Εξαγωγές: Ισχυρή εκκίνηση το 2026 με διψήφια άνοδο και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου

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Με ισχυρές επιδόσεις ξεκίνησαν το 2026 οι ελληνικές εξαγωγές, επιβεβαιώνοντας ότι η εξωστρέφεια παραμένει ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας. Τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου καταγράφουν σημαντική αύξηση των εξαγωγών, η οποία μάλιστα συνοδεύεται από περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος, παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο των εισαγωγών.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε στα 17,8 δισ. ευρώ, έναντι 15,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 11,3%. Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και τις εμπορικές ροές, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές των οποίων αυξήθηκαν κατά 35,9%, ξεπερνώντας τα 5,3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η θετική εικόνα δεν περιορίζεται στον ενεργειακό κλάδο. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 12,96 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4,2%, γεγονός που δείχνει ότι η αναπτυξιακή δυναμική διαχέεται σε ευρύτερο φάσμα παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η πορεία των τροφίμων, τα οποία παραμένουν η ισχυρότερη κατηγορία εξαγωγών εκτός πετρελαιοειδών. Οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 10,2% και ανήλθαν στα 3,35 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι εξαγωγές πρώτων υλών (+11,4%), χημικών (+2,2%), μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών (+1,8%) και διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (+3,8%).

Η δυναμική αυτή αποτυπώθηκε και τον Απρίλιο. Οι εξαγωγές του μήνα αυξήθηκαν κατά 35,7%, φθάνοντας τα 5,2 δισ. ευρώ, ενώ ακόμη και χωρίς τα πετρελαιοειδή κατέγραψαν άνοδο 7,9%.

Πρόκειται για μια επίδοση που δείχνει ότι η εξαγωγική δραστηριότητα διατηρεί ισχυρές βάσεις και δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις διακυμάνσεις της ενεργειακής αγοράς.

Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές αυξήθηκαν με πιο συγκρατημένο ρυθμό (+3,3%), στα 28,2 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 8%, στα 10,4 δισ. ευρώ, εξέλιξη που συνιστά μία από τις πιο θετικές ειδήσεις του τετραμήνου.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις διεθνείς αγορές, με τις εξαγωγές να αποτελούν βασικό παράγοντα στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Οι επιδόσεις του πρώτου τετραμήνου δημιουργούν θετικές προσδοκίες για τη συνέχεια του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι το διεθνές περιβάλλον θα παραμείνει σχετικά σταθερό.