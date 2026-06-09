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Φοροδιαφυγή: Λουκέτα έως δύο χρόνια για μία απόδειξη

Οι νέες «καμπάνες» της ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή - Τι προβλέπει απόφαση

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 09.06.2026, 07:00
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Φοροδιαφυγή: Λουκέτα έως δύο χρόνια για μία απόδειξη
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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«Καμπάνες» για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμειακές μηχανές προβλέπει νέα απόφαση της ΑΑΔΕ, με την οποία μπαίνουν στο στόχαστρο για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού.

Στο στόχαστρο η φοροδιαφυγή

Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπει αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς για την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που εντοπίζονται για μη έκδοση αποδείξεων, μη διαβίβαση συναλλαγών στη φορολογική διοίκηση και «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές.

Με νέα απόφαση τροποποιείται το υφιστάμενο καθεστώς για:

  • την επιβολή  των κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία του Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων,
  • την επιβολή των «λουκέτων» προσαυξημένων λόγω υποτροπής στις περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης ή μη διαβίβασης παραστατικών πώλησης αξίας που  υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους των μη εκδοθέντων ή ανακριβώς εκδοθέντων ή μη διαβιβασθέντων παραστατικών,
  • τον τρόπο εκτέλεσης των Πράξεων του αρμόδιου Προϊσταμένου και των Αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης

Αναλυτικά με την νέα απόφαση Πιτσιλή:

1. Η λειτουργία επαγγελματικής εγκατάστασης σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών ή μη διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης αναστέλλεται:

α) Άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο είτε η μη έκδοση ή η κατά ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα 500 ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε., πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

β) αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης’, διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, από τον ίδιο έλεγχο, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα 500 ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ή ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ,

γ) αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης  β’ διαπιστώνεται σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου από τον ίδιο έλεγχο, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα 500 ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ή ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

–  Η αναστολή λειτουργίας στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η ποινή του «λουκέτου» για 96 ώρες ή για 10 ημέρες, δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο δύο ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης αναστολής λειτουργίας και της έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

2. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναστολής λειτουργίας, κοινοποιείται στον υπόχρεο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι η τέλεση των συγκεκριμένων πράξεων μπορεί να επισύρει την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης.

Το εν λόγω σημείωμα επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση ως προς το μέτρο της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης. Οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου ως προς το μέτρο της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης υποβάλλονται εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της ΑΑΔΕ, εφόσον τον φορολογικό έλεγχο διενεργούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ., ή στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Φορολογικών Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΦΕΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, εφόσον τον φορολογικό έλεγχο διενεργούν οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ) της ΓΔ ΔΕΟΣ.

3. «Πειραγμένες» ταμειακές μηχανές. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή του Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων κατά τη διενέργεια κάθε είδους φορολογικού ελέγχου,  με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αναστέλλεται:

α) Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή ο χρήστης Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασής του στην οποία αφορά ο έλεγχος, από 2 έως δώδεκα (12) μήνες,

β) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) για τη λειτουργία των ΦΗΜ ή άδεια καταλληλότητας λογισμικού για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει κατασκευάσει ή μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή του Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, από 3 έως 24 μήνες.

– Η αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

4. Στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. ή χρησιμοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε., κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, επιβάλλονται σωρευτικά:

–  ειδικό πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης των ανωτέρω πράξεων και

–  αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπαίτιου διάπραξης των ως άνω πράξεων, που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, από δύο (2) μήνες έως έξι (6) μήνες και από έξι (6) μήνες έως και τρία (3) έτη σε περίπτωση υποτροπής.

–  Οι έγγραφες απόψεις του υπαίτιου υποβάλλονται εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος διαπιστώσεων στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της ΑΑΔΕ, εφόσον τον φορολογικό έλεγχο διενεργούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ., ή στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Φορολογικών Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΦΕΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, εφόσον τον φορολογικό έλεγχο διενεργούν οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ) της ΓΔ ΔΕΟΣ. Οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο αποστέλλουν άμεσα το ως άνω σημείωμα διαπιστώσεων στη ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ. ή στη ΔΙΠΑΦΕΕ, κατά περίπτωση.

– Η αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

5. «Κλειστό λόγω φοροδιαφυγής». Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, που ενεργείται από αστυνομικό υπάλληλο με τη σύμπραξη του  Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης, κατά περίπτωση ή του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία με την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα, κατά περίπτωση, «κλειστό λόγω/φορολογικών παραβάσεων/παρεμπόδισης διενέργειας φορολογικού ελέγχου/απειλής χρήσης βίας σε βάρος υπαλλήλου της ΑΑΔΕ/χρήσης βίας σε βάρος υπαλλήλου της ΑΑΔΕ/παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών/παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία του Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, από ………….……..(ημερομηνία – ώρα) έως ……..(ημερομηνία – ώρα), σε εκτέλεση της υπ’ αρ.………….. πράξης/απόφασης και ταινία με την ένδειξη στην αγγλική γλώσσα, κατά περίπτωση, “closed due to tax violations/prevention of tax audit/threat of use of violence against IAPR employee/use of violence against IAPR employee/infringement or falsification or interference in the operation of tax electronic mechanisms/infringement or falsification or interference in the operation of the E- Invoicing Service Provider, from……(date – time) until………(date – time) in execution of No…decision/act.”

6. Πρατήρια καυσίμων. Για παραβάσεις που αφορούν στα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκατατάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης που εντοπίστηκαν από 28 Ιουλίου 2025 δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις της συγκεκριμένης απόφασης αλλά  οι κυρώσεις του άρθρου 31 του ν.3784/2009

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Αιχμηρές δηλώσεις αντάλλαξαν Unicredit και Commerzbank

ΗΠΑ: Μπλόκο σε τεχνολογικούς κολοσσούς για σύνδεση με τον κινεζικό στρατό
World

«Κάρτα» απο το Πεντάγωνο σε κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας

Οι ΗΠΑ προσθέτουν μεγάλες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όπως οι Alibaba, Baidu και BYD στον κατάλογο εταιρειών που συνδέονται με τον (κινεζικό) στρατό - Για λανθασμένη πρακτική έκανε λόγο το Πεκίνο

Επιθεώρηση Εργασίας: Αρνητικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα το 2025
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επιθεώρηση Εργασίας: Πάνω από 20.000 εργατικά ατυχήματα το 2025

Σχεδόν 20.500 εργατικά ατυχήματα κατέγραψε η Επιθεώρηση Εργασίας το 2025 - Τι σχολιάζει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ Ανδρέας Στοϊμενίδης

Αφροδίτη Τζιαντζή
Flexible Employment Still Accounts for Nearly Half of New Hires
English Edition

Flexible Employment Still Accounts for Nearly Half of New Hires

Flexible work arrangements accounted for nearly half of all new hires in 2025, while overtime employment surged by more than 85% year-on-year

Κώστας Παπαδής
Lamda: Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου
Business

Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου της Lamda

Πως έγινε η κατανομή των ομολογιών της Lamda - Στο 4,2% η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών

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