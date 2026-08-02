Έτοιμα γεύματα: «Φλέβα» χρυσού για σούπερ μάρκετ και βιομηχανία

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Την ώρα που η εστίαση καταγράφει σημαντική κάμψη από την αρχή του έτους, με τους καταναλωτές να περικόπτουν εξόδους και να δαπανούν μικρότερα ποσά, η αγορά στα έτοιμα γεύματα εξελίσσεται δυναμικά. Παρότι τα στοιχεία δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό λειτουργεί κυρίως ως συμπληρωματική επιλογή για τις ανάγκες της καθημερινότητας, οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής και η έλλειψη χρόνου, το έχουν εντάξει στις συνήθειες των καταναλωτών «ως λύση ευκολίας». Ομοίως οι αναπτυξιακές προοπτικές της κατηγορίας οδηγούν τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε σημαντικές επενδύσεις, όπως άλλωστε και βιομηχανίες τροφίμων οι οποίες διαβλέπουν έναν ακόμα υποστηρικτικό άξονα στο πλαίσιο της προσδοκώμενης ενίσχυσης των εργασιών τους.

Η δαπάνη για έτοιμα γεύματα

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ το 41% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει έτοιμο φαγητό όταν δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει, με ένα 19% να εκτιμά ότι είναι ασύμφορο να μαγειρεύει κανείς για λίγα άτομα.

Υπολογίζεται ότι ότι η μέση εβδομαδιαία δαπάνη των καταναλωτών για έτοιμο φαγητό διαμορφώνεται στα 14,79 ευρώ ανά νοικοκυριό, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 770 ευρώ ετησίως.

Τα σούπερ μάρκετ στο «παιχνίδι»

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ μέσα σε μία δεκαετία έχουν διπλασιάσει το μερίδιό τους στην επιλογή έτοιμου γεύματος, καθώς αυτό διαμορφώνεται σε 29% από 16% και σήμερα διαθέτουν μία μεγάλη ποικιλία από τυποποιημένα, ψυκτικού ή θερμού θαλάμου.

Από τους πρωτοπόρους υπήρξε η Σκλαβενίτης και σύμφωνα με εκτιμήσεις τα έτοιμα γεύματα που η ίδια παράγει ξεπερνούν σε τζίρο τα 60 εκατ. ευρώ. Και δεν είναι καθόλουντυχαία η επιλογή της να αναπτύξει το νέο concept καταστημάτων Food to go τα οποία προσφέρουν ποικιλία επιλογών σε έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια.

Προκειμένου, δε να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη κατηγορία προχωρά στην ανέγερση μονάδας για την παραγωγή και διακίνηση ετοίμων γευμάτων έως 250.000 μερίδων ημερησίως.

Από την πλευρά της η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει μπει στο «παιχνίδι» των έτοιμων γευμάτων με την σειρά ΑΒ Έτοιμα Γεύματα και την υπογραφή του γνωστού σεφ Άρη Πετρετζίκη. Με το λανσάρισμα των κατηγοριών Χαμηλών Θερμίδων και High Protein, η σειρά προσφέρει περισσότερες από 25 γευστικές επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες.

Μαγειρειμένο φαγητό κι από την Μασούτης, μέσω της Ready Meals, υπηρεσία που προσφέρει σε επιλεγμένα καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα.

Ανεξάρτητα αν έχουν οι ίδιες την ευθύνη της παραγωγικής διαδικασίας, σχεδόν όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν σε περίοπτη θέση προϊόντα της κατηγορίας που παράγουν μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων, όπως π.χ. η Paliria.

«Ψήνοντας» κέρδη

Ο «βασιλιάς του ντολμά», η εταιρεία Paliria με τζίρο 115 εκατ. ευρώ και παρουσία σε πάνω από 50 χώρες, επενδύει και στα γεύματα ψυγείου με την επωνυμία «Σπιτικά», αφουγκραζόμενη τις τάσεις της αγοράς.

Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι η εταιρεία 3αλφα, που οι σειρές 3αλφα Snacks και 3αλφα Έτοιμα Σπιτικά, ήταν αυτές ( και κατά συνέπεια η είσοδος και στη μικρή λιανική0 που επί της ουσίας την οδήγησαν σε κέρδη προ φόρων 2,65 εκατ. ευρώ το 2025 από ζημίες 639.000 ευρώ.

Είναι ενδεικτικό ότι 3αλφα Snacks συνεισέφεραν ήδη το 6% των συνολικών πωλήσεων των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων της εταιρείας, ενώ η νεότερη κατηγορία 3αλφα Βιολογικές Υπερτροφές κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων κατά 25%.