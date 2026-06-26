 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Academic Interests"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(9) "Education"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(9) "Education"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Παιδεία: 1 στους 4 φοιτητές θα δει «χασούρα» μετά το πανεπιστήμιο – Τι δείχνει νέα έρευνα για την Αγγλία

Η έρευνα βασίζεται στις οικονομικές αποδοχές των ατόμων που αποφοίτησαν εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008

World 26.06.2026, 21:46
Σχολιάστε
Παιδεία: 1 στους 4 φοιτητές θα δει «χασούρα» μετά το πανεπιστήμιο – Τι δείχνει νέα έρευνα για την Αγγλία
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το ένα τέταρτο των αποφοίτων του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται ότι θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική κατάσταση μετά την αποφοίτησή τους από το πανεπιστήμιο, ειδικά όσοι πρόκειται να λάβουν πτυχίο σε εικαστικά ή παραστατικές τέχνες, σύμφωνα νέα μελέτη του Institute for Fiscal Studies (IFS) για την πανεπιστημιακή παιδεία.

Η έρευνα βασίζεται στις οικονομικές αποδοχές των ατόμων που αποφοίτησαν εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008.

Αφενός, το IFS προβλέπει ότι η πλειοψηφία θα ευνοηθεί κατά 100.000 λίρες κατά τη διάρκεια της ζωής της, και αυτό χάρη στην πανεπιστημιακή παιδεία της.

Αφετέρου, αν αθροιστούν οι πιθανές αποδοχές, τα φοιτητικά δάνεια και οι φόροι τους, περίπου το 25% των φοιτητών θα μπορούσε να τα είχε πάει καλύτερα από οικονομική άποψη αν δεν είχε εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο φόντο βρίσκεται η αντιπαράθεση για τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και τα φοιτητικά δάνεια, αφότου η κυβέρνηση αύξησε το ποσό που θα πρέπει να αποπληρώσουν οι μελλοντικοί φοιτητές.

Ο Natan Ornadel, ερευνητής οικονομολόγος στο IFS και συντάκτης της έκθεσης, δήλωσε ότι το πτυχίο δίνει μια σημαντική οικονομική «ώθηση» στους περισσότερους αποφοίτους, σε σύγκριση με τις αποδοχές όσων έχουν παρόμοιες μαθητικές επιδόσεις αλλά δεν έχουν αποκτήσει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Υπάρχει όμως ένα «αλλά».

«Αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο θα βρεθούν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Εκτιμούμε ότι περίπου το ένα τέταρτο των αποφοίτων – και το 40% των ανδρών με χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις – καταλήγουν σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι αν δεν είχαν φοιτήσει σε πανεπιστήμιο», δήλωσε στον Guardian ο Ornadel.

Παιδεία

Στο επίκεντρο οι χαμηλές αποδοχές

Μεγάλο μέρος της απόκλισης στις αποδοχές προήλθε από τις σταδιοδρομίες που επιλέγουν οι φοιτητές μετά την αποφοίτηση, αφού όσοι σπουδάζουν οικονομικά ή ιατρική είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Η εν λόγω έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το βρετανικό υπουργείο παιδείας, το οποίο δήλωσε ότι η κυβέρνηση είχε σκιαγραφήσει νομοθετικές επιλογές για τον περιορισμό του αριθμού των εισακτέων σε προγράμματα σπουδών που συνδέονται με χαμηλές αποδοχές.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση επανεξετάζει επίσης τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους εγχώριους φοιτητές που δίνουν πρόσβαση σε δάνεια, όπως είναι ο προβιβάσιμος βαθμός στις εξετάσεις GCSE (Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Παιδεία: Ποιος είναι ο ρόλος του πτυχίου σήμερα;

Ο Nick Harrison, διευθύνων σύμβουλος του Sutton Trust, ενός ΜΚΟ που προωθεί την κοινωνική κινητικότητα μέσα από την παιδεία, δήλωσε ότι η έκθεση του IFS και η απάντηση της κυβέρνησης φέρνουν σε δύσκολη θέση άτομα από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, για τα οποία το πτυχίο είναι «η πιο αξιόπιστη οδός» για την ανοδική κοινωνική κινητικότητα.

