτυξιακά σχέδια και η καταλυτική συμβολή στην επιτάχυνση συγχωνεύσεων και εξαγορών.