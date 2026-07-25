Τι νέο ψάχνει το ΧΑ, το βήμα της ΔΕΗ, οι πρωταγωνιστές, ο κόντρα χρησμός της JP Morgan και το καλοκαίρι της Γκεορκγίεβα

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Το ελληνικό χρηματιστήριο απέδειξε για άλλη μια εβδομάδα ότι διαθέτει αντοχές παρά την νευρικότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με το πετρέλαιο να εκτοξεύεται πάνω από τα 100 δολάρια.

Χρηματιστηριακές πηγές αναφέρουν ότι η αγορά βρέθηκε σε μια δύσκολη συγκυρία. Οι αλλεπάλληλες αυξήσεις κεφαλαίου και τα placements των τελευταίων εβδομάδων απορρόφησε περίπου 1,9 δισ. ευρώ σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, περιορίζοντας αισθητά τη διαθέσιμη ρευστότητα.

Δεν είναι τυχαίο, όπως λένε, ότι αρκετές μετοχές δυσκολεύτηκαν να απορροφήσουν τις πιέσεις όταν το διεθνές κλίμα επιδεινώθηκε. Το ενδιαφέρον ωστόσο για τη Λεωφόρο Αθηνών δεν χάθηκε επουδενί.

Κάτι που αποτυπώθηκε και στη χθεσινή συνεδρίαση. Ο τζίρος υποχώρησε στα 263 εκατ. ευρώ, με περίπου 240 εκατ. να πραγματοποιούνται στις μετοχές του FTSE 25, στοιχείο που δείχνει ότι η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος παραμένει στα μεγάλα χαρτιά.

Οι πρωταγωνιστές

Οι μετοχές των εταιρειών ενέργειας έκλεψαν ξανά την παράσταση. Η Motor Oil συνέχισε να συγκεντρώνει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, φθάνοντας ενδοσυνεδριακά τα 51,30 ευρώ, προτού περιορίσει τα κέρδη της μέχρι το κλείσιμο.

Αντίστοιχα, τα ΕΛΠΕ κινήθηκαν επίσης σε υψηλά ημέρας, όμως οι αγοραστές δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Αυξημένες συναλλαγές καταγράφηκαν και στην ΕΚΤΕΡ όπου προς το κλείσιμο πέρασαν σημαντικά πακέτα, εξέλιξη που δεν πέρασε απαρατήρητη από την αγορά.

Το βλέμμα στις τράπεζες

Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται αλλού. Και συγκεκριμένα στις τράπεζες, οι οποίες βρεθούν στο επίκεντρο, καθώς οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι θα εμφανίσουν συνολικά καθαρά κέρδη περίπου 1,3 δισ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο, με ισχυρή επίδοση τόσο στα καθαρά έσοδα από τόκους όσο και στις προμήθειες.

Αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, ο κλάδος θα αποκτήσει ξανά τον ρόλο της ατμομηχανής της αγοράς, σε μια περίοδο όπου οι επενδυτές αναζητούν νέο αφήγημα.

Αν οι εταιρικές επιδόσεις δικαιώσουν τις προσδοκίες και η Fed αποφύγει μια δυσάρεστη έκπληξη, η ελληνική αγορά θα έχει κάθε λόγο να αφήσει πίσω της την πρόσφατη νευρικότητα. Μέχρι τότε, οι επενδυτές θα συνεχίσουν να κινούνται επιλεκτικά, έχοντας στραμμένο το βλέμμα περισσότερο στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων και λιγότερο στις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές

Το πρώτο βήμα

Η ΔΕΗ μετά την επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4 δισ. ευρώ θέτει σε εφαρμογή το μεγάλο επενδυτικό της σχέδιο ύψους 24 δισ. ευρώ για τον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος της έως το 2030.

Και φυσικά το κεντρικό στοιχείο του επενδυτικού σχεδίου είναι η επέκταση της ΔΕΗ και σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.

Η ΔΕΗ με την ανακοίνωση της για την απόκτηση στη Νότια Ουγγαρία του φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 57,5 MW σε συμφωνία με την Greenvolt αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου.

Η επενδυτική κίνηση λίγους μόλις μήνες από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ φανερώνει αφενός την προετοιμασία που έχει κάνει η διοίκηση του Γιώργου Στάσση για το αναπτυξιακό σχέδιο και αφετέρου επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των λόγων της απέναντι στους επενδυτές.

Τα αποτελέσματα εξαμήνου

Μαθαίνω επίσης ότι η διοίκηση της ΔΕΗ στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 που θα ανακοινώσει στις 5 Αυγούστου θα σημειώσει την εντός των στόχων οικονομική της πορεία.

Πέραν αυτού δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιο νέο deal…, όπως ψυθιρίζεται στην αγορά…

Η ψήφος της Fitch

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Fitch αναβάθμισε χθες τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης σε «BB» από «BB, διατηρώντας σταθερό το outlook, ενώ παράλληλα αναβάθμισε το Standalone Credit Profile (SCP) της εταιρείας σε «bb» από «bb-».

Η αναβάθμιση αντανακλά την εκτίμηση της Fitch ότι η επιταχυνόμενη επέκταση της ΔΕΗ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030 θα ενισχύσει το επιχειρηματικό της προφίλ, βελτιώνοντας τη γεωγραφική διαφοροποίηση, ενισχύοντας την καθετοποίηση με τη δραστηριότητα προμήθειας και μειώνοντας την έκθεση στην παραδοσιακή θερμική παραγωγή.

Η στρατηγική ανάπτυξης θα περιορίσει ελαφρώς τη συνεισφορά των ρυθμιζόμενων εσόδων, ωστόσο η Fitch εκτιμά ότι η συνολική επίδραση στην πιστοληπτική ικανότητα θα είναι θετική.

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Αγώνας δρόμου

Σ’ έναν αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ολοκλήρωση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υπουργός Χρίστος Δήμας διαμηνύει με κάθε τρόπο πώς όποια έργα υποδομής έχουν υπαχθεί στο ΤΑΑ θα έχουν ολοκληρωθεί.

Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 10 χλμ του ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα το τμήμα Αγίου Νικολάου – Νεάπολης.

Ταυτόχρονα σε εξέλιξη είναι και οι τελικές δοκιμές για τη λειτουργία της γραμμής του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Πριν τη ΔΕΘ δεν αποκλείεται να παραδοθεί το συγκεκριμένο έργο.

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Ο ρόλος του Γιάννη Μανιάτη

Ο Γιάννης Μανιάτης ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας Σοσιασλιστών και Δημοκρατών είναι και ο εισηγητής της Ομάδας για τον ευρωπαϊκό κανονισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF), ο οποίος αφορά τη διάθεση 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη στρατηγικών δικτύων και υποδομών.

Παρά τη θέση του αυτή αλλά και την εμπειρία που έχει ο Μανιάτης σε θέματα ενέργειας και υποδομών, εντούτοις κανείς από την κυβέρνηση, όπως μαθαίνω, δεν έχει επιδιώξει κάποια συνεργασία, δηλαδή την αξιοποίηση αυτού του ρόλου του προκειμένου να διεκδικήσει η χώρα την ένταξη έργου στο CEF…

Όπως μου εξηγούν δε, είθισται στην Ευρωβουλή και η συνεργασία των Σοσιαλιστών με το ΕΛΚ προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία μιας και το Λαϊκό Κόμμα αποφεύγει να συνεργαστεί με τους ακροδεξιούς…

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Ο χρησμός της JP Morgan

Τα βλέμματα της στήλης στράφηκαν στην ανάρτηση του James Sullivan, συνδιευθυντή του Global Fundamental Research της JP Morgan. Και αυτό γιατί… δίνει ένα διαφορετικό αφήγημα για τη Wall Street από αυτό της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κ. Sullivna αφού ξεκαθαρίζει ότι «δεν βρισκόμαστε στις παλιές εποχές» καθώς οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης δέχονται πλήγμα», υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη αλλαγή στις προσδοκίες για τα επιτόκια μετατοπίζει το επενδυτικό ενδιαφέρον από τις μετοχές υψηλής ανάπτυξης προς τις τράπεζες και τις χρηματοοικονομικές εταιρείες. Όπως εξηγεί, στις αρχές του έτους η αγορά προεξοφλούσε μειώσεις επιτοκίων.

Σήμερα, μετά την άνοδο του πετρελαίου, την ανθεκτική ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας και τον επίμονο πληθωρισμό, το σενάριο έχει ανατραπεί, με αρκετούς επενδυτές να βλέπουν ακόμη και νέες αυξήσεις επιτοκίων. Αυτό αλλάζει τους συσχετισμούς.

Οι τράπεζες ευνοούνται από ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας και ειδικά όσες έχουν χτίσει την αποτίμησή τους στις μελλοντικές ταμειακές ροές, δέχονται μεγαλύτερη πίεση. Η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι.

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Η άλλη όψη του ΔΝΤ

Ενώ οι αγορές μετρούν κάθε λέξη των κεντρικών τραπεζιτών και κάθε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα έκανε μια διαφορετική ανάρτηση. Αντί για ανάπτυξη, χρέος ή πληθωρισμό, έγραψε για το Teen Summer Program του ΔΝΤ.

«Οι ερωτήσεις τους είναι ουσιαστικές, οι ιδέες τους φρέσκες και η αισιοδοξία τους μεταδοτική», σημείωσε. Δεν αλλάζει τις προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία, δείχνει όμως ότι ακόμη και σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας, η επικεφαλής του Ταμείου επέλεξε να στρέψει για λίγο το βλέμμα στην επόμενη γενιά.

Είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά αρκετές φορές τέτοιες λεπτομέρειες λένε περισσότερα από μια ακόμη δήλωση για τα επιτόκια.