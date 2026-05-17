LVMH: Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs

Την πολυετή αναζήτηση της LVMH να βρει αγοραστή για ένα μεγάλο brand της ολοκλήρωσε η πώληση της μάρκας μόδας Marc Jacobs.

Πίσω από την κίνηση αυτή όμως βρίσκεται η πίεση που ασκείται στον μεγαλύτερο όμιλο ειδών πολυτελείας στον κόσμο να μειώσει το διευρυμένο χαρτοφυλάκιό του, καθώς μια παρατεταμένη ύφεση δοκιμάζει τη λογική της κλίμακας.

Ο Αρνό, η LVMH και οι εξαγορές

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μπερνάρ Αρνό, ο οποίος κάποτε είπε ότι η Tiffany θα «ακμάσει για αιώνες » υπό την LVMH για να υπογραμμίσει τη μακροπρόθεσμη προσέγγισή του στις εξαγορές, συμφώνησε να πουλήσει την εταιρεία μόδας που ίδρυσε ο σχεδιαστής Μαρκ Τζέικομπς, σε μια συμφωνία αξίας περίπου 850 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία έρχεται μετά από μικρότερες πωλήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της ετικέτας streetwear Off-White, ενός μειοψηφικού μεριδίου στην Stella McCartney και δραστηριοτήτων λιανικής πώλησης ταξιδιών στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας.

Αλλά ο Μαρκ Τζέικομπς έχει ιδιαίτερο βάρος: ο σχεδιαστής έπαιξε κεντρικό ρόλο στη μετατροπή της μεγαλύτερης μάρκας της LVMH, της Louis Vuitton, σε μια παγκόσμια δύναμη της μόδας.

«Το brand Marc Jacobs δεν είναι απλώς ένα ακόμη όνομα: βοήθησε στον καθορισμό ενός νέου εγχειριδίου μόδας για τη Louis Vuitton», διευκρίνισε στο Reuters ο στρατηγικός αναλυτής ειδών πολυτελείας, Κλαούντιο Ναβάρο. «Αυτό είναι ένα σημάδι πειθαρχίας σε έναν πιο δύσκολο κύκλο πολυτελείας: ακόμη και οι ισχυρότεροι παίκτες πρέπει να είναι πιο επιλεκτικοί».

Η πειθαρχία

Η LVMH ελέγχει περισσότερες από 70 μάρκες που καλύπτουν τομείς όπως η μόδα, τα κοσμήματα, τα οινοπνευματώδη ποτά και τα καλλυντικά. Ωστόσο, ένας μικρός πυρήνας – οι Louis Vuitton, Dior, η εταιρεία λιανικής πώλησης καλλυντικών Sephora, οι επιχειρήσεις κοσμημάτων Tiffany και Bulgari – παράγει περίπου το 75% των πωλήσεων και σχεδόν το 90% των λειτουργικών εσόδων, σύμφωνα με τα δεδομένα της Visible Alpha.

Αυτή η συγκέντρωση, σε συνδυασμό με δύο χρόνια μείωσης των εσόδων και την πρόσθετη αβεβαιότητα από τον πόλεμο στο Ιράν, έχει τροφοδοτήσει τον σκεπτικισμό των επενδυτών σχετικά με τη λογική της κατοχής δεκάδων μικρότερων δισκογραφικών εταιρειών με περιορισμένο όφελος για τα κέρδη.

Η πίεση αυξάνεται επίσης στον 77χρονο Αρνό, εν μέσω ανεπίλυτων ζητημάτων διαδοχής και επίμονων ανησυχιών για τη διακυβέρνηση . Οι μετοχές της LVMH έχουν υποαποδώσει σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους για περισσότερα από δύο χρόνια και έχουν υποχωρήσει σχεδόν κατά 30% μέχρι στιγμής φέτος.

Τα μεγάλα ονόματα

Η πώληση του 80% των μετοχών της στον οίκο Marc Jacobs – που κατείχε από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν ο σχεδιαστής ήταν δημιουργικός διευθυντής στη Louis Vuitton – σηματοδοτεί την εντονότερη εστίαση της LVMH σε μάρκες υψηλής ποιότητας και κληρονομιάς.

Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον μικρότερων brands όπως οι Kenzo και Pucci, οι οποίες βρίσκονται δίπλα σε πιο αναγνωρισμένα ονόματα όπως η Loro Piana, με εξειδίκευση στο κασμίρ.

Φημολογείται επίσης πως ο όμιλος της LVMH εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο πώλησης της Fenty Beauty της τραγουδίστριας Rihanna.

«Η LVMH λέει στην αγορά ότι δεν θα επιδοτεί πλέον το τμήμα που έχει χάσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην τιμολόγηση», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής μάρκας Rafael Carlesso.

Ο ανταγωνισμός

Η ιδιωτική Chanel ξεκίνησε δυναμικά το 2026, ενισχυμένη από την προσμονή για τον νέο δημιουργικό διευθυντή Ματιέ Μπλαζί. Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι η Chanel θα μπορούσε να καταγράψει περίπου το 30% της αύξησης των πωλήσεων μόδας και δερμάτινων ειδών φέτος, πιθανώς εις βάρος ανταγωνιστών όπως η Louis Vuitton και η Dior.

Ωστόσο, η εκποίηση στο τρέχον περιβάλλον δεν είναι εύκολη. Χρειάστηκαν περίπου δύο χρόνια στην LVMH για να πουλήσει την Marc Jacobs, υπογραμμίζοντας την υποτονική αγοραστική όρεξη.

Η ίδια δυναμική μπορεί να εξηγήσει γιατί ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Kering, Λούκα ντε Μέο, επέλεξε να αναδιαρθρώσει την ζημιογόνο Alexander McQueen πριν από μια πιθανή πώληση.

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι οι πωλησεις της LVMH θα μπορούσε να απελευθερώσει χωρητικότητα ισολογισμού για την επόμενη μεγάλη εξαγορά της. Η τελευταία μεγάλη συμφωνία της, η αγορά της Tiffany & Co. έναντι 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ολοκληρώθηκε πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια.

Η ευκαιρία της Armani

Η μεγαλύτερη ευκαιρία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Στη διαθήκη του, ο αείμνηστος σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι όρισε την LVMH – μαζί με τον όμιλο καλλυντικών L’Oreal και την κατασκευάστρια γυαλιών EssilorLuxottica – ως προτιμώμενους αγοραστές σε μια πώληση δύο σταδίων του οίκου μόδας που ίδρυσε.

Η LVMH μελετά αυτήν την επιλογή, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως στο Reuters μια πηγή με άμεση γνώση της κατάστασης.

Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της DWS, Stefan Bauknecht, διευκρίνισε ότι η συμφωνία με την Marc Jacobs δείχνει ότι η LVMH δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην κερδοφορία και την κλίμακα. «Οι λιγότερο σημαντικές μάρκες δεν παραμένουν πλέον αυτόματα σε σταδιακή πτώση», δήλωσε στο Reuters.