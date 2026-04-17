Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη για να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής

World 17.04.2026, 23:55
Σχολιάστε
Newsroom

Να εντείνουν τις γεωτρήσεις προέτρεψε τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες η κυβέρνηση Τραμπ, καθώς επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά και να περιορίσει την απότομη αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκαμ, υπουργοί Ενέργειας και Εσωτερικών, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με κορυφαία στελέχη πετρελαίου και φυσικού αερίου την Πέμπτη και ενθάρρυναν τις εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε καθώς στελέχη της βιομηχανίας προειδοποίησαν τον αμερικανό πρόεδρο να μην επιτρέψει στο Ιράν να επιβάλει τέλη στα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για άλλες χώρες.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς δήλωσε ότι οι δύο υπουργοί «είχαν μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική  επικοινωνία» με τα στελέχη πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, καθώς η Τεχεράνη είχε μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ, αποκόπτοντας το 20% του παγκόσμιου αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το αργό πετρέλαιο Brent, ο διεθνής δείκτης, εκτοξεύτηκε από περίπου 70 δολάρια/βαρέλι στα τέλη Φεβρουαρίου σε πάνω από 110 δολάρια/βαρέλι στο αποκορύφωμα της σύγκρουσης. Έκτοτε έχει υποχωρήσει σε λίγο κάτω από 100 δολάρια/βαρέλι.

Ωστόσο, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ παραμένουν υψηλές, στα 4,09 δολάρια το γαλόνι την Πέμπτη, από 2,98 δολάρια πριν από τη σύγκρουση, αυξάνοντας τον πληθωρισμό, καθώς η προσιτή τιμή έχει γίνει ένα σημαντικό ζήτημα για τους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του τρέχοντος έτους.

Πετρέλαιο

Πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ από τις τιμές βενζίνης

Ο Μπομπ ΜακΝάλι, ιδρυτής του Rapidan Energy Group, δήλωσε στους FT ότι οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη έδειξαν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκεται υπό πίεση λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου και ότι η σύγκρουση μπορεί να συνεχιστεί.

«Δεν μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγή. Δεν είναι σαν ένα στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου που μπορείς να απελευθερώσεις ξαφνικά από μια δεξαμενή, δεν λειτουργεί έτσι ο σχιστόλιθος», είπε, προσθέτοντας ότι οι παραγωγοί διστάζουν να επενδύσουν καθώς μέχρι να αναπτύξουν νέες πηγές η τιμή θα μπορούσε να καταρρεύσει.

Ανώτερα στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου είπαν στους FT πριν από την κλήση ότι ο μόνος τρόπος για να λυθεί η ενεργειακή κρίση που μαστίζει τον κόσμο είναι το άνοιγμα των στενών.

Πρόσθεσαν ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα άφηνε τον έλεγχο των Στενών στα χέρια του Ιράν θα μπορούσε να ενισχύσει το καθεστώς, να βλάψει τη βιομηχανία και ενδεχομένως να ενθαρρύνει άλλες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, να επιβάλουν παρόμοιους φόρους στη ναυτιλία.

Η Τεχεράνη επιδίωξε να χρεώσει τέλος για τα πλοία που διέρχονται από το στενό και είχε δηλώσει ότι θέλει να εφαρμόσει ένα σύστημα διοδίων ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος. Ο Τραμπ είχε θέσει το άνοιγμα της πλωτής οδού ως προϋπόθεση της εύθραυστης δύο εβδομάδων εκεχειρίας που συμφώνησαν οι ΗΠΑ με το Ιράν στις 8 Απριλίου.

Ο Σκοτ ​​Σέφιλντ, ένας από τους ηγέτες της αμερικανικής βιομηχανίας, δήλωσε ότι ο Τραμπ έπρεπε να λύσει το πρόβλημα των Στενών για να προστατεύσει την παγκόσμια οικονομία από τις πολύ υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, ακόμη και αν αυτό σήμαινε την αποστολή αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος.

Ο Σέφιλντ, ο οποίος έζησε στο Ιράν πριν από την Ιρανική Επανάσταση το 1979, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να ελέγξουν το στενό με κοινές δυνάμεις, ακόμη και αν αυτό σήμαινε «να τοποθετήσουν στρατεύματα στο έδαφος γύρω από  τα Στενά».

