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Αστακός: Ξεκλειδώνει το Nautilus Project των 500 εκατ. ευρώ

Πράσινο φως στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Nautilus Project - Ο Αστακός και τι προβλέπει η επένδυση 

Τουρισμός 25.07.2026, 07:00
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Αστακός: Ξεκλειδώνει το Nautilus Project των 500 εκατ. ευρώ
Λάμπρος Καραγεώργος

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Σε νέα φάση εισέρχεται το επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης της Ναυτιλιακής και Βιομηχανικής Περιοχής στο Πλατυγιάλι Αστακού, που προωθεί η Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε. καθώς προχωρούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων

Η Δημοτική Επιτροπή Ξηρομέρου γνωμοδότησε πρόσφατα,  θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης, ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα αδειοδοτικά βήματα του επονομαζόμενου «Nautilus Project». Πρόκειται για σχέδιο άνω των 500 εκατ. ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα από τα μεγαλύτερα μη αξιοποιημένα μέχρι σήμερα, λιμενικά ακίνητα της χώρας σε διεθνή προορισμό θαλάσσιου τουρισμού, φιλοξενίας και επιχειρηματικότητας.

Το έργο

Το έργο, το οποίο εντάχθηκε το 2025 στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων, αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 1.778 στρεμμάτων στον κόλπο του Αστακού. Η περιοχή είχε σχεδιαστεί αρχικά για βιομηχανικές δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να αξιοποιηθεί πλήρως. Το νέο μοντέλο μετατοπίζει το βάρος προς τον τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας, το luxury yachting και τις συμπληρωματικές οικιστικές, εμπορικές και επιχειρηματικές χρήσεις.

Το ΕΣΧΑΣΕ προβλέπει συντελεστή δόμησης 0,2 και μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 344.900 τ.μ., ενώ περισσότερο από το 50% της συνολικής έκτασης θα διατεθεί για κοινόχρηστους χώρους.

Επενδυτικό σχέδιο

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή του υφιστάμενου εμπορικού λιμένα σε home port για mega yachts. Η νέα μαρίνα θα μπορεί να φιλοξενεί περισσότερα από 350 σκάφη, με 105 θέσεις να προορίζονται για σκάφη μήκους άνω των 40 μέτρων, εντάσσοντας το Πλατυγιάλι στον διεθνή χάρτη του πολυτελούς yachting.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μικτού προορισμού, οργανωμένου σε επτά ζώνες. Το σχέδιο περιλαμβάνει πεντάστερα ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 565 δωματίων, πολυτελείς κατοικίες και διαμερίσματα, γραφεία, εμπορικούς χώρους, εστιατόρια, συνεδριακές εγκαταστάσεις, αθλητικές υποδομές και χώρους πολιτισμού και αναψυχής.

Προβλέπεται επίσης επιχειρηματικό πάρκο για παραγωγικές και μεταποιητικές δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, καθώς και εγκαταστάσεις καινοτομίας, εκθεσιακοί χώροι, ελικοδρόμιο και κινηματογραφικά studios. Η επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί ένας προορισμός με λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τη μαρίνα να αποτελεί τον βασικό πόλο προσέλκυσης επισκεπτών υψηλού εισοδήματος.

Οι τρεις φάσεις

Η επένδυση θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, με συνολικό ορίζοντα έως επτά έτη. Η πρώτη φάση, προϋπολογισμού περίπου 524 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει τις κύριες λιμενικές, τεχνικές και κατασκευαστικές υποδομές. Μόνο οι κατασκευαστικές δαπάνες υπολογίζονται σε περίπου 434 εκατ. ευρώ. Οι επόμενες φάσεις θα αφορούν την ανάπτυξη των ξενοδοχείων, των κατοικιών, των επιχειρηματικών κτιρίων και των υπόλοιπων χρήσεων.

Κατά την κατασκευαστική περίοδο εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 700 θέσεις εργασίας, ενώ με την πλήρη λειτουργία του συγκροτήματος οι μόνιμες θέσεις αναμένεται να φτάσουν τις 1.150.

Η θετική γνωμοδότηση συνοδεύεται από παρατηρήσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων και της αρχαιολογικής κληρονομιάς, καθώς και για την εξασφάλιση ουσιαστικών ανταποδοτικών οφελών προς την τοπική κοινωνία. Η Δημοτική Επιτροπή ζητεί, μεταξύ άλλων, να εξεταστεί η κάλυψη μέρους των αναγκών ύδρευσης με μονάδες αφαλάτωσης και να προηγηθεί η αποκατάσταση των έξι ρεμάτων που διατρέχουν το ακίνητο.

Την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η κυπριακή MYMAR Nautilus Investments Limited, η οποία λειτουργεί ως master developer και αντίκλητος για τις αδειοδοτικές διαδικασίες. Μητρική εταιρεία της Αστακός Τέρμιναλ είναι η ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε., κοινοπραξία των Alpha Bank και Τράπεζας Πειραιώς.

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