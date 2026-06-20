Asda: Μεγάλες πιέσεις από τη στρατηγική χαμηλών τιμών και τα έκτακτα κόστη

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Η μάχη για το πορτοφόλι των Βρετανών καταναλωτών γίνεται ολοένα και πιο σκληρή, με την βρετανική αλυσίδα Asda να πληρώνει ακριβό τίμημα για τη στρατηγική επαναφοράς της στην κορυφή της αγοράς.

Η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ζημιές που άγγιξαν το 1 δισ. λίρες για το 2025, καθώς οι μειώσεις τιμών, οι τεχνολογικές επενδύσεις και οι έκτακτες χρεώσεις επιβάρυναν σημαντικά τα οικονομικά της αποτελέσματα, αναφέρει το Reuters.

Ζημιές κοντά στο 1 δισ. λίρες για την Asda

Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που κατατέθηκαν την Παρασκευή, οι προ φόρων ζημιές της Asda διευρύνθηκαν στα 989 εκατ. λίρες το 2025, έναντι 599 εκατ. λιρών το 2024. Παράλληλα, οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, υποχώρησαν κατά 3,4%, διαμορφούμενες στα 25,9 δισ. λίρες.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η στρατηγική του εκτελεστικού προέδρου Άλαν Λέιτον, ο οποίος επέστρεψε στην εταιρεία τον Νοέμβριο του 2024, περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά τη θητεία του ως διευθύνων σύμβουλος.

Ο ίδιος είχε προειδοποιήσει ότι το σχέδιο να διατηρεί η Asda τιμές 5% έως 10% χαμηλότερες από τους βασικούς ανταγωνιστές της θα επηρέαζε σημαντικά την κερδοφορία, ενώ η πλήρης ανάκαμψη της εταιρείας ενδέχεται να απαιτήσει έως και πέντε χρόνια.

Τα έκτακτα κόστη που επιβάρυναν τα αποτελέσματα

Η Asda, η οποία ελέγχεται κατά πλειοψηφία από το επενδυτικό κεφάλαιο TDR Capital, ενώ η Walmart εξακολουθεί να διατηρεί ποσοστό 10%, κατέγραψε συνολικά 656 εκατ. λίρες σε έκτακτες επιβαρύνσεις.

Από αυτά, περίπου 284 εκατ. λίρες συνδέονται με τον πολυετή και προβληματικό διαχωρισμό των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας από τη Walmart, μια διαδικασία που πλέον έχει ολοκληρωθεί. Επιπλέον, καταγράφηκε μη ταμειακή απομείωση ύψους 344 εκατ. λιρών μετά την επανεκτίμηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της αλυσίδας.

Ισχυρή ρευστότητα παρά τις απώλειες

Εκπρόσωπος της εταιρείας υποστήριξε ότι οι αναφερόμενες ζημιές δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική οικονομική ισχύ της επιχείρησης. Η Asda έκλεισε τη χρήση με διαθέσιμα ύψους 1,3 δισ. λιρών και συνολική ρευστότητα 2,1 δισ. λιρών, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού της είναι εξασφαλισμένο για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, το καθαρό χρέος μειώθηκε στα 3,1 δισ. λίρες, καταγράφοντας βελτίωση κατά 500 εκατ. λίρες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Πτώση κερδών και απώλεια μεριδίου αγοράς

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μετά τα ενοίκια μειώθηκαν κατά 33%, στα 764 εκατ. λίρες, επιβεβαιώνοντας τις πιέσεις που δέχεται η επιχείρηση.

Παρότι η Asda ανακοίνωσε πρόσφατα επιβράδυνση στον ρυθμό πτώσης των πωλήσεων, τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι συνεχίζει να χάνει μερίδιο έναντι των ανταγωνιστών της, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τον βρετανικό κλάδο λιανεμπορίου τροφίμων.