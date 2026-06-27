Αμοιβαία κεφάλαια: Εβδομαδιαίες ρευστοποιήσεις για τα αμερικανικά μετοχικά

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Πίεση δέχθηκε η κατηγορία των αμερικανικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων την εβδομάδα έως τις 24 Ιουνίου, καθώς οι ανησυχίες για τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από χρέη στον τεχνολογικό τομέα και οι προσδοκίες για μια επιθετική πολιτική στάση της Federal Reserve πυροδότησαν αποστροφή κινδύνου.

Οι επενδυτές απέσυραν 3,53 δισ. δολάρια από τα αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αντιστρέφοντας εν μέρει τις καθαρές αγορές ύψους 37,63 δισ. δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Lipper.

Οι ανησυχίες σχετικά με τις αποτιμήσεις του τεχνολογικού τομέα και τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται με χρέος από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επηρέασαν το κλίμα.

Η SpaceX ενώθηκε με άλλα ονόματα mega-cap στην αξιοποίηση των αγορών ομολόγων, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι η επενδυτική άνθηση του τομέα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τον δανεισμό.

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών τροφοδοτήθηκε επίσης από τις προσδοκίες για πιθανή αύξηση του επιτοκίου της Fed κατά 25 μονάδες βάσης φέτος, εν μέσω αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Τα κεφάλαια του τεχνολογικού τομέα κατέγραψαν εκροές σχεδόν 20 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αντιστρέφοντας τις εισροές των 21,46 δισ. δολαρίων της προηγούμενης εβδομάδας.

Τα κεφάλαια του χρηματοπιστωτικού, βιομηχανικού και καταναλωτικού τομέα κατέγραψαν επίσης αξιοσημείωτες εβδομαδιαίες εκροές ύψους 1,06 δισ. δολαρίων, 830 εκατ. δολαρίων και 733 εκατ. δολαρίων, αντίστοιχα.

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια

Εν τω μεταξύ, οι εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων των ΗΠΑ επιβραδύνθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο οκτώ εβδομάδων των 7,33 δισ. δολαρίων.

Τα βραχυπρόθεσμα έως ενδιάμεσα επενδυτικής βαθμίδας αμοιβαία κεφάλαια, τα γενικά εγχώρια φορολογητέα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος και τα δημοτικά αμοιβαία κεφάλαια χρέους προσέλκυσαν 2,95 δισ. δολάρια, 2,03 δισ. δολάρια και 633 εκατ. δολάρια αντίστοιχα, μειωμένα από 3,09 δισ. δολάρια, 3,39 δισ. δολάρια και 1,19 δισ. δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα.