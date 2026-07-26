Αυστραλία: Θα θέσει το ζήτημα των δασμών στον Τραμπ

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Θα επιδιώξει να θέσει το ζήτημα των δασμών στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπάνεζ.

Η κυβέρνηση των Εργατικών υπό την ηγεσία του Αλμπανέζε χαρακτήρισε τους νέους δασμούς ως αδικαιολόγητους και λέει ότι θέλει να τους καταργήσει.

Ο Αλμπανέζε, όταν ρωτήθηκε την Κυριακή αν θα επιδιώξει να συζητήσει το θέμα με τον Τραμπ, απάντησε «απολύτως.Θα το θέσουμε σε κάθε επίπεδο της σχέσης Αυστραλίας-ΗΠΑ, το έχουμε ήδη κάνει», είπε σε τηλεοπτικές δηλώσεις.

Οι νέοι δασμοί Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν την Παρασκευή νέους δασμούς σε αγαθά από 60 εμπορικούς εταίρους, ισχυριζόμενοι ότι οι χώρες αυτές δεν κατάφεραν να περιορίσουν το εμπόριο αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία, ακριβώς τη στιγμή που έληξε ο προσωρινός παγκόσμιος δασμός 10%.

Η Αυστραλία έχει πολύ ισχυρές διατάξεις για τη σύγχρονη δουλεία και «τις ενισχύει ακόμη περισσότερο εξετάζοντας τα ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού και διασφαλίζοντας ότι πράγματι μπορούν να καταβληθούν σημαντικά πρόστιμα και ποινές» είπε ο Αλμπανέζε.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ, οι εισαγωγές από την Αυστραλία, μαζί με 37 άλλες χώρες, υπόκεινται σε δασμό 12,5%. Δεκαεπτά χώρες υπόκεινται σε συντελεστή 10%, ενώ πέντε χώρες υπόκεινται σε μικτό συντελεστή.

Ο Αλμπανέζε, ο οποίος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι επικεντρώνεται στο «ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο» με τις ΗΠΑ, έθεσε τους δασμούς ως βασικό ζήτημα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ μετά την επιστροφή της κεντροαριστερής κυβέρνησης στην εξουσία με μια σαρωτική νίκη στις περσινές εκλογές.