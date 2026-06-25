Πλαίσιο Computers: Άνοδος τζίρου και ενίσχυση EBITDA το 2025

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Θετικό αποτύπωμα εμφάνισε το 2025 η Πλαίσιο Computers, καθώς ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 498,7 εκατ. ευρώ, από 480,1 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 17,9 εκατ. ευρώ έναντι 13,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Την ίδια στιγμή, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 89,5 εκατ. ευρώ, από 84,1 εκατ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης του ομίλου.

Η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει τα αποτελέσματα στη συνεχή ενίσχυση του εμπορικού μοντέλου, την ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών πώλησης και τη συστηματική επένδυση σε λειτουργικές υποδομές, logistics και τεχνολογικά εργαλεία. Στο επίκεντρο της στρατηγικής παραμένει η ενίσχυση της παρουσίας σε retail και B2B, με έμφαση στις λύσεις computing, στα περιφερειακά, στις τηλεπικοινωνιακές και τεχνολογικές κατηγορίες προϊόντων.

Επενδύσεις και ψηφιακή μετάβαση

Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας, η Πλαίσιο συνέχισε το 2025 να επενδύει σε ψηφιακά κανάλια και εσωτερικές διαδικασίες, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ηλεκτρονικά καταστήματα και στις πλατφόρμες Plaisio.gr και PlaisioPro.gr, ενώ παράλληλα ενισχύει τις B2B δραστηριότητες και τις εταιρικές πωλήσεις.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στην υλοποίηση ή αναβάθμιση ERP συστημάτων, με αναφορές στο SAP S/4HANA, στοιχείο που δείχνει τη διάθεση του ομίλου να στηρίξει την ανάπτυξή του σε πιο σύγχρονες ψηφιακές υποδομές. Παράλληλα, το αρχείο αναφέρει επενδύσεις σε αποθηκευτικούς και λειτουργικούς πόρους, που συνδέονται με τη διεύρυνση του δικτύου και τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Εμπορικό αποτύπωμα

Η Πλαίσιο διατηρεί ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά τεχνολογίας και ειδών γραφείου, με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και στόχο την κάλυψη τόσο ιδιωτών καταναλωτών όσο και επιχειρηματικών πελατών. Η εμπορική της δραστηριότητα παραμένει πολυκαναλική, αξιοποιώντας φυσικά καταστήματα, e-commerce και B2B δίκτυα.

Το 2025 φαίνεται πως χαρακτηρίστηκε από σταθερή ζήτηση και βελτιωμένη παραγωγικότητα, στοιχεία που αντικατοπτρίζονται τόσο στον αυξημένο τζίρο όσο και στη βελτίωση του EBITDA. Η πορεία αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός στο λιανεμπόριο τεχνολογίας παραμένει έντονος και οι πιέσεις στα περιθώρια κέρδους είναι διαρκείς.

Χρηματοοικονομική εικόνα

Στο καθαρά λειτουργικό επίπεδο, η εικόνα της εταιρείας δείχνει ενίσχυση των μεγεθών και καλύτερη αξιοποίηση της κλίμακας των δραστηριοτήτων της. Η αύξηση του μικτού κέρδους και του EBITDA υποδηλώνει ότι ο όμιλος κατάφερε να βελτιώσει τη συνεισφορά των πωλήσεων σε τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Στα στοιχεία της εταιρείας που δημοσιεύτηκαν στο ΓΕΜΗ, καταγράφονται επίσης αναλυτικά στοιχεία για το ενεργητικό, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια, τα οποία συμπληρώνουν την εικόνα της οικονομικής θέσης της Πλαίσιο στο τέλος της χρήσης. Πέρα όμως από τους αριθμούς του ισολογισμού, το ουσιαστικό συμπέρασμα για το ευρύ κοινό είναι ότι η εταιρεία συνέχισε να κινείται σε τροχιά ανάπτυξης μέσα στο 2025, διατηρώντας θετικό λειτουργικό μομέντουμ και επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Η βελτίωση στα βασικά μεγέθη δείχνει ότι η Πλαίσιο κατάφερε να ενισχύσει την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων της, αξιοποιώντας καλύτερα το δίκτυο πωλήσεων, τις ψηφιακές της υποδομές και τη θέση της στην αγορά τεχνολογίας και ειδών γραφείου. Παρά το απαιτητικό περιβάλλον του λιανεμπορίου, με υψηλό ανταγωνισμό και αυξημένες απαιτήσεις σε επενδύσεις και οργάνωση, ο όμιλος φαίνεται να διατήρησε την αναπτυξιακή του δυναμική, στοιχείο που αποτυπώνεται τόσο στην ενίσχυση του τζίρου όσο και στην άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας.