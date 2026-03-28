Asda: Τα κέρδη υποχωρούν κατά 33% λόγω της στρατηγικής χαμηλών τιμών

Η Asda, η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Βρετανία, ανακοίνωσε πτώση 33% στα ετήσια κέρδη της. Πρόκεται για ένα αποτέλεσμα που προκύπτει από την πολιτική χαμηλών τιμών που εφαρμόζει ο διευθύνων σύμβουλος Allan Leighton, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ίδιος είχε προειδοποιήσει τον Μάρτιο ότι το πλάνο να είναι 5%-10% φθηνότερη από τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές θα μείωνε σημαντικά τα κέρδη του 2025 και ότι η ανασυγκρότηση της Asda θα διαρκούσε έως πέντε χρόνια.

H κερδοφορία και οι πωλήσεις της Asda

Η εταιρεία, η οποία ανήκει κατά κύριο λόγο στο private equity fund TDR Capital, κατέγραψε προσαρμοσμένο EBITDA μετά από ενοίκια 764 εκατ. λιρών (≈882,1 εκατ. €) για το 2025, με κύκλο εργασιών χωρίς καύσιμα 21 δισ. λιρών (≈24,3 δισ. €), μειωμένο κατά 3,3%. Οι πωλήσεις like-for-like σημείωσαν πτώση 3,1%.

Αν και οι πωλήσεις εξακολουθούν να εμφανίζουν αρνητικό πρόσημο στην αρχή του 2026, τον Μάρτιο σημειώθηκε μικρή αύξηση 1,2%.

Το «χάσμα τιμών» και η διαθεσιμότητα προϊόντων

Η Asda υποστηρίζει ότι πλέον το χάσμα τιμών με τους ανταγωνιστές της κυμαίνεται μεταξύ 4% και 7%, ενώ η διαθεσιμότητα των προϊόντων έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ ετών, στο 95%.

«Η πρόοδός μας σε κρίσιμους τομείς όπως οι τιμές, η διαθεσιμότητα και η ικανοποίηση των πελατών είναι σταδιακά εμφανής», δήλωσε ο Leighton.

Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η Asda συνεχίζει να χάνει μερίδιο αγοράς, παρά την ανάκαμψη στην προσφορά προϊόντων.

Oι τεχνολογικές αναβαθμίσεις και το χρέος

Πέρυσι, η Asda ολοκλήρωσε την αναβάθμιση των IT συστημάτων της, αποσυνδέοντας τα προηγούμενα συστήματα της Walmart. Παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πωλήσεις μέσω του home shopping παραμένουν περιορισμένες, σύμφωνα με τον Leighton.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η εταιρεία επηρεάζεται από το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους που προέκυψε όταν οι Mohsin και Zuber Issa μαζί με την TDR αγόρασαν το 90% της Asda από τη Walmart το 2021, σε συμφωνία αξίας 6,8 δισ. λιρών (≈7,9 δισ. €).

Η Walmart διατηρεί το 10% των μετοχών.

Στο τέλος Δεκεμβρίου, το καθαρό χρέος της Asda ανήλθε σε 3,1 δισ. λίρες (≈3,6 δισ. €), μειωμένο κατά 500 εκατ. λίρες (≈577,3 εκατ. €) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η συνολική ρευστότητα φτάνει τα 2,1 δισ. λίρες (≈2,4 δισ. €).