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Κώτσηρας: Στόχος η περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και το Κέντρο Ελέγχου και Ασφάλειας της ΣΤΑΣΥ, επισκέφθηκε ο Γιώργος Κώτσηρας

Μεταφορές 22.06.2026, 20:04
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Κώτσηρας: Στόχος η περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό
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Επίσκεψη στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό στο Σύνταγμα και στο Κέντρο Ελέγχου και Ασφάλειας της ΣΤΑΣΥ πραγματοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΑ Αντώνη Κεραστάρη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ, Αθανάσιο Κοτταρά.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Κώτσηρας ενημερώθηκε για τα συστήματα επιχειρησιακής διαχείρισης και ασφάλειας του Μετρό, μεταξύ των οποίων τα συστήματα τηλεδιοίκησης, παρακολούθησης της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και βιντεοεπιτήρησης.

Συναντήθηκε επίσης με άνδρες και γυναίκες του σχεδίου «Αριάδνη» της Ελληνικής Αστυνομίας, που επιχειρούν καθημερινά στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής για την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και την ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών.

Στον σταθμό του Συντάγματος ο αναπληρωτής υπουργός επισκέφθηκε την ανοιχτή για το κοινό βιβλιοθήκη και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στη Γραμμή 2 του μετρό και από το Σύνταγμα μετέβη στην Ομόνοια. Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. Κώτσηρας συνομίλησε με πολίτες και εργαζομένους για την καθημερινή εμπειρία τους στο Μετρό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση.

Μετά την επίσκεψη ο κ. Κώτσηρας δήλωσε πως «σήμερα είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ για τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Μετρό και να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους για την κρίσιμη συνεισφορά τους στην ομαλή λειτουργία του δικτύου. Εξυπηρετώντας καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες, το μετρό αποτελεί βασικό πυλώνα των δημοσίων συγκοινωνιών της Αθήνας».

«Στόχος μας», προσέθεσε, «είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου, η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν μετακινήσεις πιο άνετες, ασφαλείς και αξιόπιστες».

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