 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ενισχύοντας την οικονομική ανθεκτικότητα

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται συνολικά σε μια ενδιαφέρουσα και κρίσιμη καμπή, όπου υπό όρους μπορεί να ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική της

Experts 29.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ενισχύοντας την οικονομική ανθεκτικότητα
Άποψη Νίκος Βέττας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να καταγράφει γενικά θετική πορεία, παρά τις έντονες αναταράξεις στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον της.

Έχει ρυθμούς μεγέθυνσης υψηλότερους από τους μέσους όρους της ευρωζώνης, συνοδευόμενους από μείωση της ανεργίας και από ρυθμό αύξησης πάγιων επενδύσεων που επίσης υπερβαίνει αυτόν των περισσότερων άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών.

Αναπόφευκτα, η κρίση των τελευταίων μηνών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και συνακόλουθα σε πολλές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών έχει υποβιβάσει τις εκτιμήσεις για τη φετινή χρονιά: με τα δεδομένα της τελευταίας έκθεσης του ΙΟΒΕ, υπολογίζεται ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ περί το 1,8%, χαμηλότερα από τις προβλέψεις πριν από την τελευταία κρίση, και ετήσιο πληθωρισμό λίγο πάνω από 3,5%, δηλαδή σημαντικά υψηλότερο από τον αρχικό στόχο για το έτος.

Οι πολύ πρόσφατες εξελίξεις με την εκεχειρία και την προοπτική συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, εφόσον δεν αποδειχτούν εύθραυστες, επιτρέπουν ενδεχομένως και μια θετικότερη επαναξιολόγηση των προοπτικών, το βασικό ερώτημα όμως είναι η μεσοπρόθεσμη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και οι δυνατότητες που έχει, με δεδομένο ότι οι εξωτερικές κρίσεις δεν θα σταματήσουν, αλλά και ότι ακόμη έχει εγγενείς αδυναμίες.

Σε μια κεντρική εκτίμηση, η σημερινή τάση της οικονομίας μας αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τους επόμενους πολλούς μήνες. Συνοπτικά, η ελληνική οικονομία διανύει μια περίοδο σταθερότητας, με αξιοπιστία του δημοσιονομικού ισοζυγίου και συστηματική εξομάλυνση του κόστους χρηματοδότησης. Επίσης, με βελτίωση των όρων απασχόλησης, σταδιακή μείωση της ανεργίας στα επίπεδα πριν από την κρίση χρέους και αύξηση των αμοιβών των περισσότερων εργαζομένων.

Την ίδια ώρα, όμως, οι επιδόσεις της οικονομίας μας ακόμη απέχουν από τις επιθυμητές. Με δεδομένη την ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων και ενίσχυσης των εξαγωγών, θα είναι κρίσιμης σημασίας οι εξωτερικές εξελίξεις.

Τα ουσιώδη ερωτήματα αναφορικά με τη μεσοπρόθεσμη ανθεκτικότητα είναι δύο. Πρώτον, αν η ιδιαίτερα αυξημένη αβεβαιότητα που εμπεδώθηκε στο παγκόσμιο πλαίσιο και που δεν θα υποχωρήσει εύκολα μπορεί να οδηγήσει στον ορατό ορίζοντα σε έντονες κρίσεις, όχι πλέον μόνο στον τομέα της ενέργειας αλλά και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Δεύτερον, ακόμη και εάν δεν προκληθούν τέτοιες έντονες κρίσεις, η αύξηση της αβεβαιότητας μπορεί σταδιακά να δυσχεράνει επενδυτικά σχέδια και προσέλκυση κεφαλαίων, ιδίως καθώς η οικονομία μας έχει ακόμη δομικές αδυναμίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές.

Οι προκλήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον δεν είναι λίγες. Αν και με τα σημερινά δεδομένα η άνοδος του κόστους στις αγορές ενέργειας αναμένεται σταδιακά να αντιστραφεί, η εξομάλυνση δεν θα είναι απότομη και η επιβάρυνση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας θα καταγραφεί σημαντικά υψηλότερη από ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως. Σε πολλές αλυσίδες εφοδιασμού υπάρχουν δυσχέρειες και μεταβολές κόστους που επιβάλλουν εναλλακτικές οδούς.

Στην Ευρώπη προτεραιότητα λαμβάνουν οι δαπάνες για άμυνα και αναπόφευκτα η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προς άλλες περιοχές θα είναι σχετικά χαμηλότερη. Ενώ μόλις πριν από λίγες μέρες υπήρξε αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως απόκριση στον υψηλότερο πληθωρισμό, ακόμη και αν αυτός έχει προκύψει πρωτίστως από την πλευρά του κόστους.

Με δεδομένη τη σταθεροποίηση της εγχώριας οικονομίας που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, η προσοχή στρέφεται σε περιοχές που πρέπει να βελτιωθούν ώστε να υπάρχει μελλοντικά ισχυρή ανάπτυξη.

Η μακροοικονομική έκφραση του ζητήματος είναι το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που επιμένει, μαζί με το επίπεδο και τη σύνθεση των επενδύσεων, που είναι χαμηλότερο αυτού των οικονομιών που θα θέλαμε να πλησιάσουμε. Αυτή είναι έκφραση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, που παραμένουν σχετικά ασθενείς.

Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό των νοικοκυριών. Παρά την αύξηση των αμοιβών, τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, καθώς και τη μεγάλη άνοδο της αξίας των κατοικιών, της κύριας περιουσίας των ιδιωτών στη χώρα, πολλά νοικοκυριά έχουν πραγματικά εισοδήματα και αποταμίευση που ακόμη δεν διασφαλίζουν ευημερία. Κοιτώντας προς τα εμπρός, υπάρχουν τρεις κύριες περιοχές όπου κατάλληλες παρεμβάσεις μπορούν να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και να βελτιώσουν τις προοπτικές μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης. Πρώτον, με δεδομένη την ανάγκη για δημοσιονομικά πλεονάσματα που θα υποστηρίζουν την εξυπηρέτηση του χρέους, είναι κρίσιμο το φορολογικό μείγμα να υποστηρίξει τη μεγέθυνση της οικονομίας, κυρίως με τη σημαντική, ακόμη και σταδιακή, ελάφρυνση της σχετικής επιβάρυνσης στη μισθωτή εργασία από τα μεσαία εισοδήματα. Αυτή είναι προϋπόθεση και για την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό και φυσικά και για τη διατήρηση του ανάλογου εγχώριου δυναμικού.

Δεύτερον, η ενθάρρυνση παραγωγικών επενδύσεων, μέσω φορολογικών κινήτρων καθώς και απλοποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου, που θα ενισχύσουν τον παραγωγικό ιστό, ιδίως με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας που μπορεί να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο, πέρα από την αύξηση των εισοδημάτων, θα συμβάλει και στην αυτονομία σε κρίσιμους τομείς ώστε να μην υπάρχει υπερβολική εξάρτηση από το εξωτερικό σε περίπτωση κρίσης.

Τρίτον, συστηματική ενίσχυση της νέας γενιάς, μέσα από ένα υψηλής ποιότητας σύστημα προσχολικής αγωγής και αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να τονώνεται η δημιουργικότητα και να προσελκύονται παιδιά και νέοι και από το εξωτερικό. Εχει έτσι τη δυνατότητα να ενισχυθεί ως ένα κέντρο της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της.

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται συνολικά σε μια ενδιαφέρουσα και κρίσιμη καμπή, όπου υπό όρους μπορεί να ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική της, χτίζοντας πάνω στη δημοσιονομική και μακροοικονομική σταθεροποίηση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό, όμως, δεν θα συμβεί αυτόματα και υπάρχει σημαντικός δρόμος μπροστά ώστε να καλυφθεί το κενό παραγωγικότητας και ευημερίας από τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η επικείμενη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης δεν μπορεί να σημαίνει και λήξη της προσπάθειας για μεταρρύθμιση της χώρας, για προσέλκυση ανθρώπινων πόρων και κεφαλαίων ώστε να τεθεί η οικονομία σε υψηλότερη τροχιά, αλλά το ακριβώς αντίθετο.

*Ο κ. Νίκος Βέττας είναι γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΔΕΔΔΗΕ: Δημιουργεί νέο ηλεκτρικό χώρο για τις ΑΠΕ
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ δημιουργεί νέο ηλεκτρικό χώρο για τις ΑΠΕ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδικά η αγορά – Βγαίνουν αγοραστές στις τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια ανοδικά το ΧΑ, βγαίνουν αγοραστές στις τράπεζες
ΗΠΑ: Ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών πυροδοτεί η ανάγκη για ενέργεια από data centers
World

Η ΑΙ πυροδοτεί ρεκόρ deals στον κλάδο της ενέργειας
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης με ένα κλικ από την 1η Ιουλίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ψηφιακό αποδεικτικό με ένα κλικ - Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου
ΚΕΟΣΟΕ: Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για κόκκινα δάνεια
AGRO

Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί στους Συνεταιρισμούς για κόκκινα δάνεια
Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody’s δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες
Economy

Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody's δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
90η ΔΕΘ: Μέτρα για τους μικρομεσαίους σχεδιάζει το Μαξίμου
Economy