«Η αξία του πανεπιστημίου υπερβαίνει κατά πολύ τις αποδοχές. Το πανεπιστήμιο μπορεί να αποτελέσει μια εμπειρία που μπορεί να αλλάξει τη ζωή, βοηθώντας τους νέους να χτίσουν κοινωνικά δίκτυα, δεξιότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον. Έχουμε επίσης διαπιστώσει ότι οι απόφοιτοι αναφέρουν υψηλότερη ευημερία και ευτυχία από τους μη απόφοιτους, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή τον επαγγελματικό τους προορισμό», δήλωσε ο ίδιος.

Έπειτα, ο Harrison αναρωτήθηκε: «Η παρούσα έκθεση εγείρει ένα ανησυχητικό ερώτημα. Αν λέμε στους νέους να μην πάνε στο πανεπιστήμιο, τι ακριβώς τους λέμε να κάνουν αντ’ αυτού;», συμπληρώνοντας: «Η κριτική για τα λεγόμενα πτυχία χαμηλής αξίας είναι μεν άφθονη, ωστόσο υπάρχει και μια χρόνια έλλειψη σε εναλλακτικές λύσεις υψηλής ποιότητας. Οι μαθητείες και οι τεχνικές κατευθύνσεις μπορούν να προσφέρουν σημαντικές προοπτικές για εξέλιξη και επιτυχία, όμως δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες θέσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για τους περισσότερους νέους».

Από την άλλη πλευρά, η Rachel Hewitt, διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου πανεπιστημίων MillionPlus, δήλωσε ότι «η έρευνα υπενθυμίζει ξεκάθαρα ότι, από οικονομική άποψη, για τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών οι σπουδές στο πανεπιστήμιο αποδίδουν».

Ο παράγοντας της πολιτιστικής βιομηχανίας

Η Vivienne Stern, διευθύνουσα σύμβουλος των Universities UK, υπερασπίστηκε τους αποφοίτους εικαστικών και καλών τεχνών, οι οποίοι μπορεί και να μην είχαν ως κίνητρο τα χρήματα.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτά τα μαθήματα τροφοδοτούν επίσης τις δημιουργικές βιομηχανίες, οι οποίες αποτελούν μια τεράστια οικονομική κινητήρια δύναμη για το Ηνωμένο Βασίλειο», είπε, συμπληρώνοντας: «Και ως απόφοιτος ανθρωπιστικών επιστημών, στοιχηματίζω ότι, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, θα εκτιμούμε περισσότερο, και όχι λιγότερο, την κατανόηση του πώς σκέφτονται και ενεργούν οι άνθρωποι».

Μειώνεται το «μισθολογικό πλεονέκτημα»

Παράλληλα, η έρευνα του IFS έδειξε και μια θετική αλλαγή ως προς την ψαλίδα στο μισθολογικό προβάδισμα (graduate premium).

Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι, σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα του το 2020, οι προβλέψεις για την πιο πρόσφατη σειρά εξεταζόμενων φοιτητών δείχνουν ότι το χάσμα των αποδοχών μεταξύ αποφοίτων και μη αποφοίτων, μειώθηκε κατά 30%, εν μέρει χάρη στις υψηλότερες αποπληρωμές των φοιτητικών δανείων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ισραήλ – Λίβανος: Υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο για την ειρήνη μετά από αμερικανική διαμεσολάβηση
World

Ισραήλ - Λίβανος: Το πρώτο «ναι» στην ειρήνη μετά από μήνες πολέμου
Fed: Η σκληρή ομιλία του Κέβιν Γουόρς για τον πληθωρισμό καθησυχάζει τους επενδυτές
World

Η σκληρή στάση Γουόρς για πληθωρισμό καθησυχάζει τους επενδυτές
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Προβλήματα, μερίδια και… μπίζνες
World

Τα προβλήματα από τις μπίζνες του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ
Παιδεία: 1 στους 4 φοιτητές θα δει «χασούρα» μετά το πανεπιστήμιο – Τι δείχνει νέα έρευνα για την Αγγλία
World

Νέα έρευνα στην Αγγλία για τη σχέση πτυχίων με οικονομικές αποδοχές
Τραμπ: Νέες απειλές για δασμούς σε χώρες που θα επιβάλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες
World

Νέες απειλές δασμών προς τις ευρωπαϊκές χώρες από τον Τραμπ
Swatch: Διεκδικεί αποζημίωση 170 εκατ. δολαρίων από τη Samsung για «ψηφιακές απομιμήσεις» πολυτελών ρολογιών
Business

Swatch vs Samsung: Η μάχη των 170 εκατ. δολαρίων για τα ψηφιακά ρολόγια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Παιδεία: 1 στους 4 φοιτητές θα δει «χασούρα» μετά το πανεπιστήμιο – Τι δείχνει νέα έρευνα για την Αγγλία
World

Νέα έρευνα στην Αγγλία για τη σχέση πτυχίων με οικονομικές αποδοχές

Η έρευνα βασίζεται στις οικονομικές αποδοχές των ατόμων που αποφοίτησαν εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Δίκτυα ενέργειας: Τρία ελληνικά έργα στις 8 «ενεργειακές λεωφόρους» της Ε.Ε.
Ενέργεια

Με fast track διαδικασίες 3 ελληνικά έργα ενεργειακών διασυνδέσεων

Η Ευρ. Επιτροπή ενέκρινε το νέο Πακέτο για Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας - Τα 3 ελληνικά έργα - Η παρέμβαση του υπουργού Ενέργειας Στ. Παπασταύρου

Χρήστος Κολώνας
Παραγωγικότητα: Παραμένει το «αγκάθι» της ελληνικής οικονομίας, λέει η ΤτΕ
Economy

Ανοιχτή πληγή η χαμηλή παραγωγικότητα - Τι προτείνει η ΤτΕ

Οι συστάσεις της ΤτΕ για την άνοδο της παραγωγικότητας στην Ελλάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Προβλήματα, μερίδια και… μπίζνες
World

Τα προβλήματα από τις μπίζνες του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η Kalshi έχουν επωφεληθεί από ένα ρυθμιστικό περιβάλλον χαλαρής εποπτείας υπό την αμερικανική κυβέρνηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Λιμάνια: Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας των ναυτών την Παρασκευή 19:00-22:00
Λιμάνια

Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας ναυτών το βράδυ της Παρασκευής

Στην «καρδιά» του προβλήματος βρίσκεται η αδυναμία του λιμανιού να φιλοξενήσει το σύνολο των πλοίων που εξυπηρετούν τις γραμμές της Ραφήνας

Λάμπρος Καραγεώργος - Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αρνητική η BofA – «Βλέπει» διόρθωση του Stoxx 600 στις 560 μονάδες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αρνητική για τις ευρωπαϊκές αγορές η BofA – Προς διόρθωση ο Stoxx 600

Αρνητική στάση απέναντι στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διατηρεί η Bank of America, εκτιμώντας ότι, παρά τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, οι αγορές παραμένουν ευάλωτες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Καταλυτικές οι τράπεζες στον μετασχηματισμό της οικονομίας
Τράπεζες

Μήνυμα Ψάλτη για τον μετασχηματισμό της οικονομίας

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης είπε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό επενδυτικό και παραγωγικό κενό

Αγης Μάρκου
Υδρογονάνθρακες: Ενδιαφέρον για νέες σεισμικές έρευνες από διεθνείς εταιρείες
Φυσικό αέριο

Νέο διεθνές ενδιαφέρον για τα ελληνικά κοιτάσματα

Ο διαγωνισμός της ΕΔΕΥΕΠ για νέα δεδομένα σε Ιόνιο και Κρήτη, το ενδιαφέρον της αγοράς και το χρονοδιάγραμμα των γεωτρήσεων που περιέγραψε ο Ανδρέας Σιάμισιης της HELLENiQ ENERGY

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από World
Ισραήλ – Λίβανος: Υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο για την ειρήνη μετά από αμερικανική διαμεσολάβηση
World

Ισραήλ - Λίβανος: Το πρώτο «ναι» στην ειρήνη μετά από μήνες πολέμου

Η υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον ανοίγει τον δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις, με στόχο τη μόνιμη παύση των εχθροπραξιών και την αποκατάσταση της σταθερότητας στα σύνορα

Νατάσα Σινιώρη
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Προβλήματα, μερίδια και… μπίζνες
World

Τα προβλήματα από τις μπίζνες του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η Kalshi έχουν επωφεληθεί από ένα ρυθμιστικό περιβάλλον χαλαρής εποπτείας υπό την αμερικανική κυβέρνηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Παιδεία: 1 στους 4 φοιτητές θα δει «χασούρα» μετά το πανεπιστήμιο – Τι δείχνει νέα έρευνα για την Αγγλία
World

Νέα έρευνα στην Αγγλία για τη σχέση πτυχίων με οικονομικές αποδοχές

Η έρευνα βασίζεται στις οικονομικές αποδοχές των ατόμων που αποφοίτησαν εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραμπ: Νέες απειλές για δασμούς σε χώρες που θα επιβάλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες
World

Νέες απειλές δασμών προς τις ευρωπαϊκές χώρες από τον Τραμπ

Αναβιώνει η απειλή επιβολής δασμών κατά χωρών που θα επιβάλουν φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες των αμερικανικων εταιρειών - Τι έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social

Swatch: Διεκδικεί αποζημίωση 170 εκατ. δολαρίων από τη Samsung για «ψηφιακές απομιμήσεις» πολυτελών ρολογιών
Business

Swatch vs Samsung: Η μάχη των 170 εκατ. δολαρίων για τα ψηφιακά ρολόγια

Η Swatch απαιτεί 170 εκατ. δολάρια από τη Samsung, υποστηρίζοντας ότι οι εφαρμογές για smartwatch αντέγραψαν παράνομα τα εμβληματικά σχέδια των πολυτελών ρολογιών της

Νατάσα Σινιώρη
ΔΝΤ: Ο επικεφαλής οικονομολόγος «δικαιώνει» τη γραμμή Fed για τα επιτόκια
World

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ «δικαιώνει» τη νέα γραμμή Γουόρς στη Fed

Κορυφαίος οικονομολόγος του ΔΝΤ θεωρεί θετική την απόσυρση του Γουόρς από τις κατευθυντήριες εκτιμήσεις της Fed

Unilever: Εξετάζει εξαγορά της Thorne έναντι 4 δισ. δολαρίων για ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά συμπληρωμάτων
Business

Στο «κυνήγι» της ευεξίας η Unilever – Η Thorne στο επίκεντρο συμφωνίας-μαμούθ

Η Unilever εξετάζει την εξαγορά της αμερικανικής Thorne, επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιό της στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της υγείας και της ευεξίας

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Ισραήλ – Λίβανος: Υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο για την ειρήνη μετά από αμερικανική διαμεσολάβηση
World

Ισραήλ - Λίβανος: Το πρώτο «ναι» στην ειρήνη μετά από μήνες πολέμου

Η υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον ανοίγει τον δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις, με στόχο τη μόνιμη παύση των εχθροπραξιών και την αποκατάσταση της σταθερότητας στα σύνορα

Νατάσα Σινιώρη
Fed: Η σκληρή ομιλία του Κέβιν Γουόρς για τον πληθωρισμό καθησυχάζει τους επενδυτές
World

Η σκληρή στάση Γουόρς για πληθωρισμό καθησυχάζει τους επενδυτές

Τα καυστικά λόγια του νέου προέδρου της Fed και η πτώση της τιμής του πετρελαίου μειώνουν τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για αυξήσεις τιμών

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Προβλήματα, μερίδια και… μπίζνες
World

Τα προβλήματα από τις μπίζνες του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η Kalshi έχουν επωφεληθεί από ένα ρυθμιστικό περιβάλλον χαλαρής εποπτείας υπό την αμερικανική κυβέρνηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνικές εξαγωγές: Αύξηση 14,5% στις ΗΠΑ το 4μηνο
Economy

Αύξηση 14,5% των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ το 4μηνο

Κυριαρχούν τα πετρελαιοειδή, ενώ οι εξαγωγές αγροδιατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων ήταν μειωμένες κατά 16,7%

Αναστάσιος Μαντικίδης
Παιδεία: 1 στους 4 φοιτητές θα δει «χασούρα» μετά το πανεπιστήμιο – Τι δείχνει νέα έρευνα για την Αγγλία
World

Νέα έρευνα στην Αγγλία για τη σχέση πτυχίων με οικονομικές αποδοχές

Η έρευνα βασίζεται στις οικονομικές αποδοχές των ατόμων που αποφοίτησαν εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραμπ: Νέες απειλές για δασμούς σε χώρες που θα επιβάλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες
World

Νέες απειλές δασμών προς τις ευρωπαϊκές χώρες από τον Τραμπ

Αναβιώνει η απειλή επιβολής δασμών κατά χωρών που θα επιβάλουν φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες των αμερικανικων εταιρειών - Τι έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social

Shein, Temu: What Buyers Should Know About the New Import Fee
English Edition

Shein, Temu: What Buyers Should Know About the New Import Fee

Greece's tax authority has issued guidelines on the new customs regime for low-value parcels from outside the EU. The 10 rules cover who pays, when refunds apply and how VAT is handled

Swatch: Διεκδικεί αποζημίωση 170 εκατ. δολαρίων από τη Samsung για «ψηφιακές απομιμήσεις» πολυτελών ρολογιών
Business

Swatch vs Samsung: Η μάχη των 170 εκατ. δολαρίων για τα ψηφιακά ρολόγια

Η Swatch απαιτεί 170 εκατ. δολάρια από τη Samsung, υποστηρίζοντας ότι οι εφαρμογές για smartwatch αντέγραψαν παράνομα τα εμβληματικά σχέδια των πολυτελών ρολογιών της

Νατάσα Σινιώρη
ΔΝΤ: Ο επικεφαλής οικονομολόγος «δικαιώνει» τη γραμμή Fed για τα επιτόκια
World

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ «δικαιώνει» τη νέα γραμμή Γουόρς στη Fed

Κορυφαίος οικονομολόγος του ΔΝΤ θεωρεί θετική την απόσυρση του Γουόρς από τις κατευθυντήριες εκτιμήσεις της Fed

Greece Eyes Seismic Survey Tenders for New Oil and Gas Hunt
English Edition

Greece Eyes Seismic Survey Tenders for New Oil and Gas Hunt

State body HEREMA is opening the door to privately funded seismic surveys off western and southern Greece, aiming to build a shared data bank that lowers the cost and risk of hunting for oil and gas

Unilever: Εξετάζει εξαγορά της Thorne έναντι 4 δισ. δολαρίων για ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά συμπληρωμάτων
Business

Στο «κυνήγι» της ευεξίας η Unilever – Η Thorne στο επίκεντρο συμφωνίας-μαμούθ

Η Unilever εξετάζει την εξαγορά της αμερικανικής Thorne, επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιό της στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της υγείας και της ευεξίας

Νατάσα Σινιώρη
Marelli: Stellantis και Nissan σε συνομιλίες για την αγορά περιουσιακών στοιχείων από την προβληματική εταιρεία
World

Stellantis και Nissan σε συνομιλίες για αγορά στοιχείων της Marelli

Οι συνομιλίες για συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν μέρος ευρύτερων διαπραγματεύσεων για την προσπάθεια διάσωσης του προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων Marelli

Ορμούζ: Η κρίση που δεν έγινε σοκ – Πώς άντεξαν οι αγορές πετρελαίου
World

Στενά του Ορμούζ: Κρίσιμος κόμβος ή χάνει τη δύναμή του;

Αγωγοί, στρατηγικά αποθέματα και στρατιωτική προστασία περιόρισαν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης Ιράν–ΗΠΑ–Ισραήλ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ηλεκτρικά πατίνια: Νομοθετική παρέμβαση για την ασφαλή χρήση τους
Κοινωνία

Ηλέκτρικά πατίνια: «Χειρόφρενο» στους ανηλίκους και τσουχτερά πρόστιμα

Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια - Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς στα 212 εκατ. ευρώ
Business

Αττικά Πολυκαταστήματα: Δημόσια Προσφορά 212 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη 3,9 φορές

To ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και η υπερκάλυψη 3,9 φορές σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τα Αττικά Πολυκαταστήματα και την είσοδό τους στο Euronext Athens

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Διόρθωσαν στο τέλος της εβδομάδας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Διόρθωσαν στο τέλος της εβδομάδας οι ευρωπαϊκές αγορές

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος συνέχισε την πτωτική του πορεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies