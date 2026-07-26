Σχέδια Βελτίωσης: Νέο επενδυτικό πλαίσιο – Κονδύλια 260 εκατ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα

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Ένα διευρυμένο επενδυτικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων προετοιμάζεται μέσω της νέας Πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η νέα πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό 260 εκατ. ευρώ, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

“Η διαδικασία εισέρχεται πλέον στην τελική της φάση, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της Παρέμβασης, με την υπογραφή της προβλεπόμενης Κοινής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η δημοσίευση της Πρόσκλησης, προκειμένου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων στήριξης από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και τα συλλογικά σχήματα” τόνισε μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αργυρώ Ζέρβα.

Μέσω των τριών παρεμβάσεων θα στηριχθεί ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων, από την κατασκευή και αναβάθμιση γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έως την αγορά σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, την εγκατάσταση φυτειών, την αγορά γης, την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων και τη βελτίωση των αρδευτικών υποδομών.

Ο σχεδιασμός και οι στόχοι

Ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση μεμονωμένων δαπανών, αλλά αποσκοπεί στη συνολική αναβάθμιση των εκμεταλλεύσεων.

«Τα νέα Σχέδια Βελτίωσης σχεδιάζονται ως ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό εργαλείο, το οποίο θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, στη μείωση του ενεργειακού και παραγωγικού κόστους και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του νερού, της ενέργειας και των υπόλοιπων φυσικών πόρων», σημείωσε.

Δυνητικοί δικαιούχοι θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν μία ενιαία ηλεκτρονική αίτηση στήριξης για το σύνολο των επενδύσεών τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Η επιλογή της ενιαίας αίτησης αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας και στη συνολική αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών κάθε εκμετάλλευσης, χωρίς να απαιτούνται διαφορετικές διαδικασίες για κάθε κατηγορία δαπάνης.

Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων προβλέπεται να ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες που θα έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης δεν θα υπερβαίνουν το 80% της αξίας των εγκεκριμένων δαπανών και των δαπανών που τελικά θα εκκαθαριστούν στο πλαίσιο των αιτημάτων πληρωμής.

Οι προϋπολογισμοί των επενδύσεων

Για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.6, ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα φθάνει έως τις 200.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και έως τις 500.000 ευρώ για συλλογικά σχήματα.

Για επενδύσεις εξοικονόμησης ύδατος, μέσω της Παρέμβασης Π3-73-2.2, το ανώτατο ύψος θα διαμορφώνεται στις 150.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και στις 250.000 ευρώ για συλλογικά σχήματα. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και προσαρμογής της γεωργίας στις συνθήκες λειψυδρίας.

Ιδιαίτερα ενισχυμένο θα είναι το πλαίσιο για επενδύσεις ανταγωνιστικότητας μέσω της Παρέμβασης Π3-73-2.1. Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα μπορεί να φθάσει τις 400.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον τουλάχιστον το 70% του συνολικού σχεδίου αφορά την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών κτιρίων, κτιρίων μελισσοκομίας και σηροτροφίας, καθώς και τον πάγιο ή εξειδικευμένο φορητό εξοπλισμό που συνδέεται με τις δραστηριότητες αυτές.

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ενσιροδιανομείς, συστήματα τροφοδοσίας, φορητά συστήματα άμελξης και μελισσοκομικός εξοπλισμός.

Για τα συλλογικά σχήματα, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, το ανώτατο όριο θα μπορεί να ανέλθει στις 500.000 ευρώ. Για σχέδια φυσικών και νομικών προσώπων που δεν καλύπτουν την απαίτηση του 70%, ο μέγιστος προϋπολογισμός θα φθάνει τις 200.000 ευρώ, ενώ για τα λοιπά σχέδια συλλογικών σχημάτων τις 400.000 ευρώ.

Η ένταση της στήριξης θα κυμαίνεται από 50% έως 70%, ανάλογα με το είδος της επένδυσης, την ιδιότητα του δικαιούχου και τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης. “Τα υψηλότερα ποσοστά θα κατευθύνονται σε επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, προστασίας του περιβάλλοντος, κυκλικής οικονομίας και μείωσης της κατανάλωσης αρδευτικού νερού” επισημαίνει η κ. Ζέρβα.

Αυξημένη στήριξη προβλέπεται επίσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, για γεωργούς έως 40 ετών που διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε ετών, καθώς και για εκμεταλλεύσεις με έδρα σε περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης ή στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα βασίζεται στα χαρακτηριστικά του υποψηφίου, αλλά και στην ποιότητα, την ωριμότητα και την εφικτότητα του επενδυτικού σχεδίου. Μεταξύ των κριτηρίων περιλαμβάνονται η δραστηριοποίηση στον γεωργικό τομέα, το επίπεδο εκπαίδευσης, το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης, η παραγωγή προϊόντων ποιότητας και η συνάφεια της παραγωγικής δραστηριότητας με τις προτεραιότητες της οικείας Περιφέρειας.

Πρόσθετη βαθμολογική βαρύτητα θα αποδίδεται σε επενδύσεις που αφορούν την κτηνοτροφία, την εξοικονόμηση ύδατος και την εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η γ.γ. του ΥΠΑΑΤ “ειδική μέριμνα προβλέπεται για την ευφυή κτηνοτροφία, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την παρακολούθηση της παραγωγής, τη βελτίωση της ευζωίας των ζώων και την αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων”.

Βαθμολογική ενίσχυση θα λαμβάνουν ακόμη υποψήφιοι με έδρα σε ηπειρωτικές περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, με στόχο τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας και της κοινωνικής συνοχής.

«Η στόχευσή μας δεν είναι μόνο να προκηρύξουμε ακόμη ένα πρόγραμμα. Είναι να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον χρηματοδότησης των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν τον βασικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας και θα πλαισιωθούν από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, ώστε περισσότεροι παραγωγοί να αποκτήσουν πρόσβαση στις επενδύσεις που έχει ανάγκη η ελληνική γεωργία. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο επενδυτικής στήριξης που θα επιτρέψει στις ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, πιο ανθεκτικές και πιο βιώσιμες», κατέληξε η κ. Ζέρβα.