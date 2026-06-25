Σκλαβενίτης: Ποντάρει σε ξηρούς καρπούς, μπαχαρικά και όσπρια με νέα παραγωγική μονάδα

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Σε μία νέα επιχειρηματική κίνηση προχώρησε η οικογένεια Σκλαβενίτη, με μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων στο κομμάτι των προϊόντων που έχουν ισχυρή παρουσία στα ράφια των καταστημάτων και με ειδική εστίαση στην παραγωγή και επεξεργασία ξηρών καρπών.

Η καινούργια εταιρεία ονομάζεται «Κηφισός Ελληνικά Συσκευαστήρια Μονοπρόσωπη Α.Ε», έχει έδρα στο Περιστέρι και σύμφωνα με το έγγραφο της σύστασης η δραστηριότητά της εκτείνεται δευτερευόντως στο χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, στην επεξεργασία αφεψημάτων, στην παραγωγή κατεργασμένων μπαχαρικών και αποξηραμένων φρούτων καθώς και στην επεξεργασία και τυποποίηση οσπρίων.

Το 2011 ο όμιλος Σκλαβενίτης απέκτησε την Baker Master, παίρνοντας «προίκα» ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων ζύμης, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ το 2016 ιδρύθηκε η Meat House μέσω της «Γλάρος», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο στην επεξεργασία κρέατος.

Η έδρα της καινούργιας εταιρείας είναι στο Περιστέρι και το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στα 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ μοναδικός μέτοχος είναι η «Ελληνική Χαρτοβιομηχανία Γλάρος ΑΒΕΕ».

Βάσει της σύστασης, το διοικητικό συμβούλιο είναι πενταμελές, έχει πρόεδρο τη Μαρία Σκλαβενίτου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γεράσιμο Σκλαβενίτη, ενώ αμφότεροι έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την εταιρεία.

Σε μια συνθήκη όπου τα private label προϊόντα κατέγραψαν το Μάρτιο του 2026 ανάπτυξη 7,7%, φτάνοντας σε μερίδιο αξίας το 27,7% σύμφωνα με τη Circana, η ανάπτυξη μιας μονάδας με έμφαση στην παραγωγή και την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων θα μπορούσε να συμπληρώσει τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Σκλαβενίτης –μεταξύ άλλων σε έτοιμα γεύματα, ζύμες και χαρτικά– και να «ξεκλειδώσει» σημαντικές ευκαιρίες κερδοφορίας.

Σκλαβενίτης: Έμφαση στην καθετοποίηση – Σερί επενδύσεων

Ακολουθώντας τους κολοσσούς του λιανεμπορίου στο εξωτερικό, όπως η Walmart στις ΗΠΑ και η Schwarz Gruppe (Lidl) στη Γερμανία, η Σκλαβενίτης κάνει με τη νέα της μονάδα ένα ακόμη βήμα προς την καθετοποίηση, ελέγχοντας η ίδια την παραγωγή, τη συσκευασία και τη διανομή μέσα από ένα διευρυμένο δίκτυο εγκαταστάσεων.

Πρόσφατο παράδειγμα αυτής της κατεύθυνσης αποτελεί και η εξαγορά από τη Σκλαβενίτης του 100% της «Σπιτική Κουζίνας», η οποία είχε δίκτυο με 25 σημεία πώλησης μαγειρευτού φαγητού σε κεντρικές περιοχές της Αττικής.

Παράλληλα, η εταιρεία δρομολογεί στη Μαγούλα, μέσω της Αύρα ΑΕ και σε συνεργασία με την Avax, την ανέγερση μονάδας 24.000 τ.μ. στις πρώην εγκαταστάσεις της ΜΑΝΔΡΑΛ Ακίνητα Αποθηκεύσεων για παραγωγή και διακίνηση έως 250.000 έτοιμων γευμάτων την ημέρα.

Την ίδια στιγμή, η Σκλαβενίτης επενδύει στη μετατροπή του πρώην εργοστασίου Pitsos σε έναν πολυχώρο που πρόκειται να συνδυάσει φαγητό, ψυχαγωγία και πολιτισμό για όλη την οικογένεια.

Υπενθυμίζεται ότι το 2011 ο όμιλος Σκλαβενίτης απέκτησε την Baker Master, παίρνοντας «προίκα» ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων ζύμης, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ το 2016 ιδρύθηκε η Meat House μέσω της «Γλάρος», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο στην επεξεργασία κρέατος.