Στοά Αρσακείου: Ανοίγει τις πύλες τη Δευτέρα – Η επένδυση των 40 εκατ. και η Lidl

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Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη λειτουργίας του project στη Στοά Αρσακείου άρχισε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα ξεκινά το πιλοτικό άνοιγμα του ανακαινισμένου συγκροτήματος, με τα περισσότερα καταστήματα να υποδέχονται το κοινό σε συνθήκες… soft launch. Η πλήρης ανάπτυξη της λειτουργίας του τοποθετείται από τον Σεπτέμβριο, όταν αναμένεται να ανοίξει και η Lidl.

Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, το εμβληματικό ακίνητο επιστρέφει έτσι στην καθημερινότητα της Αθήνας, έπειτα από μια επένδυση περίπου 40 εκατ. ευρώ και μια απαιτητική αποκατάσταση.

Ο πήχης, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, έχει τοποθετηθεί ψηλά, καθώς στόχος είναι η «ΣΤΟΑ να γίνει προορισμός για τους κατοίκους, τους εργαζομένους του κέντρου και τους ξένους επισκέπτες, συνδυάζοντας φαγητό, αγορά, πολιτισμό, δημιουργία και εκπαίδευση». Προβλέπεται ότι θα την επισκέπτονται από 8.000 έως 10.000 επισκέπτες καθημερινά, αριθμός που στηρίζεται και στις χιλιάδες εργαζομένων που κινούνται σε μικρή ακτίνα από το Μέγαρο.

H ιδέα για τη Στοά Αρσακείου άρχισε να ωριμάζει πριν από περισσότερο από μία δεκαετία. Πήρε επίσημη μορφή το 2019, με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και της Legendary Food

Επένδυση 40 εκατ. ευρώ για τη Στοά Αρσακείου

Η ιδέα άρχισε να ωριμάζει πριν από περισσότερο από μία δεκαετία. Πήρε επίσημη μορφή το 2019, με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και της Legendary Food. Η τελευταία ανέλαβε για 35 χρόνια την ανάπλαση και αξιοποίηση περίπου 13.000 από τα συνολικά 25.000 τετραγωνικά μέτρα του Μεγάρου.

Στη Legendary Food συμμετέχουν η Contner Holdings Ltd, συμφερόντων της εφοπλιστικής οικογένειας Οικονόμου, ο Ευάγγελος Κοντζιάς, ο Πήτερ Οικονομίδης και ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος. Ο τελευταίος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, χαρακτήρισε την επένδυση «ηλεκτροσόκ» για την περιοχή, περιγράφοντας την επίδραση που προσδοκά να έχει στο ιστορικό κέντρο.

Για να ενισχυθεί η στατικότητά του χρειάστηκαν περισσότερα από 300.000 λίτρα τσιμεντοενέσεων, ενώ οι νέες υποδομές ενσωματώθηκαν χωρίς να αλλάξει η ιστορική φυσιογνωμία του.

Η αποκατάσταση του εμβληματικού ακινήτου, έργο του Λύσανδρου Καυταντζόγλου δεν ήταν μια απλή οικοδομική παρέμβαση καθώς έπρεπε να αντιμετωπισθούν τεχνικές, κατασκευαστικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες ενώ ζητούμενο ήταν να περάσουν όλες οι ανάγκες ενός σύγχρονου εμπορικού και πολιτιστικού προορισμού μέσα σε ένα διατηρητέο κέλυφος, χωρίς εκπτώσεις στην ταυτότητά του.

Για να ενισχυθεί η στατικότητά του χρειάστηκαν περισσότερα από 300.000 λίτρα τσιμεντοενέσεων, ενώ οι νέες υποδομές ενσωματώθηκαν χωρίς να αλλάξει η ιστορική φυσιογνωμία του.

Η χρηματοδότηση του Project

Από τη συνολική επένδυση, τα 22 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη Legendary Food και τα υπόλοιπα 18 εκατ. ευρώ από τους μισθωτές. Η Alpha Bank στήριξε τη χρηματοδότηση της ανάπλασης, ενώ η CrediaBank χρηματοδότησε το σχέδιο προβολής των μικρών και μεσαίων Ελλήνων παραγωγών στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Η Αγορά θα περιλαμβάνει ένα μπακάλικο νέας γενιάς, με περισσότερους από 4.000 κωδικούς προϊόντων από πάνω από 300 μικρούς παραγωγούς όλης της Ελλάδας. Σε ανοιχτό παρασκευαστήριο, οι πρώτες ύλες θα γίνονται καθημερινά πίτες, σάντουιτς και άλλα έτοιμα προϊόντα.

Μια ειδική εφαρμογή θα επιτρέπει στον επισκέπτη να παραγγέλνει από διαφορετικά καταστήματα, να συγκεντρώνει τις επιλογές του σε ένα καλάθι και να πληρώνει μία φορά. Θα ειδοποιείται όταν η παραγγελία είναι έτοιμη, ενώ προβλέπεται delivery point για όσες κατευθύνονται εκτός Στοάς.