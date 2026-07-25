Netcompany: Νέα ανάθεση 3,5 δισ. ευρώ στο ψηφιακό έργο DIGIT TM III της Κομισιόν

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Η Netcompany ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς επιλέχθηκε εκ νέου ως ανάδοχος, μέλος ευρύτερης κοινοπραξίας, στη συμφωνία-πλαίσιο DIGIT TM III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εταιρεία επελέγη και στα τρία lots της εμβληματικής διαδικασίας, η οποία αφορά την παροχή τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Κομισιόν και τα Εκτελεστικά της Όργανα.

Μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας, η Netcompany και οι εταίροι της θα μπορούν να αναλάβουν έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την Τεχνητή Νοημοσύνη και το software engineering έως τις τεχνολογίες cloud, την κυβερνοασφάλεια, την εμπειρία χρήστη και τη διαχείριση εφαρμογών. Στόχος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να υποστηριχθεί η λειτουργία της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης με πιο ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες λύσεις.

Η συμφωνία-πλαίσιο DIGIT TM III αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υπηρεσιών της Επιτροπής και στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας πολιτών και επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όπως επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου, το αποτέλεσμα για τους χρήστες θα είναι πιο προσβάσιμες, αξιόπιστες και φιλικές υπηρεσίες, με ενισχυμένη προστασία δεδομένων και κρίσιμων ψηφιακών λειτουργιών.

Ο Country Managing Partner της Netcompany BeLux, Σπύρος Ντόκορος, χαρακτήρισε τη νέα ανάθεση «σημαντικό ορόσημο» για την εταιρεία, σημειώνοντας ότι αντανακλά την εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών θεσμών στην τεχνογνωσία και την εμπειρία της Netcompany σε σύνθετες ψηφιακές λύσεις. Ο ίδιος τόνισε ότι η εταιρεία διαθέτει περισσότερες από τρεις δεκαετίες συνεργασίας με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και ότι η νέα σύμβαση της δίνει τη δυνατότητα να συμβάλει στην επόμενη φάση της ψηφιακής πορείας της Ευρώπης.

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης-πλαίσιο DIGIT TM III ανέρχεται σε 3,5 δισ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει το εύρος και τη στρατηγική σημασία του έργου για την ευρωπαϊκή διοίκηση. Για τη Netcompany, η νέα ανάθεση επιβεβαιώνει τη μακρόχρονη παρουσία της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την εδραίωσή της ως βασικού παρόχου ψηφιακών υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για ασφάλεια, διαλειτουργικότητα και ψηφιακή κυριαρχία.