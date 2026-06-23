UBS: Περιορισμένη η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στον τουρισμό – Διατηρεί σύσταση «Buy»

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Την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, επισημαίνει η UBS σε νέα έκθεσή της για τις ελληνικές τράπεζες, διατηρώντας παράλληλα τη θετική της στάση για τον κλάδο και τις προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης. Η ελβετική τράπεζα παρακολουθεί ως βασικό δείκτη για την πορεία του τουρισμού τον αριθμό των διεθνών αφίξεων επιβατών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας, χρησιμοποιώντας εβδομαδιαία στοιχεία, με τα πιο πρόσφατα να αφορούν την περίοδο έως τις 8 Ιουνίου. Σύμφωνα με την UBS, η συνήθης εποχική αύξηση των διεθνών αφίξεων συνεχίστηκε παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης έχει επιβραδυνθεί, καθώς οι αφίξεις αυξάνονται κατά περίπου 1,1% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης περίπου 12% κατά την τουριστική περίοδο του 2025, 19% το 2024 και 23% το 2023. Παρά την επιβράδυνση, η εικόνα παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν οι διεθνείς αφίξεις είχαν καταγράψει πτώση περίπου 8% σε ετήσια βάση. Η UBS σημειώνει επίσης ότι οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, κατά τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, ανέφεραν πως οι τάσεις στον τουρισμό παραμένουν ισχυρές και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστώσει αρνητικές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στην αύξηση της εταιρικής χρηματοδότησης.

Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στον τουρισμό

Παρότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, η UBS υπογραμμίζει ότι τα χαρτοφυλάκια επιχειρηματικών δανείων των συστημικών τραπεζών είναι επαρκώς διαφοροποιημένα. Ο τουρισμός αποτελεί μόλις το 6% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών και περίπου το 8% των επιχειρηματικών τους χορηγήσεων.

Ειδικότερα, η συμμετοχή των τουριστικών δανείων ανέρχεται περίπου στο 4,5% για τη Eurobank, στο 4,7% για την Εθνική Τράπεζα, στο 6,7% για την Alpha Bank και στο 7,7% για την Τράπεζα Πειραιώς.

Η UBS επισημαίνει ακόμη ότι η Eurobank εμφανίζει μεγαλύτερη συμμετοχή λιανικής τραπεζικής στο χαρτοφυλάκιό της, στο 38% έναντι μέσου όρου 28% για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, γεγονός που προσφέρει πρόσθετη διαφοροποίηση, λόγω και της ισχυρής παρουσίας της στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αντίστοιχα, σημαντικός κλάδος για τις ελληνικές τράπεζες είναι και η ναυτιλία, ωστόσο και εκεί η συνολική έκθεση παραμένει περιορισμένη, καθώς αντιστοιχεί περίπου στο 8% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων ή περίπου στο 11% των επιχειρηματικών χορηγήσεων. Όπως επισημαίνει η UBS, οι τράπεζες συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις στα ναυτιλιακά τους χαρτοφυλάκια, ενώ τα πλοία που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή αποτελούν σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής έκθεσης.

Διατηρεί σύσταση αγοράς για όλες τις συστημικές τράπεζες

Η UBS εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, εκτιμώντας ότι η ισχυρή ανάπτυξη των επιχειρηματικών δανείων θα συνεχίσει να στηρίζει την κερδοφορία των τραπεζών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι εξαγορές που έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη αποτελούν έναν ακόμη σημαντικό μοχλό ενίσχυσης των κερδών ανά μετοχή (EPS) και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (ROTE).

Η ελβετική τράπεζα διατηρεί σύσταση «Buy» και για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, σημειώνοντας πάντως ότι, με βάση τις τιμές-στόχους της, βλέπει σήμερα μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου για τις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank.