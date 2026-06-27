Φοροδιαφυγή: Έρχεται «σαφάρι» της εφορίας – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

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Η φοροδιαφυγή «ζει και βασιλεύει». Η ΑΑΔΕ θέτει σε εφαρμογή σχέδιο για εξπρές περαίωση χιλιάδων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βάρος της κινητοποίησης θα πέσει κυρίως σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων, με τις ελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν λάβει εντολή να δώσουν προτεραιότητα σε φακέλους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις για αδήλωτα εισοδήματα ή για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας.

Κομβικό ρόλο στους ελέγχους θα έχει το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Πληρωμών, μέσω του οποίου θα γίνονται διασταυρώσεις τραπεζικών κινήσεων με τα δηλωμένα εισοδήματα.

Η φοροδιαφυγή

Ειδικότερα στο στόχαστρο των φοροελεγκτικών υπηρεσιών θα βρεθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: