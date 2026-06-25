 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Πλαίσιο Computers: Άνοδος τζίρου και ενίσχυση EBITDA το 2025

Η Πλαίσιο Computers κατέγραψε κύκλο εργασιών 498,7 εκατ. ευρώ και EBITDA 17,9 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το λειτουργικό της αποτύπωμα

Business 25.06.2026, 15:29
Σχολιάστε
Πλαίσιο Computers: Άνοδος τζίρου και ενίσχυση EBITDA το 2025
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Θετικό αποτύπωμα εμφάνισε το 2025 η Πλαίσιο Computers, καθώς ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 498,7 εκατ. ευρώ, από 480,1 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 17,9 εκατ. ευρώ έναντι 13,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Την ίδια στιγμή, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 89,5 εκατ. ευρώ, από 84,1 εκατ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης του ομίλου.

Η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει τα αποτελέσματα στη συνεχή ενίσχυση του εμπορικού μοντέλου, την ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών πώλησης και τη συστηματική επένδυση σε λειτουργικές υποδομές, logistics και τεχνολογικά εργαλεία. Στο επίκεντρο της στρατηγικής παραμένει η ενίσχυση της παρουσίας σε retail και B2B, με έμφαση στις λύσεις computing, στα περιφερειακά, στις τηλεπικοινωνιακές και τεχνολογικές κατηγορίες προϊόντων.

Επενδύσεις και ψηφιακή μετάβαση

Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας, η Πλαίσιο συνέχισε το 2025 να επενδύει σε ψηφιακά κανάλια και εσωτερικές διαδικασίες, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ηλεκτρονικά καταστήματα και στις πλατφόρμες Plaisio.gr και PlaisioPro.gr, ενώ παράλληλα ενισχύει τις B2B δραστηριότητες και τις εταιρικές πωλήσεις.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στην υλοποίηση ή αναβάθμιση ERP συστημάτων, με αναφορές στο SAP S/4HANA, στοιχείο που δείχνει τη διάθεση του ομίλου να στηρίξει την ανάπτυξή του σε πιο σύγχρονες ψηφιακές υποδομές. Παράλληλα, το αρχείο αναφέρει επενδύσεις σε αποθηκευτικούς και λειτουργικούς πόρους, που συνδέονται με τη διεύρυνση του δικτύου και τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Εμπορικό αποτύπωμα

Η Πλαίσιο διατηρεί ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά τεχνολογίας και ειδών γραφείου, με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και στόχο την κάλυψη τόσο ιδιωτών καταναλωτών όσο και επιχειρηματικών πελατών. Η εμπορική της δραστηριότητα παραμένει πολυκαναλική, αξιοποιώντας φυσικά καταστήματα, e-commerce και B2B δίκτυα.

Το 2025 φαίνεται πως χαρακτηρίστηκε από σταθερή ζήτηση και βελτιωμένη παραγωγικότητα, στοιχεία που αντικατοπτρίζονται τόσο στον αυξημένο τζίρο όσο και στη βελτίωση του EBITDA. Η πορεία αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός στο λιανεμπόριο τεχνολογίας παραμένει έντονος και οι πιέσεις στα περιθώρια κέρδους είναι διαρκείς.

Χρηματοοικονομική εικόνα

Στο καθαρά λειτουργικό επίπεδο, η εικόνα της εταιρείας δείχνει ενίσχυση των μεγεθών και καλύτερη αξιοποίηση της κλίμακας των δραστηριοτήτων της. Η αύξηση του μικτού κέρδους και του EBITDA υποδηλώνει ότι ο όμιλος κατάφερε να βελτιώσει τη συνεισφορά των πωλήσεων σε τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Στα στοιχεία της εταιρείας που δημοσιεύτηκαν στο ΓΕΜΗ, καταγράφονται επίσης αναλυτικά στοιχεία για το ενεργητικό, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια, τα οποία συμπληρώνουν την εικόνα της οικονομικής θέσης της Πλαίσιο στο τέλος της χρήσης. Πέρα όμως από τους αριθμούς του ισολογισμού, το ουσιαστικό συμπέρασμα για το ευρύ κοινό είναι ότι η εταιρεία συνέχισε να κινείται σε τροχιά ανάπτυξης μέσα στο 2025, διατηρώντας θετικό λειτουργικό μομέντουμ και επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Η βελτίωση στα βασικά μεγέθη δείχνει ότι η Πλαίσιο κατάφερε να ενισχύσει την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων της, αξιοποιώντας καλύτερα το δίκτυο πωλήσεων, τις ψηφιακές της υποδομές και τη θέση της στην αγορά τεχνολογίας και ειδών γραφείου. Παρά το απαιτητικό περιβάλλον του λιανεμπορίου, με υψηλό ανταγωνισμό και αυξημένες απαιτήσεις σε επενδύσεις και οργάνωση, ο όμιλος φαίνεται να διατήρησε την αναπτυξιακή του δυναμική, στοιχείο που αποτυπώνεται τόσο στην ενίσχυση του τζίρου όσο και στην άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Μιχάλης Σάλλας: Παραγωγική ανασυγκρότηση και ενίσχυση θεσμών για την Ελλάδα του 2040
Business

Μιχάλης Σάλλας: Παραγωγική ανασυγκρότηση και ενίσχυση θεσμών για την Ελλάδα του 2040
ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή δύο νέων συμβάσεων για αεροδρόμιο Καλαμάτας και δήμο Χίου
Business

Δύο νέες συμβάσεις υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ
Πλαίσιο Computers: Άνοδος τζίρου και ενίσχυση EBITDA το 2025
Business

Ισχυρή χρονιά για την Πλαίσιο με αύξηση τζίρου στα 498,7 εκατ. ευρώ
Όμιλος AKTOR: Προχωρά σε ΑΜΚ άνω των 500 εκατ. ευρώ – Έρχεται νέο ενεργειακό deal
Business

Σε ΑΜΚ άνω των 500 εκατ. προχωρά ο AKTOR - Νέο deal στην ενέργεια
Παπαστράτος: Νέος στρατηγικός ρόλος για τον Ιάκωβο Καργαρώτο
Business

Αλλαγές στην ηγεσία της Παπαστράτος
Real Consulting: Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ψηφιακή Υγεία
Business

Νέα στρατηγική της Real Consulting για τον τομέα Υγείας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αγορά κατοικίας: Η μεγάλη αναζήτηση για σπίτια έως 200.000 ευρώ – Πού χτυπά η ζήτηση στην Αττική
Ακίνητα

Τι σπίτια ψάχνουν οι Έλληνες – Οι περιοχές που σπάνε ταμεία

Η αγορά κατοικίας κινείται με δύο ταχύτητες - Οι αγοραστές στρέφονται κυρίως σε οικονομικότερες λύσεις ενώ το ακριβότερο απόθεμα μένει στα αζήτητα

Γιώργος Μανέττας
DBRS: Μειώνει στο 1,9% την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2026
Economy

DBRS: Στο 1,9% ρίχνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ελλάδας

Η DBRS διατηρεί στο 1,8% την εκτίμηση για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΔΜΗΕ – ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στο τραπέζι σχέδιο για αλλαγή των εταιρικών δομών
Business

Η επόμενη ημέρα για ΑΔΜΗΕ και ΔΕΠΑ Εμπορίας – Το σχέδιο

Θαμμένες υπεραξίες σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΠΑ Εμπορίας - Τα εμπόδια - Τι είδαν τα funds στην ΑΜΚ του Διαχειριστή - Το ορόσημο για το ρωσικό αέριο - Το κυβερνητικό σχέδιο

Χρήστος Κολώνας
UBS: Γιατί οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να προσελκύουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
Τράπεζες

UBS: Γιατί οι τράπεζες προσελκύουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Οι ξένοι επενδυτές διατηρούν ισχυρές θέσεις στις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΜΙΔΑ(Σ) με πρόστιμα: Το νέο μητρώο ακινήτων βάζει κανόνες σε μισθώσεις, χρήσεις και επιδοτήσεις
Ακίνητα

Τι φέρνει «το άγγιγμα» του... ΜΙΔΑ

Οι ποινές του ΜΙΔΑ για όσους έχουν αφήσει εκκρεμότητες, ανακολουθίες ή «γκρίζες ζώνες» σχετικά με τα ακίνητα που έχουν

Αθανασία Ακρίβου
Φάρμα Μητσόπουλος: Η οικογένεια που τροφοδοτεί την ΑΒ Βασιλόπουλος με χοιρινό για 50 χρόνια
Τρόφιμα – ποτά

Από την Κορινθία στην ΑΒ - Η νέα εποχή της Φάρμας Μητσόπουλος

Η Φάρμα Μητσόπουλος με πωλήσεις 60 εκατ. ευρώ επενδύει 30 εκατ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό της - Μετατρέπει το χοιρινό σε επώνυμο προϊόν και εξετάζει εξαγορές και είσοδο σε νέες κατηγορίες πρωτεΐνης

Δημήτρης Χαροντάκης
Τραπεζικοί λογαριασμοί: Πώς αποδεσμεύονται – Τα βήματα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί – Τα βήματα

Ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί ξεμπλοκάρουν με τη νέα ρύθμιση - Όλες οι αλλαγές

Ανδρομάχη Παύλου
Σκλαβενίτης: Ποντάρει σε ξηρούς καρπούς, μπαχαρικά και όσπρια με νέα παραγωγική μονάδα
Business

Νέα εταιρεία από τη Σκλαβενίτης - Σε ποιους τομείς κλείνει το μάτι

Νέα εταιρεία ίδρυσε η Σκλαβενίτης με ονομασία «Κηφισός Ελληνικά Συσκευαστήρια Μονοπρόσωπη Α.Ε» - Το στοίχημα της καθετοποίησης και ο ορίζοντας ευκαιριών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Business
Μιχάλης Σάλλας: Παραγωγική ανασυγκρότηση και ενίσχυση θεσμών για την Ελλάδα του 2040
Business

Μιχάλης Σάλλας: Παραγωγική ανασυγκρότηση και ενίσχυση θεσμών για την Ελλάδα του 2040

Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα για τις μεγάλες καμπές της ελληνικής οικονομίας και την Ελλάδα του 2040

Πλαίσιο Computers: Άνοδος τζίρου και ενίσχυση EBITDA το 2025
Business

Ισχυρή χρονιά για την Πλαίσιο με αύξηση τζίρου στα 498,7 εκατ. ευρώ

Η Πλαίσιο Computers κατέγραψε κύκλο εργασιών 498,7 εκατ. ευρώ και EBITDA 17,9 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το λειτουργικό της αποτύπωμα

Όμιλος AKTOR: Προχωρά σε ΑΜΚ άνω των 500 εκατ. ευρώ – Έρχεται νέο ενεργειακό deal
Business

Σε ΑΜΚ άνω των 500 εκατ. προχωρά ο AKTOR - Νέο deal στην ενέργεια

Ο Όμιλος AKTOR, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, ανακοινώνει εντός της ημέρας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Πηγές για είσοδο θεσμικού επενδυτή - Deal στις ενεργειακές υποδομές

Χρήστος Κολώνας
Παπαστράτος: Νέος στρατηγικός ρόλος για τον Ιάκωβο Καργαρώτο
Business

Αλλαγές στην ηγεσία της Παπαστράτος

Ο Ιάκωβος Καργαρώτος διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια πορείας στην Παπαστράτος

Real Consulting: Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ψηφιακή Υγεία
Business

Νέα στρατηγική της Real Consulting για τον τομέα Υγείας

Αποκλειστική συνεργασία με T‑Systems και νέα πλατφόρμα Nosvion για Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια ανακοίνωσε η Real Consulting

HELLENiQ ENERGY: Guidance Σιάμισιη για EBITDA 1,5 – 3 δισ. ευρώ έως το 2030
Business

HELLENiQ ENERGY: Στόχος EBITDA 1,5 - 3 δισ. ευρώ έως το 2030

Ο Ανδρέας Σιάμισιης CEO της HELLENiQ ENERGY ανήγγειλε στη ΓΣ των μετόχων γεωτρήσεις 1 δισ. ευρώ στο Block 2 – Έρχεται το VISION 2030 με νέες επενδύσεις

Χρήστος Κολώνας
Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο
Business

Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μία από τις πλέον απαιτητικές και ώριμες αγορές διεθνώς στη διαχείριση επενδύσεων

Latest News
ΕΚΤ: Μειώνονται οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων
World

ΕΚΤ: Μειώνονται οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων

Η βουτιά στις τιμές του πετρελαίου οδηγεί οικονομικούς αναλυτές να αλλάξουν τις εκτιμήσεις τους για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Μιχάλης Σάλλας: Παραγωγική ανασυγκρότηση και ενίσχυση θεσμών για την Ελλάδα του 2040
Business

Μιχάλης Σάλλας: Παραγωγική ανασυγκρότηση και ενίσχυση θεσμών για την Ελλάδα του 2040

Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα για τις μεγάλες καμπές της ελληνικής οικονομίας και την Ελλάδα του 2040

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Όρισε τον Δρ Κυριάκο Ποζρικίδη νέο Πρόεδρο στην KAΘ
Economy

Νέος πρόεδρος στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης από την 1η Ιουλίου

Η επιλογή του κ. Ποζρικίδη εντάσσεται στη στρατηγική που έχει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για την αξιοποίηση στελεχών με αποδεδειγμένη διοικητική επάρκεια

Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ: Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποφεύγουν το εσωτερικό
Τουρισμός

Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποφεύγουν το εσωτερικό (πίνακες)

Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ καταγράφει νέο ρεκόρ δαπανών από τους Έλληνες στο εξωτερικό και προτίμηση στο city break στην Ευρώπη, από τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Εθνική Τράπεζα: Η βιομηχανία τροφίμων πρωτοπορεί χτίζοντας συνέργειες με τον τουρισμό
Τουρισμός

Γιατί οι συνέργειες τουρισμού και βιομηχανίας τροφίμων οδηγούν σε κερδοφορία

Το 91% του τομέα τροφίμων αναγνωρίζει τον τουρισμό ως στήριγμα για τον κλάδο, τόσο σε νησιωτικές όσο και σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή δύο νέων συμβάσεων για αεροδρόμιο Καλαμάτας και δήμο Χίου
Business

Δύο νέες συμβάσεις υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 208,4 εκατ. ευρώ

Πλαίσιο Computers: Άνοδος τζίρου και ενίσχυση EBITDA το 2025
Business

Ισχυρή χρονιά για την Πλαίσιο με αύξηση τζίρου στα 498,7 εκατ. ευρώ

Η Πλαίσιο Computers κατέγραψε κύκλο εργασιών 498,7 εκατ. ευρώ και EBITDA 17,9 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το λειτουργικό της αποτύπωμα

Υδρογονάνθρακες: «Πράσινο φως» για διαγωνισμό σεισμικών ερευνών
Φυσικό αέριο

Υδρογονάνθρακες: Διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη

Η υπουργική απόφαση αποδέχθηκε εισήγηση της ΕΔΕΥΕΠ για τη διεξαγωγή διαγωνισμού - Σκοπός να ενισχυθεί το ενδιαφέρον της αγοράς σε νέες σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες

Συντάξεις: Πώς θα γίνεται παρακράτηση λόγω… επιδομάτων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα γίνεται παρακράτηση στις συντάξεις

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας για τις συντάξεις

Όμιλος AKTOR: Προχωρά σε ΑΜΚ άνω των 500 εκατ. ευρώ – Έρχεται νέο ενεργειακό deal
Business

Σε ΑΜΚ άνω των 500 εκατ. προχωρά ο AKTOR - Νέο deal στην ενέργεια

Ο Όμιλος AKTOR, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, ανακοινώνει εντός της ημέρας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Πηγές για είσοδο θεσμικού επενδυτή - Deal στις ενεργειακές υποδομές

Χρήστος Κολώνας
Παπαστράτος: Νέος στρατηγικός ρόλος για τον Ιάκωβο Καργαρώτο
Business

Αλλαγές στην ηγεσία της Παπαστράτος

Ο Ιάκωβος Καργαρώτος διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια πορείας στην Παπαστράτος

Κικίλιας: 4 εκατ. ευρώ για κατοίκους και επιχειρήσεις μέσω Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων
Ναυτιλία

Κικίλιας: 4 εκατ. ευρώ για πολίτες μέσω Μεταφορικού Ισοδύναμου

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι πρόκειται για «μια ουσιαστική στήριξη για τις νησιωτικές κοινωνίες»

Real Consulting: Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ψηφιακή Υγεία
Business

Νέα στρατηγική της Real Consulting για τον τομέα Υγείας

Αποκλειστική συνεργασία με T‑Systems και νέα πλατφόρμα Nosvion για Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια ανακοίνωσε η Real Consulting

ΕΕ: Ενέκρινε την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
World

Η ΕΕ ενέκρινε την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ παραμένει τεταμένη λόγω ανεπίλυτων διαφωνιών για ζητήματα όπως οι δασμοί στα μέταλλα και οι τεχνολογικοί κανονισμοί

Στενά του Ορμούζ: «Σύγκρουση» Ιράν – IMO για τις θαλάσσιες διαδρομές
Ποντοπόρος

«Σύγκρουση» Ιράν – IMO για τις θαλάσσιες διαδρομές

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης σταμάτησαν δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ και απορρίπτουν το διεθνές σχέδιο ασφαλούς διέλευσης, δημιουργώντας νέα αβεβαιότητα

Λάμπρος Καραγεώργος
HELLENiQ ENERGY: Guidance Σιάμισιη για EBITDA 1,5 – 3 δισ. ευρώ έως το 2030
Business

HELLENiQ ENERGY: Στόχος EBITDA 1,5 - 3 δισ. ευρώ έως το 2030

Ο Ανδρέας Σιάμισιης CEO της HELLENiQ ENERGY ανήγγειλε στη ΓΣ των μετόχων γεωτρήσεις 1 δισ. ευρώ στο Block 2 – Έρχεται το VISION 2030 με νέες επενδύσεις

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies