Επίδομα 150 ευρώ: Πότε έρχεται η επόμενη καταβολή

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Μέχρι τις 31 Αυγούστου προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί η επόμενη φάση καταβολής για το επίδομα 150 ευρώ και αφορά το μέτρο καλύπτει νοικοκυριά με τέκνα που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2025 και 31ης Ιουλίου 2026.

Η SOS προϋπόθεση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή των χρημάτων έως τα τέλη Αυγούστου, το παιδί απαιτείται να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

Ειδικότερα, για όσα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση ΑΦΜ το αργότερο έως τις 10 Αυγούστου, προσκομίζοντας την οριστική ληξιαρχική πράξη γέννησης. Παράλληλα, εφιστάται προσοχή στην ορθή αναγραφή του ΑΜΚΑ του παιδιού και στην καταχώριση έγκυρου IBAN στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και δεν απαιτεί υποβολή ξεχωριστής αίτησης από τον δικαιούχο.

Ο υπολογισμός διενεργείται βάσει των δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Τα ποσά εμφανίζονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς, με τον χρόνο πίστωσης να διαφέρει ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα, ενώ η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε έναν γονέα ή να επιμεριστεί.

Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

Η εφάπαξ ενίσχυση διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Αναλυτικά:

Για 1 εξαρτώμενο παιδί: 150 ευρώ

Για 2 εξαρτώμενα παιδιά: 300 ευρώ

Για 3 εξαρτώμενα παιδιά: 450 ευρώ

Δικαιούχοι ορίζονται οι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δηλώσει τα τέκνα στη φορολογική τους δήλωση και πληρούν τα αυστηρά εισοδηματικά όρια. Ως κριτήριο λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή το πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του.

Για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο ξεκινά από τα 40.000 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Συγκεκριμένα:

Με 1 παιδί: όριο 40.000 ευρώ.

Με 2 παιδιά: όριο 45.000 ευρώ.

Με 3 παιδιά: όριο 50.000 ευρώ.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το αντίστοιχο εισοδηματικό όριο είναι 39.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, προσαυξανόμενο επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο:

Με 1 παιδί: όριο 39.000 ευρώ.

Με 2 παιδιά: όριο 44.000 ευρώ.

Με 3 παιδιά: όριο 49.000 ευρώ.

Το επίδομα ανά οικογενειακή κατάσταση

Ο επιμερισμός των χρημάτων διαμορφώνεται ανάλογα με τον τύπο της φορολογικής δήλωσης:

Κοινή δήλωση εγγάμων (ή συμφώνου συμβίωσης): Η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος. Για παράδειγμα, σε οικογένεια με δύο τέκνα, το ποσό των 300 ευρώ πιστώνεται ολόκληρο στον υπόχρεο.

Χωριστές δηλώσεις εγγάμων: Η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα. Για 1 κοινό τέκνο πιστώνονται 75 ευρώ σε κάθε γονέα, ενώ για 2 τέκνα, 150 ευρώ αντίστοιχα. Το εισοδηματικό όριο παραμένει το ίδιο (40.000 + 5.000 ευρώ).

Γονείς εκτός γάμου (1 δήλωση): Αν το τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο σε μία μόνο φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που το δηλώνει, με εφαρμογή του ορίου των 39.000 ευρώ (συν προσαυξήσεις).

Γονείς εκτός γάμου (2 δηλώσεις): Αν το τέκνο εμφανίζεται και στις δύο δηλώσεις, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα (π.χ. 75 ευρώ για ένα παιδί), εφόσον έκαστος πληροί τα ατομικά του κριτήρια.

Διαζευγμένοι / Σε διάσταση: Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2103/2021, η ενίσχυση καταβάλλεται στους γονείς που δηλώνουν τα τέκνα ως εξαρτώμενα. Ακόμα και σε περίπτωση αποκλειστικής επιμέλειας ή λύσης του γάμου, εφόσον και οι δύο γονείς δηλώνουν τα τέκνα, το ποσό μοιράζεται ισόποσα.

Μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα: Αν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε καθέναν. Αν τα δηλώνει μόνο ο ένας, λαμβάνει το 100% της ενίσχυσης.