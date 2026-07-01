 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Automotive Industry"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(10) "Automotive"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Ford: Η προσγείωση για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης

Η Ford επαναπροσλαμβάνει μηχανικούς μετά την αποτυχία της Τεχνητής Νοημοσύνης να ανταποκριθεί στους ποιοτικούς ελέγχους

Τεχνολογία 01.07.2026, 06:45
Σχολιάστε
Ford: Η προσγείωση για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε υποχρεωτική αλλαγή πορείας οδηγείται η Ford σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στα εργοστάσιά της.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει τα οφέλη της τεχνολογίας την υιοθέτησε σε ορισμένα τμήματα των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων ποιότητας. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί τις δεξιότητες και την εμπειρία των εργαζομένων μηχανικών, τους οποίους τελικά η Ford επαναπροσέλαβε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, στελέχη της εταιρείας δήλωσαν ότι τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει επαναπροσλάβει περισσότερους από 300 «βετεράνους» επιθεωρητές ποιότητας, προκειμένου να αντισταθμίσει τις αδυναμίες των αυτοματοποιημένων συστημάτων.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα φανταστικό εργαλείο, αλλά η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τις πληροφορίες που χρησιμοποιείς για να την εκπαιδεύσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τσαρλς Πουν, αντιπρόεδρος του τμήματος μηχανικής υλικού οχημάτων.

«Τα προηγούμενα χρόνια, δεν δώσαμε τη δέουσα προσοχή στην εμπειρία των πιο έμπειρων μηχανικών μας, οι οποίοι έχουν παραμείνει μαζί μας κατά τη διάρκεια πολλών κύκλων παραγωγής», πρόσθεσε.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία συγκαταλέγεται μεταξύ των πολλών που έχουν εκμεταλλευτεί τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως εν μέσω του ενθουσιασμού της Wall Street για το δυναμικό της τεχνολογίας αυτής να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους.

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα αφήσει πίσω πολλούς υπαλλήλους γραφείου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ , σε συνέντευξη του τον περασμένο Ιούνιο.

Σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα τον Οκτώβριο, ο διευθύνων σύμβουλος Κουμαρ Γκαλότρα ανέφερε ότι η εταιρεία «εφαρμόζει την τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρο το βιομηχανικό σύστημα». Αυτό περιελάμβανε την εγκατάσταση 900 καμερών με τεχνητή νοημοσύνη στα εργοστάσιά της «για τον εντοπισμό προβλημάτων ποιότητας στην πηγή και τη μείωση των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα», εξήγησε ο Galhotra στους επενδυτές.

Οι προσδοκίες της Ford

Ωστόσο, ο αντπρόεδρος της Ford Τσαρλς Πουν δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι οι έλεγχοι που βασίζονταν στην τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες.

«Λανθασμένα, πιστεύαμε ότι απλώς με την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης και την εισαγωγή των σχεδιαστικών απαιτήσεων που είχαμε, θα παράγαμε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πούν επισήμανε ότι τα αυτοματοποιημένα εργαλεία στερούνταν της κατάρτισης και της εμπειρογνωμοσύνης των έμπειρων τεχνικών,  πολλοί από τους οποίους, όπως ανέφερε, είχαν αποχωρήσει από την εταιρεία πριν προλάβουν να αξιοποιηθούν οι γνώσεις τους για τη βελτίωση της τεχνολογίας της.

Ινδία

Είπε ακόμα ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν επανενταχθεί στο δυναμικό της εταιρείας για να εκπαιδεύσουν τα συστήματά της, καθώς και να καθοδηγήσουν τους νεότερους εργαζόμενους.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι, για να βελτιώσουμε ορισμένα από τα εργαλεία αυτοματοποίησης, μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτουμε, έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι θα εκπαιδεύονταν από τα πιο έμπειρα άτομα», δήλωσε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η παραδοχή της Ford για τις αποτυχίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ήρθε την ίδια στιγμή που η εταιρεία εξήρε την επιστροφή της στην κορυφή ενός δείκτη που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς του κλάδου για τη μέτρηση της ποιότητας των οχημάτων.

Η εταιρεία ανέφερε ότι κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών στην «Μελέτη Αρχικής Ποιότητας» της JD Power στις ΗΠΑ — μια θέση που δεν κατείχε από το 2010.

Σε δελτίο τύπου με αφορμή την είδηση, η εταιρεία ανέφερε ότι «η επίτευξη της καλύτερης ποιότητας στην κατηγορία της απαιτούσε σημαντική ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού».

Αυτό συνεπαγόταν την αντικατάσταση ανώτερων στελεχών στους τομείς της μηχανικής, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγής, όπως ανέφερε, καθώς και την πρόσληψη περίπου 300 έμπειρων μηχανικών «που διαθέτουν τη σκληρά κερδισμένη σοφία δεκαετιών σχεδιασμού».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΕΕ: Τι σημαίνει το τέλος 3 ευρώ για τις Shein, Temu και AliExpress
World

Τι σημαίνει το τέλος 3 ευρώ για τις Shein, Temu και AliExpress
Κομισιόν για Shein – Temu: Δικαιοσύνη για επιχειρήσεις – Προστασία για καταναλωτές
World

Κομισιόν για Shein – Temu: Δικαιοσύνη για επιχειρήσεις – Προστασία για καταναλωτές
Παγκόσμια οικονομία: Ισως τελικά να μην είναι όσο άτρωτη φαίνεται
World

Ατρωτη ή απλώς... τυχερή η παγκόσμια οικονομία;
Τραμπ: Κέρδισε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια πέρυσι μετά την επιστροφή στην προεδρία
World

Κέρδη-μαμούθ για τον Τραμπ από crypto ελέω... προεδρίας
L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά
Watches of Switzerland: Εγκαταλείπει τον στόχο για πωλήσεις άνω των 3 δισ. λιρών έως το 2028
Business

Ο μεγαλύτερος πωλητής Rolex γυρίζει τους δείκτες... πίσω

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Φορολογικές δηλώσεις: Έως 15 Ιουλίου η προθεσμία – Πώς να διορθώσετε λάθη χωρίς πρόστιμο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις - Πώς να διορθώσετε λάθη χωρίς πρόστιμο

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσοι πληρώνουν και πόσοι δικαιούνται επιστροφή

Ανδρομάχη Παύλου
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Τουρισμός

Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΜΕΝΝΕ ΑΕ: Υποχώρηση τζίρου και ζημιές το 2025 – Τι σχεδιάζει για να επανέλθει στην κερδοφορία
Business

Παγωτά, ζημιές και restart – Το νέο στοίχημα της οικογένειας Φιλίππου

Στη διακοπή εμπορικής συνεργασίας αποδίδει η ΜΕΝΝΕ ΑΕ τη μείωση εσόδων - Οι στόχοι για το 2026 και η μακροπρόθεσμη στρατηγική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Επαγγελματικά ταμεία: Γυρίζουν σελίδα – Στόχος η παροχή «δεύτερης σύνταξης» για όλους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέα εποχή για τα επαγγελματικά ταμεία - Στόχος η δεύτερη σύνταξη

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θεσπίζονται τα ανοιχτά πολυεργοδοτικά ταμεία και η μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Κώστας Παπαδής
L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά

Η L'Oréal εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των οικονομικών αρωμάτων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Gen Z

Νατάσα Σινιώρη
ΑΠΣΙ Πίνδος: Κάλεσμα συνεργασίας με την Άρτα – Το σχέδιο
AGRO

Η Πίνδος «βλέπει» κοινό μέλλον με την Άρτα - Το σχέδιο

Στα 414,1 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ΑΠΣΙ Πίνδος – Αύξηση των εξαγωγών κατά 24,1% το 2025 - «Τρέχουν» επενδύσεις 70 εκατ. ευρώ

Ανθή Γεωργίου
Αγορά εργασίας: Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat για την αγορά εργασίας στην ΕΕ - Πού υπάρχουν οι περισσότερες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

Μελίνα Ζιάγκου
Ελλάδα: Η νέα «πύλη» των διεθνών ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ευρώπη
Τουρισμός

Τα ξένα κεφάλαια ποντάρουν στα ελληνικά ξενοδοχεία

Στην κορυφή της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις αναδεικνύεται η Ελλάδα, προσελκύοντας το ισχυρότερο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Τεχνολογία
Ford: Η προσγείωση για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης
Τεχνολογία

Το πάθημα της Ford με την τεχνητή νοημοσύνη

Η Ford επαναπροσλαμβάνει μηχανικούς μετά την αποτυχία της Τεχνητής Νοημοσύνης να ανταποκριθεί στους ποιοτικούς ελέγχους

Τεχνητή νοημοσύνη: Αντιμέτωπη με μια νέα απειλή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν την ΑΙ

Μελέτη δείχνει ότι το 80% της χωρητικότητας των κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη διατρέχει αυξημένο κίνδυνο από κλιματικές καταστροφές

Δημήτρης Σταμούλης
Νότια Κορέα: Ανακοινώθηκαν επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ στη Νότια Κορέα

Οι επενδύσεις από τη Samsung και την SK Hynix αφορούν στην κατασκευή δύο νέων μονάδων παραγωγής μικροτσίπ η καθεμία στη νοτιοδυτική περιοχή της Νότιας Κορέας

ΗΠΑ: Ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών πυροδοτεί η ανάγκη για ενέργεια από data centers
World

Η ΑΙ πυροδοτεί ρεκόρ deals στον κλάδο της ενέργειας

Οι επενδύσεις σε data centers στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 151,5 δισ. δολ., ποσό υπερδιπλάσιο από τα 68,7 δισ. δολ. που είχαν ανακοινωθεί κατά την ίδια περίοδο πέρυσι

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που πετυχαίνουν στην ψηφιακή εποχή
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που πετυχαίνουν στην ψηφιακή εποχή

Πώς μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να ενισχύσει την ανθρώπινη κρίση και τη λήψη αποφάσεων;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί τα μεγάλα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν… φιλοσόφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί τα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν... φιλοσόφους;

Από τη σωκρατική μέθοδο και τη δεοντολογία έως τα «καταστατικά» των μοντέλων, η φιλοσοφία γίνεται κρίσιμο εργαλείο για την ασφάλεια και την ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
ESET: Κίνδυνοι για την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot
Tεχνητή νοημοσύνη

Κίνδυνοι για υγεία και προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot

Η ESET προειδοποιεί ότι τα AI chatbots δεν είναι έτοιμα να υποκαταστήσουν γιατρούς, ενώ η κοινοποίηση ευαίσθητων ιατρικών πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας

Latest News
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο

Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον μήνα Ιούλιο

ΒΕΑ: Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Business

Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τι δείχνει η έρευνα του ΒΕΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση

ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο
Economy

Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο

Ποια προϊόντα είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις και ποια τις μικρότερες, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών στο ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,45% στις 2.470,76 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων
Ομόλογα

Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων

Τα βρετανικά ομόλογα παρουσιάζουν σχετική ηρεμία το τελευταίο διάστημα

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών
Πολιτική

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

Με μία συγκινητική ανάρτηση ο Μάριος Γεωργιάδης έκανε γνωστό ότι πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, στα 75 του χρόνια

ΑΑΔΕ: Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ – Κίνητρα για έγκαιρη υποβολή
AGRO

Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ – Κίνητρα στους αγρότες για έγκαιρη υποβολή

Σε ποιες αγροτικές πληρωμές θα προχωρήσει η ΑΑΔΕ τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο

Ανθή Γεωργίου
ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας
Business

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας

Η ΣΟΥΡΩΤΗ κατέγραψε επιστροφή στην κερδοφορία, με EBITDA 1,845 εκατ. ευρώ το 2025

EY: Οι έλληνες επιχειρηματίες σχεδιάζουν προσλήψεις και επενδύσεις παρά τη αυξημένη αβεβαιότητα
Business

Τα 3 αγκάθια για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Πώς αποτυπώνονται οι προθέσεις των ελλήνων επιχειρηματιών στην έρευνα της EY - Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν

ΕΕ: Τι σημαίνει το τέλος 3 ευρώ για τις Shein, Temu και AliExpress
World

Τι σημαίνει το τέλος 3 ευρώ για τις Shein, Temu και AliExpress

Η ΕΕ κατέγραψε 5,8 δισεκατομμύρια αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου κάτω των 150 ευρώ το 2025

Pantelakis: Overweight για Motor Oil και Helleniq Energy – Αυξάνει τις τιμές-στόχους
Business

Pantelakis: Ανεβάζει τον πήχη για Motor Oil και Helleniq Energy

H Pantelakis αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για τα επόμενα χρόνια, μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κομισιόν για Shein – Temu: Δικαιοσύνη για επιχειρήσεις – Προστασία για καταναλωτές
World

Κομισιόν για Shein – Temu: Δικαιοσύνη για επιχειρήσεις – Προστασία για καταναλωτές

Η απαλλαγή από τους δασμούς για ποσά κάτω των 150 ευρώ σχεδιάστηκε σε συνθήκες που δεν ισχύουν πια, επισημαίνει η Κομισιόν για τον νέο κανονισμό στα μικροδέματα

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο
Economy

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Χρυσός: Ξεκινά με πτώση το δεύτερο εξάμηνο – Κάτω από τα 4.000 δολάρια
Markets

Πρεμιέρα εξαμήνου με πτώση για τον χρυσό

Ο χρυσός ολοκλήρωσε το χειρότερο τρίμηνο των τελευταίων 13 χρόνων - Οι εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο

Τζούλη Καλημέρη
ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη
Economy

ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη

Από την 1η Ιουλίου 2026, κάθε δέμα που εισέρχεται στην ΕΕ από τρίτες χώρες υπόκειται σε τελωνειακό έλεγχο και επιβάρυνση- ανεξαρτήτως αξίας - Τι δήλωσε ο Σταύρος Καφούνης

Deutsche Bank: Στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Euronext Athens τον Ιούνιο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως το Euronext Athens

Η επίδοση επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς - Τι αναφέρει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies