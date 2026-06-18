Κυβέρνηση Τραμπ: Στο στόχαστρο πολιτειακά προγράμματα ανεργίας για απάτη

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Για απώλεια της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης στα επιδόματα ανεργίας, προειδοποίησε και τις 50 πολιτείες η κυβέρνηση Τραμπ, εάν δεν συμμορφωθούν με τις προσπάθειες καταπολέμησης της απάτης.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι τα επιδόματα ανεργίας έχουν γίνει εύκολος στόχος απάτης, ειδικά μετά την πανδημία Covid-19, όταν εκατομμύρια Αμερικανοί βασίστηκαν στην οικονομική βοήθεια μετά την απώλεια των θέσεων εργασίας τους.

Σε επιστολή προς τους κυβερνήτες πολιτειών, την οποία είδε η Wall Street Journal, ο υπηρεσιακός υπουργός Εργασίας, Κιθ Σόντερλινγκ, έγραψε ότι τα επιδόματα προορίζονται να αποτελέσουν προσωρινή υποστήριξη για τους εργαζόμενους που αναζητούν εργασία. Είπε ότι το υπουργείο θα χρησιμοποιήσει «κάθε διαθέσιμο εργαλείο» για την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων, συμπεριλαμβανομένης της «παρακράτησης ομοσπονδιακών κεφαλαίων από τις πολιτείες» για πρώτη φορά στην ιστορία.

Δεν υπάρχει ενιαίο εθνικό πρόγραμμα που να παρέχει επιδόματα ανεργίας. Από τη Μεγάλη Ύφεση, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει συνεργαστεί με μεμονωμένες πολιτείες για να παρέχει προσωρινή οικονομική βοήθεια σε εργαζόμενους που έχασαν τις δουλειές τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα και οι οποίοι πληρούν ορισμένες άλλες προϋποθέσεις. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια Αμερικανοί υπέβαλαν αίτηση για επιδόματα ανεργίας στο αποκορύφωμα της πανδημίας, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Από φέτος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, περίπου 1,8 εκατομμύρια Αμερικανοί λαμβάνουν επί του παρόντος επιδόματα.

Οι περισσότερες πολιτείες συνήθως παρέχουν 26 εβδομάδες, περίπου έξι μήνες, επιδόματα ανεργίας σε εργαζόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ενώ οι πληρωμές χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω των κρατικών φόρων ανεργίας που καταβάλλουν οι εργοδότες, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καλύπτει τα διοικητικά έξοδα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δίνει δάνεια σε μεμονωμένα κρατικά προγράμματα.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας δήλωσε στην Journal ότι ο πιθανός αντίκτυπος της απώλειας της ομοσπονδιακής διοικητικής χρηματοδότησης από τις πολιτείες «θα είναι το κλείσιμο του συστήματός τους, καθώς η διοικητική χρηματοδότηση είναι αυτή που καλύπτει το κόστος λειτουργίας του προγράμματος».

Η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει την Καλιφόρνια ως κραυγαλέο παράδειγμα

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι η χαλαρή εποπτεία σε κρατικό επίπεδο έχει επιτρέψει σε άτομα να εισπράττουν ακατάλληλα επιδόματα ανεργίας, επιβαρύνοντας ένα σύστημα που αποσκοπεί στην υποστήριξη όσων έχουν νόμιμη ανάγκη για προσωρινή βοήθεια.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι πολιτείες δεν έχουν επιβλέψει τα προγράμματά τους και ανέφερε την Καλιφόρνια ως ένα «ιδιαίτερα κραυγαλέο» παράδειγμα. Η πολιτεία έχει χρέος άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης Απασχόλησης της Καλιφόρνια, το οποίο αποδίδει στην πανδημία και το οποίο – δήλωσε – ότι αποπληρώνει. Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί αυτό το χρέος για «χρόνια απάτης, ακατάλληλων πληρωμών και κακοδιαχείρισης».

Το Υπουργείο Εργασίας δήλωσε ότι θα πιέσει τις πολιτείες να ενημερώσουν την υπάρχουσα τεχνολογία, να ενισχύσουν τις διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας και να εφαρμόσουν αυστηρότερους ελέγχους για να διασφαλίσουν ότι τα επιδόματα ρέουν στους πολίτες με νόμιμες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας.

«Οι εποχές των δικαιολογιών έχουν τελειώσει. Οι πολιτείες που δεν προστατεύουν τα χρήματα των φορολογουμένων θα πρέπει να αναμένουν συνέπειες», δήλωσε ο Γενικός Επιθεωρητής Εργασίας Άντονι Ντ’Εσπόζιτο, προσθέτοντας ότι το υπουργείο θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα «για να απαιτήσει λογοδοσία, να ανακτήσει κλεμμένα χρήματα και να διασφαλίσει ότι τα επιδόματα ανεργίας θα διατεθούν μόνο σε δικαιούχους Αμερικανούς».

Η προσπάθεια αποτελεί μέρος της ευρύτερης ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για την καταπολέμηση της απάτης, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, ο οποίος απηύθυνε παρόμοια προειδοποίηση στα κρατικά προγράμματα Medicaid τον περασμένο μήνα.

Η κυβέρνηση διέκοψε τη χρηματοδότηση της Μονάδας Ελέγχου Απάτης Medicaid της Χαβάης, της εποπτικής αρχής σε επίπεδο πολιτείας που είναι επιφορτισμένη με την αστυνόμευση των παραπτωμάτων.

Συντηρητικοί παραπονιούνται εδώ και καιρό ότι οι κανονισμοί που διέπουν τα επιδόματα ανεργίας είναι πολύ χαλαροί και, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, το Ίδρυμα Heritage κάλεσε το Κογκρέσο να ψηφίσει νομοθεσία για την αναθεώρηση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως τα αυστηρότερα πρότυπα επαλήθευσης ταυτότητας.

Η τρέχουσα κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ έρχεται καθώς το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 4,3%.