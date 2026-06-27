Asda: Συμμαχία με την Amazon για νέα υπηρεσία retail advertising στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η τεχνολογία μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε βασικό εργαλείο ανταγωνισμού για τις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου, με τις συνεργασίες μεταξύ κολοσσών να διαμορφώνουν το μέλλον των ηλεκτρονικών αγορών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Asda προχωρά σε μια στρατηγική συμφωνία με την Amazon, εγκαινιάζοντας μια νέα υπηρεσία διαφημιστικής προβολής που υπόσχεται να αναβαθμίσει τόσο την εμπειρία των καταναλωτών όσο και τις δυνατότητες των εμπορικών συνεργατών της.

Asda: H νέα εμπειρία αγορών για τους καταναλωτές

Όπως αναφέρει το ευρωπαϊκό περιοδικό των σούπερ μάρκετ ESM, η βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε ότι θα ενσωματώσει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα το Amazon Retail Ad Service, μια πλατφόρμα που αξιοποιεί την τεχνολογία της Amazon για να διευκολύνει τους καταναλωτές στον εντοπισμό των προϊόντων που αναζητούν.

Στόχος της συνεργασίας είναι οι πελάτες να λαμβάνουν πιο σχετικές και εξατομικευμένες προτάσεις κατά τη διάρκεια των online αγορών τους, βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία πλοήγησης και τις αναζητήσεις προϊόντων.

Η Chief Customer and Digital Officer της Asda, Rachel Eyre, δήλωσε ότι η εταιρεία εξυπηρετεί εκατομμύρια πελάτες κάθε εβδομάδα και ότι η νέα συνεργασία αξιοποιεί την τεχνολογία ώστε οι καταναλωτές να βρίσκουν γρηγορότερα και ευκολότερα όσα χρειάζονται.

Νέες δυνατότητες για τα brands

Η νέα υπηρεσία δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών, αλλά δημιουργεί και ένα νέο περιβάλλον προβολής για τις συνεργαζόμενες εταιρείες.

Οι διαφημιζόμενοι θα μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε ειδικούς διαφημιστικούς χώρους μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Asda, αυξάνοντας την προβολή των προϊόντων τους τη στιγμή που οι καταναλωτές βρίσκονται πιο κοντά στην απόφαση αγοράς.

Σύμφωνα με τη Rachel Eyre, η νέα πλατφόρμα ενισχύει σημαντικά τη στρατηγική retail media της εταιρείας, προσφέροντας στους υφιστάμενους αλλά και στους μελλοντικούς συνεργάτες πιο αποτελεσματικές, στοχευμένες και μετρήσιμες διαφημιστικές καμπάνιες, αξιοποιώντας βαθύτερα δεδομένα και αναλύσεις.

Όπως είπε, η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης συνεργασίας της Asda με την Ocado και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική αξιοποίησης της τεχνολογίας για τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας αγορών.

H πρώτη εφαρμογή στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η νέα υπηρεσία θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται σταδιακά από το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Η Asda υποστηρίζει ότι γίνεται η πρώτη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο που υιοθετεί το Amazon Retail Ad Service, το οποίο μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από λιανεμπόρους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά της Amazon Ads, ο αντιπρόεδρος Creative Experiences & AI Solutions, Joseph Park, χαρακτήρισε τη συνεργασία ως την πρώτη του είδους της στη βρετανική αγορά, σημειώνοντας ότι θα επιτρέψει στους διαφημιζόμενους να προσεγγίζουν πιο αποτελεσματικά τους πελάτες της Asda και της George στα πιο κρίσιμα στάδια της αγοραστικής τους διαδρομής.