BriQ Properties: Διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα AA από την Icap Crif Ratings

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Στο ΑΑ διατήρησε η ICAP CRIF RATINGS την πιστοληπτική ικανότητα της BriQ Properties, κατατάσσοντάς την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της ICAP CRIF RATINGS, η διατήρηση της διαβάθμισης αντανακλά, μεταξύ άλλων:

την ικανοποιητική κεφαλαιακή δομή σε συνδυασμό με τη διατήρηση του Net LTV σε επίπεδα χαμηλού πιστωτικού κινδύνου (

την ικανοποιητική ποιότητα των ακινήτων υπό διαχείριση, η αξία των οποίων ξεπέρασε τα 280 εκατ. ευρώ και το υψηλό ποσοστό πληρότητας (99,4%). Θετικά αξιολογούνται η σημαντική ποιότητα και περιουσιακή βάση των εκμισθωτών καθώς και το έμπειρο management

τις περιορισμένες υποχρεώσεις προς αποπληρωμή εντός των επόμενων 12μηνών, γεγονός που βελτιώνει το πιστωτικό προφίλ και τις ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές στην υπό εξέταση τριετία.

Η διαβάθμιση «ΑΑ», σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ICAP, υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και ισχυρή δυνατότητα εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων ακόμη και υπό δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

Η διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης «AA» επιβεβαιώνει τη σταθερή χρηματοοικονομική θέση της BriQ Properties, την ποιότητα του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου και τη συνεπή εφαρμογή της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.