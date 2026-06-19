Μετρό: Σχεδόν 150 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση συρμών

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Στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Μεταφορές 2021-2027, με δικαιούχο τις ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, εντάχθηκε η πράξη «Αναβάθμιση Συρμών και Εγκατάσταση Κλιματιστικών σε Συρμούς που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό Αθήνας και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 4 Υποσταθμών Έλξης».

Εκσυχρονισμός στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό

Όπως έγινε γνωστό από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, τη σχετική απόφαση έλαβε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατόπιν συνεργασίας με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα.

Η πράξη, με συνολική δημόσια δαπάνη 149.515.883,55 ευρώ και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 120.577.325,44 ευρώ από πόρους του Ταμείου Συνοχής, αφορά στην αναβάθμιση δώδεκα συρμών της Σειράς Ι (έτος κυκλοφορίας 2000) που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας, την εγκατάσταση κλιματιστικών στους συρμούς αυτούς, καθώς και την ανακαίνιση τεσσάρων υποσταθμών της Γραμμής 2 και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας.

Στόχος του έργου είναι ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του στόλου των επιβατικών συρμών των Γραμμών 2 και 3, με άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των τακτικών χρηστών του δικτύου της ΣΤΑΣΥ, καθώς και η προσέλκυση νέων χρηστών από άλλα ιδιωτικά μέσα, με την παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.