Με το βλέμμα στους μικρομεσαίους το «καλάθι» της ΔΕΘ

Τα σενάρια για μέτρα στην 90η ΔΕΘ - Αλλαγές στη φορολογία των ΜμΕ, στο τέλος επιτηδεύματος και στην προκαταβολή φόρου

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ελληνικά νοικοκυριά: Αυξήθηκε 23% ο πλούτος αλλά η σύγκλιση αργεί
Economy

Ανεβαίνει ο πλούτος των νοικοκυριών, αλλά η σύγκλιση δεν ήρθε…

Ο πλούτος για τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα με την ΕΚΤ ανήλθε στα 117.936 ευρώ – Παραμένει χαμηλότερος από τα επίπεδα προ της οικονομικής ύφεσης

Αναστάσιος Μαντικίδης
Αλλαγή ηγεσίας στις αμερικανικές μετοχές
Financial Times

Αλλαγή ηγεσίας στις αμερικανικές μετοχές

Μια αγορά που αναζητά κατεύθυνση

Robert Armstrong
Νόμος Κατσέλη: Τα άτοκα δάνεια και η πιθανή επόμενη μάχη
Economy

Τα άτοκα δάνεια του ν. Κατσέλη και η πιθανή επόμενη μάχη

Ο Νόμος Κατσέλη περιλαμβάνει και οφειλέτες που μένουν εκτός της τελευταίας ρύθμισης με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου

Αγης Μάρκου
Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ
World

Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ

Η Reformation υποβάλλει αίτηση για δημόσια εγγραφή, επισημαίνοντας 20 συνεχόμενα τρίμηνα διψήφιας ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τουρισμός

Αντέχει στις αναταράξεις ο τουρισμός – Οι προορισμοί που σπάνε τα κοντέρ

Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις - Ποιες περιοχές της χώρας «ξεχωρίζουν»

Λάμπρος Καραγεώργος
Επενδύσεις: Τα σύγχρονα εργαλεία που κάνουν τη διαφορά
Business

Πώς θα τονωθούν οι επενδύσεις - Τι προτείνουν οι βιομήχανοι [γράφημα]

Τα παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα

Μαρία Σιδέρη
Flip.gr: Ισχυρή ανάπτυξη τζίρου και πάνω από 30.000 νέοι πελάτες το 2025
Τεχνολογία

Ρεκόρ για τη Flip.gr το 2025 με άλμα τζίρου και αύξηση πελατών

Η πλατφόρμα Flip.gr κατέγραψε αύξηση τζίρου 92% και ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην ελληνική αγορά ανακατασκευασμένων συσκευών

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Experts
Ενισχύοντας την οικονομική ανθεκτικότητα
Experts

Οικονομική ανθεκτικότητα

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται συνολικά σε μια ενδιαφέρουσα και κρίσιμη καμπή, όπου υπό όρους μπορεί να ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική της

Νίκος Βέττας
ΑΑΔΕ: Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [Μέρος 11ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για να αποφύγετε πρόστιμα από την ΑΑΔΕ

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Παραγωγικότητα, Προσωποποιημένα Διαφορικά Χαρτοφυλάκια Δεξιοτήτων και Συστήματα Επιμόρφωσης
Experts

Παραγωγικότητα

Με αφορμή το European Commission Country Report 2026, αποκτά ιδιαίτερη σημασία μια ευρύτερη συζήτηση για τους βαθύτερους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγική δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Το FSRU του Παγασητικού: Όταν μια επένδυση χάνει πρώτα τη μάχη της εμπιστοσύνης
Experts

Το FSRU του Παγασητικού: Όταν μια επένδυση χάνει πρώτα τη μάχη της εμπιστοσύνης

Η Ελλάδα επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ανάπτυξη υποδομών LNG αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής

Γιώργος Ξηραδάκης
Ο Μεγάλος Ασθενής
Experts

Ο Μεγάλος Ασθενής

Με αφορμή τις συντάξεις χηρείας

Αγγελος Στεργίου
Τι αξία έχει τελικά ένα Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας!
Experts

Τι αξία έχει τελικά ένα Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας!

Παρέμβαση σε άρθρο του Δρος Δημήτρη Κουζέλη με τίτλο «Τι αξία έχει τελικά ένα Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας; Μαθήματα από την απόφαση 973/2026 του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών».

