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Τεχνητή νοημοσύνη: Αντιμέτωπη με μια νέα απειλή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Μελέτη δείχνει ότι το 80% της χωρητικότητας των κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη διατρέχει αυξημένο κίνδυνο από κλιματικές καταστροφές

Tεχνητή νοημοσύνη 29.06.2026, 23:35
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Τεχνητή νοημοσύνη: Αντιμέτωπη με μια νέα απειλή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Την ίδια ώρα που οι κάτοικοι των χωρών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης προσπαθούν να δροσιστούν εν μέσω ενός πρωτοφανούς καύσωνα που σπάει κάθε ρεκόρ, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας (Big Tech) αντιμετωπίζουν τη δική τους μάχη για να διατηρήσουν σε λειτουργία τα ισχυρά τσιπ στα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Μια πρόσφατη μελέτη της εταιρείας ανάλυσης κλιματικών κινδύνων First Street διαπίστωσε ότι το 79% της παγκόσμιας χωρητικότητας των κέντρων δεδομένων αντιμετωπίζει αυξημένους κινδύνους από οξείες κλιματικές καταστροφές

Οι θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας έχουν αναδείξει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ο καιρός σε υποδομές όπως εργοστάσια, πυρηνικοί σταθμοί και κέντρα δεδομένων. Η επιπλέον ζήτηση από τις κλιματιστικές μονάδες μπορεί να υπερφορτώσει τα ηλεκτρικά δίκτυα, προκαλώντας διακοπές ρεύματος που ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία των υποδομών. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ευρώπη.

Τα τελευταία τρία χρόνια, τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν καταστεί η κύρια αιτία ζημιών στο χαρτοφυλάκιο κινδύνων κατασκευαστών κέντρων δεδομένων της Zurich στις ΗΠΑ. Σήμερα ευθύνονται για το ένα τρίτο των ζημιών της εταιρείας, όπως δήλωσε στο CNBC ο Patrick McBride, επικεφαλής του τμήματος Διεθνούς Κατασκευής της Zurich.

Πολλά κέντρα δεδομένων μεταφέρονται σε προαστιακές ή αγροτικές περιοχές, όπου η γη είναι φθηνότερη και τα ιστορικά στοιχεία για ακραία καιρικά φαινόμενα ήταν συχνά περιορισμένα, καθώς οι περιοχές αυτές ήταν σε μεγάλο βαθμό υποανάπτυκτες, ανέφερε. «Τώρα διαθέτουμε περιουσιακά στοιχεία αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με έκθεση σε αυτά τα φαινόμενα που εκτείνεται σε απόσταση άνω του ενός μιλίου.»

Οι ασφαλιστικές εταιρείες παρακολουθούν τους κλιματικούς κινδύνους

Μια πρόσφατη μελέτη της εταιρείας ανάλυσης κλιματικών κινδύνων First Street διαπίστωσε ότι το 79% της παγκόσμιας χωρητικότητας των κέντρων δεδομένων αντιμετωπίζει αυξημένους κινδύνους από οξείες κλιματικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, ακραίους ανέμους και πυρκαγιές, οι οποίες μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία τους, να αυξήσουν τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους ασφάλισης και επισκευών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, σχεδόν το 80% της χωρητικότητας των κέντρων δεδομένων διατρέχει αυξημένο κίνδυνο από κλιματικές καταστροφές όπως πλημμύρες και πυρκαγιές
«Δεν είναι θέμα του “αν” οι κλιματικοί κίνδυνοι θα επηρεάσουν την επανάσταση της ψηφιακής υποδομής», δήλωσε ο Joe Macejak, επικεφαλής του τμήματος ψηφιακής υποδομής ακινήτων στις ΗΠΑ της Marsh Risk, δήλωσε στο CNBC. «Πρόκειται μάλλον για το πώς οι πελάτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς στον κλάδο της ψηφιακής υποδομής εντοπίζουν, ποσοτικοποιούν και διαχειρίζονται αυτούς τους κλιματικούς κινδύνους εντός των αντίστοιχων ορίων ανοχής τους.»

Εάν δεν διαχειριστούν αυτούς τους κινδύνους, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλότερα κόστη και λειτουργικές ελλείψεις — οι οποίες «αποτελούν απειλή για τα κεφάλαια που τροφοδοτούν την επανάσταση των κέντρων δεδομένων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε ο Macejak.

Οι περιοχές υψηλού κινδύνου για τα κέντρα δεδομένων ΑΙ

Φέτος, το 64% της χωρητικότητας των αμερικανικών κέντρων δεδομένων που βρίσκονται υπό κατασκευή βρίσκεται εκτός των παραδοσιακών κόμβων, όπως η Βόρεια Βιρτζίνια, και μεταφέρεται στις λεγόμενες «αγορές των συνόρων», όπως το Δυτικό Τέξας, το Τενεσί, το Ουισκόνσιν και το Οχάιο, ανέφερε ο κ. McBride της Zurich. Πρόσθεσε ότι οι εγκαταστάσεις σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο από «ανεμοστρόβιλους, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους που προκαλούν καταστροφές σε τεράστιες στέγες με εκτεθειμένα συστήματα θέρμανσης και ψύξης (HVAC), πύργους ψύξης και ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως οι ηλιακές».

Ο McBride ανέφερε τη Βραζιλία ως παράδειγμα μιας αναδυόμενης αγοράς κέντρων δεδομένων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει προκλήσεις λόγω της ζέστης. Εν τω μεταξύ, στην Ευρώπη, τα κέντρα δεδομένων μεταφέρονται σε περιοχές όπως η Ιβηρική Χερσόνησος, όπου οι θερμοκρασίες επίσης αυξάνονται.

«Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν αποτελούν πλέον κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί ως δευτερεύουσα έκθεση», δήλωσε ο McBride. «Είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που εξετάζουμε εμείς και οι ιδιοκτήτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε».

Δεν είναι μόνο το κέντρο δεδομένων που θα μπορούσε να επηρεαστεί από την ακραία ζέστη.

«Η ακραία ζέστη ασκεί πίεση ταυτόχρονα στα κέντρα δεδομένων και στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο βασίζονται», δήλωσε ο Mishal Thadani, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της πλατφόρμας λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης Rhizome. Η εταιρεία χρησιμοποιεί μοντέλα για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να εντοπίσουν τρωτά σημεία που προκύπτουν από κλιματικές απειλές.

Η ψύξη αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης των κέντρων δεδομένων ακόμη και σε κανονικές θερμοκρασίες, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε συνθήκες ακραίας ζέστης, ακριβώς τη στιγμή που ο κλιματισμός αυξάνει τη ζήτηση στο ηλεκτρικό δίκτυο, ανέφερε ο Thadani. «Τα κέντρα δεδομένων χρειάζονται τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας ακριβώς τη στιγμή που το δίκτυο έχει τη λιγότερη διαθέσιμη ενέργεια να προσφέρει».

Ανέφερε το παράδειγμα της ιταλικής πόλης του Τορίνο, όπου τον Μάιο καταγράφηκαν μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου (100 βαθμούς Φαρενάιτ). Ο καύσωνας έθεσε τα υπόγεια καλώδια της πόλης υπό θερμική καταπόνηση και προκάλεσε επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος, ανέφερε ο Thadani.

«Τώρα προσθέστε εγκαταστάσεις που η καθεμία καταναλώνει τόση ενέργεια όσο εκατό χιλιάδες νοικοκυριά. Η ζέστη και το φορτίο επιβαρύνουν τα ίδια καλώδια ταυτόχρονα. Το φορτίο των κέντρων δεδομένων μπορεί να περιοριστεί κατά τις χειρότερες ώρες, αλλά τα περισσότερα μοντέλα σχεδιασμού εξακολουθούν να μην λαμβάνουν υπόψη το πόσο πιο συχνά εμφανίζεται η ακραία ζέστη», πρόσθεσε ο Thadani.

Πώς προσαρμόζουν οι φορείς εκμετάλλευσης τον σχεδιασμό των κέντρων δεδομένων

Η Microsoft, μία από τις εταιρείες υπερμεγέθους που ηγούνται της ανάπτυξης κέντρων δεδομένων, δήλωσε στο CNBC ότι προετοιμάζεται για τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Η Microsoft σχεδιάζει τα κέντρα δεδομένων της ώστε να λειτουργούν «αξιόπιστα σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών, ενώ η επιλογή της τοποθεσίας, τα εφεδρικά συστήματα και η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο συμβάλλουν στη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από την ακραία ζέστη και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο CNBC την Πέμπτη.

Ο τεχνολογικός γίγαντας Nvidia δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι νέοι διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης της μπορούν να λειτουργούν με υγρό ψύξης στους 45 βαθμούς Κελσίου, έναντι χαμηλότερων θερμοκρασιών που ίσχυαν προηγουμένως. Η αύξηση της θερμοκρασίας των ψυκτικών συστημάτων κατά μόλις έναν βαθμό μπορεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος ψύξης κατά περίπου 4%, ανέφερε η Nvidia.

«Αυτές οι εξελίξεις προωθούν την τεχνολογία για όλους τους φορείς του κλάδου», δήλωσε ο Aaron Lewis, εμπορικός διευθυντής του τμήματος παγκόσμιων λύσεων για κέντρα δεδομένων της εταιρείας HVAC Johnson Controls. Η εταιρεία ήδη υποβάλλει σε δοκιμές τον εξοπλισμό ψύξης των κέντρων δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αντέχει σε διάφορες θερμοκρασίες.

Ο Lewis ανέφερε ότι πρόσφατα, για πρώτη φορά, είδε έναν πελάτη στην Ευρώπη να προσθέτει έναν «παράγοντα κλιματικής αλλαγής» στις προδιαγραφές, ώστε τα κέντρα δεδομένων του να σχεδιάζονται με γνώμονα την αύξηση της θερμοκρασίας.

Τελικά, η αγορά θα καταλήξει να διαθέτει ένα «ποικίλο σύνολο συστημάτων και εφαρμογών, και καθώς οι τεχνολογίες συνεχίζουν να εξελίσσονται, βρίσκουμε τρόπους για την αποτελεσματικότερη μεταφορά της θερμότητας. Ο ρυθμός καινοτομίας που ωθείται από την άνθηση των κέντρων δεδομένων θα μας επιτρέψει να λειτουργούμε υπό ορισμένες από αυτές τις συνθήκες για πολύ καιρό στο μέλλον», δήλωσε ο Lewis στο CNBC.

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