Λάμπρος Απ. Πυργιώτης
«Έριξε» η Fed τα χρηματιστήρια;
Experts

«Έριξε» η Fed τα χρηματιστήρια;

Oι αγορές παρακολουθούν στενά τόσο τις εξελίξεις στα Στενά του, όσο και τις πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη

Γιώργος Λαγαρίας
Latest News
ΔΕΔΔΗΕ: Δημιουργεί νέο ηλεκτρικό χώρο για τις ΑΠΕ
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ δημιουργεί νέο ηλεκτρικό χώρο για τις ΑΠΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος Υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδικά η αγορά – Βγαίνουν αγοραστές στις τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια ανοδικά το ΧΑ, βγαίνουν αγοραστές στις τράπεζες

Το πυκνό σε γεωπολιτικές εξελίξεις Σαββατοκύριακο έχει επιβαρύνει το κλίμα στις αγορές, με τη Λ. Αθηνών να ανοίγει θετικά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών πυροδοτεί η ανάγκη για ενέργεια από data centers
World

Η ΑΙ πυροδοτεί ρεκόρ deals στον κλάδο της ενέργειας

Οι επενδύσεις σε data centers στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 151,5 δισ. δολ., ποσό υπερδιπλάσιο από τα 68,7 δισ. δολ. που είχαν ανακοινωθεί κατά την ίδια περίοδο πέρυσι

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης με ένα κλικ από την 1η Ιουλίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ψηφιακό αποδεικτικό με ένα κλικ - Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου

Ποιους αφορά το ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης - Η διαδικασία

ΚΕΟΣΟΕ: Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για κόκκινα δάνεια
AGRO

Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί στους Συνεταιρισμούς για κόκκινα δάνεια

«Όμηροι» παραμένουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody’s δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες
Economy

Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody's δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες

Διαχειρίσιμο το κόστος από τον επανυπολογισμό των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικές κινήσεις, επανήλθαν οι γεωπολιτικές ανησυχίες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υποτονικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι διεθνείς αγορές παραμένουν επιφυλακτικές μετά τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις που αντάλλαξαν ΗΠΑ και Ιράν το σαββατοκύριακο

Κίνα: Διευρύνει τη «μαύρη λίστα» με ιαπωνικές εταιρείες
World

Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο με την Ιαπωνία η Κίνα

Στις εταιρείες που προστέθηκαν στη λίστα ελέγχου εξαγωγών από την Κίνα περιλαμβάνονται θυγατρικές της Mitsubishi Electric και της Mitsubishi Heavy Industries

RWE – ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία
Business

RWE – ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Σε λειτουργία βρίσκονται τα εννέα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα της RWE και της ΔΕΗ, συνολικής ισχύος 930 MWp (884 MWac)

Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές σε γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών [πίνακες]
Ακίνητα

Οι χρυσοί δρόμοι του εμπορίου - Ποια ακίνητα ανεβαίνουν [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν οι τιμές στα ακίνητα - Η οικοδομική δραστηριότητα και οι προσδοκίες αγοράς

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, άλμα για την Baidu
Ασία

Μικτά πρόσημα στις αγορές της Ασίας, άλμα για την Baidu

Ισχυρή άνοδο, άνω του 7%, σημείωσαν οι μετοχές της Baidu που διαπραγματεύονται στο Χονγκ Κονγκ

Alpha Bank: Έγκριση για μέρισμα – Στα 0,062 ανά μετοχή
Τράπεζες

Alpha Bank: Έγκριση για μέρισμα – Στα 0,062 ανά μετοχή

Το συνολικό ποσό της διανομής της Alpha Bank ανέρχεται σε 259.393.285,09 ευρώ

Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό 15ετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη – Φόβοι για ανατιμήσεις
Φυσικό αέριο

Σε χαμηλό 15ετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Η πληρότητα σε φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει μόλις στο 76% στο τέλος της περιόδου αναπλήρωσης

ΕΕ: Στρατηγική για τη βιώσιμη κτηνοτροφία
AGRO

Στρατηγική για τη βιώσιμη κτηνοτροφία

Η νέα στρατηγική της ΕΕ θα αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη κτηνοτροφία είναι λύση για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων

Bitcoin: Κάτω από τα 60.000 δολ. – Επιφυλακτικοί οι αναλυτές
Crypto

Κάτω από τα 60.000 δολ. το Bitcoin - Επιφυλάξεις για περαιτέρω πτώση

Οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί και προβλέπουν περαιτέρω πτώση της τιμής του Bitcoin

Γαλαξίας: Μείωση κερδών το 2025 – Μηδενικός δανεισμός για 55η χρονιά
Business

Γαλαξίας: Μείωση κερδών το 2025 – Μηδενικός δανεισμός για 55η χρονιά

Η διαχείριση της αλυσίδας Γαλαξίας είναι εξαιρετικά νοικοκυρεμένη, παρά την υποχώρηση στα κέρδη και τη μείωση στα διαθέσιμα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies