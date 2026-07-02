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Σαραντάρισε» η Motor Oil, βλέπει δείκτες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αντέδρασε η CrediaBank, «τρύπησε το ταβάνι» η Allwyn, το turnaround της Σουρωτής

Καθημερινό το τεστ

Inside Stories 02.07.2026, 07:00
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Σαραντάρισε» η Motor Oil, βλέπει δείκτες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αντέδρασε η CrediaBank, «τρύπησε το ταβάνι» η Allwyn, το turnaround της Σουρωτής
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Δεν περνά μέρα στο Euronext Athens που να μην επιβεβαιώνεται ότι υπάρχουν αγοραστές. «Φανεροί» και εν δυνάμει.

Οι «φανεροί» κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο ταμπλό, οι εν δυνάμει στις συνεχείς κεφαλαιακές κινήσεις του τελευταίου διμήνου.

Έτσι, η πρώτη συνεδρίαση του δεύτερου χρηματιστηριακού εξαμήνου έκρυβε ευχάριστες εκπλήξεις.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Παρά το υποτονικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές και την πίεση που άσκησαν οι αποκοπές μερισμάτων σε αρκετούς τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης, η εγχώρια αγορά όχι μόνο απορρόφησε τους κραδασμούς, αλλά κατάφερε να κινηθεί με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Εξίσου ενθαρρυντικό ήταν και το μέτωπο των συναλλαγών, με περίπου 85 εκατ. να προέρχονται από προσυμφωνημένες συναλλαγές, στοιχείο που μαρτυρά τη διατήρηση του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ίσως και κάποια ξένα κεφάλαια επίσπευσαν τις κινήσεις της εβδομάδας, καθώς την Παρασκευή οι αμερικανικές αγορές θα παραμείνουν κλειστές λόγω της αργίας της 4ης Ιουλίου.

Euronext

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Απίστευτη δυναμική από Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ωστόσο δύο από τα πιο ισχυρά stories της αγοράς έδειξαν ότι έχουν μεγάλες διαθέσεις στο δεύτερο εξάμηνο, με τη Motor Oil και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διατηρούν σταθερά το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η Motor Oil, μετά το μπαράζ θετικών εκτιμήσεων για τη διατήρηση των υψηλών περιθωρίων διύλισης, επιχειρεί πλέον να διασπάσει το επίπεδο των 40 ευρώ (είχε βρεθεί έως τα 40,70 ευρώ στα μέσα Ιουνίου), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η πορεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία συνεχίζει το ανοδικό της ταξίδι, έχοντας πλέον κατοχυρώσει κεφαλαιοποίηση άνω των 5 δισ. ευρώ.

Η ενθουσιώδης υποδοχή της αύξησης κεφαλαίου – «αστραπή» πλέον φέρνει και αύξηση του free float δημιουργώντας, μάλιστα, τις προϋποθέσεις για ένταξη της εταιρείας στον δείκτη MSCI Developed Markets.

Μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε σημαντικά τη ρευστότητα της μετοχής και θα άνοιγε την πόρτα σε νέα κεφάλαια από μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια.

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Η CrediaBank αφήνει πίσω τα 1,20 ευρώ

Σημαντικό τεχνικό βήμα πραγματοποίησε και η CrediaBank, επιχειρώντας να επιβεβαιώσει τη ζώνη του 1,20 ευρώ.

Από την ένταξή της στον δείκτη FTSE 25 στις 22 Ιουνίου, η χθεσινή ήταν ουσιαστικά η πρώτη συνεδρίαση με έντονη ανοδική δυναμική.

Η μετοχή μπήκε στον δείκτη των blue chips από τα 1,25 ευρώ, ενώ σήμερα διαπραγματεύεται στην περιοχή των 1,19 ευρώ, διατηρώντας πάντως την εικόνα σταδιακής βελτίωσης.

CrediaBank

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Τα μερίσματα και η μεγάλη εικόνα

Σε κάθε περίπτωση όμως, η αποκοπή μερισμάτων δεν επηρέασε την αγορά, αν και προκάλεσε αναταράξεις στους επίμαχους τίτλους.

Ο ΟΤΕ, με μέρισμα 0,8777 ευρώ ανά μετοχή, υποχώρησε κατά περίπου 65 λεπτά, η Helleniq Energy έχασε 27 λεπτά μετά την αποκοπή μερίσματος 0,40 ευρώ, ενώ ο Titan κινήθηκε χαμηλότερα κατά περίπου 1 ευρώ, με αφορμή τη αποκοπή μερίσματος 1,10 ευρώ.

Παρά τις τεχνικές αυτές προσαρμογές, η συνολική εικόνα της ελληνικής αγοράς παραμένει ιδιαίτερα θετική, με τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου να διατηρείται.

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Η Allwyn έσπασε το φράγμα των 14 ευρώ

Με την τέταρτη προσπάθεια η Allwyn κατάφερε τελικά να υπερβεί το επίπεδο των 14 ευρώ, κάτι που δεν είχε επιτύχει ούτε στα μέσα Ιουνίου, όταν είχε δοκιμάσει εκ νέου τις ίδιες αντιστάσεις.

Η εισηγμένη δίνει ουσιαστικά μάχη για να επανέλθει στην πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων κεφαλαιοποιήσεων της αγοράς, αν και η Πειραιώς δεν δείχνει διατεθειμένη να εγκαταλείψει εύκολα τη θέση της.

Allwyn

Στην πραγματικότητα, πάντως, αν εξαιρεθεί η Coca-Cola HBC, η οποία δεν συμμετέχει στη μάχη για τους δείκτες του MSCI, η Allwyn συγκαταλέγεται ήδη στις πέντε μεγαλύτερες αποτιμήσεις.

Το επόμενο βήμα, ωστόσο, παραμένει η ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς, ώστε να πληροί τα κριτήρια του MSCI.

Εναλλακτικά, θα πρέπει η χρηματιστηριακή της αξία να υπερβεί τα 13,5 δισ. ευρώ, ώστε να ενισχυθούν οι πιθανότητες μελλοντικής ένταξης.

Μετασχηματισμός και ανταμοιβή

Θυμίζω εδώ ότι η εισηγμένη «τρέχει» πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, το οποίο έρχεται να προστεθεί στο ελάχιστο μέρισμα ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή, ενισχύοντας περαιτέρω τις αποδόσεις προς τους μετόχους.

Μάλιστα, σχετικά με τη διασπορά των μετοχών (free float), στην τελευταία ενημέρωση των αναλυτών, η διοίκηση είχε αναγνωρίσει τη σημασία του ζητήματος τόσο για τους επενδυτές όσο και για τη συμμετοχή της μετοχής σε χρηματιστηριακούς δείκτες.

Λόγω του περιορισμένου μεγέθους του buyback, δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη διασπορά της μετοχής, είχε αναφερθεί.

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Aνάπτυξη

Σήμα για το επόμενο επενδυτικό βήμα της ΣΟΥΡΩΤΗ έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης, ανακοινώνοντας. μέσω βιντεομηνύματος στην εκδήλωση για τα 110 χρόνια της εταιρείας, την κατασκευή νέας παραγωγικής μονάδας δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με την πλήρη ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου.

Η νέα μονάδα, με δύο γραμμές παραγωγής, προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2028 και εκτιμάται ότι θα αυξήσει περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας.

Η επένδυση έρχεται να «κουμπώσει» πάνω στο turnaround της τελευταίας τριετίας.

Η ΣΟΥΡΩΤΗ έχει ήδη αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα κατά 80%, διπλασίασε την αξιοποίηση του νερού της γεώτρησης από 40% σε 80% και επέστρεψε σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, με EBITDA 1,845 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι ζημιών 1,619 εκατ. ευρώ το 2022.

Την ίδια περίοδο, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε από 10,2 εκατ. ευρώ σε 16,8 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση να περνά πλέον από τη φάση της εξυγίανσης σε αυτή της νέας παραγωγικής επέκτασης.

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας

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Άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Καθόλου, μαθαίνω, δεν θα ρίξουν τους ρυθμούς τους οι τράπεζες κατά τους θερινούς μήνες, προκειμένου να κρατήσουν την πορεία των χορηγήσεων σε υψηλά επίπεδα.

Μέχρι τώρα, τα στοιχεία δείχνουν μια φυσιολογική αποκλιμάκωση των ρυθμών πιστωτικής επέκτασης σε σχέση με το εντυπωσιακό 2025, αλλά ο κλάδος εξακολουθεί να κινείται με ταχύτητες που ξεπερνούν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όπως σημειώνουν τραπεζικές πηγές, η επιβράδυνση ήταν αναμενόμενη μετά το κύμα επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων των προηγούμενων μηνών και δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα, που παραμένει σαφώς θετική.

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Αλλαγή κέντρου βάρους

Το ενδιαφέρον, μάλιστα, μετατοπίζεται σταδιακά από τις επιχειρήσεις προς τα νοικοκυριά. Τα στοιχεία του Μαΐου δείχνουν ότι η επιχειρηματική πίστη διατηρεί ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά πλέον κινείται σε πιο βιώσιμα επίπεδα, ενώ η χρηματοδότηση των φυσικών προσώπων επιταχύνεται αισθητά, επιβεβαιώνοντας ότι η λιανική τραπεζική αρχίζει να ξυπνά έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια συνεχούς υποχώρησης.

Για αρκετά τραπεζικά στελέχη, αυτή είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη της χρονιάς.

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Η ώρα της αλήθειας

Παρόλα αυτά, το μήνυμα του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής ήταν σαφές.

Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο crash test για το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε άλλωστε.

Αλλά πλησιάζει το 2027 και η οικονομία θα πρέπει να αναζητήσει νέες «μηχανές» χρηματοδότησης, αξιοποιώντας στο έπακρο τα ευρωπαϊκά προγράμματα και προσελκύοντας ιδιωτικά κεφάλαια σε τεχνολογίες αιχμής.

Δεν είναι τυχαίο ότι το ΓΠΒ επανέφερε στην κορυφή της ατζέντας τις γνωστές εκκρεμότητες, ταχύτερη Δικαιοσύνη, ενίσχυση του ανταγωνισμού και σταθερό δημοσιονομικό πλαίσιο, ως προϋποθέσεις για να διατηρηθεί η επενδυτική δυναμική.

Πίσω από τις διατυπώσεις της έκθεσης περνά και ένα σαφές μήνυμα για τη χρήση του δημοσιονομικού χώρου. Προτεραιότητα δεν θα πρέπει να είναι οι οριζόντιες παροχές, αλλά μέτρα που αυξάνουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα της οικονομίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η μείωση του κόστους της μισθωτής εργασίας, τα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δύο διαρθρωτικές αδυναμίες που εξακολουθούν να βαραίνουν την ελληνική οικονομία, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα και η εξάρτηση από δραστηριότητες χαμηλής αξίας.

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Το σ΄αγαπώ του Γουόρς στη Λαγκάρντ

Το κλίμα στο τελευταίο πάνελ του ετήσιου Συμποσίου της ΕΚΤ στη Σίντρα της Πορτογαλίας ήταν ιδιαίτερα φιλικό. Οι σημαντικότεροι κεντρικοί τραπεζίτες , ο Ουέντα της BoJ απουσίαζε για λόγους υγείας, συζήτησαν για τη νομισματική πολιτική, την τεχνητή νοημοσύνη, τον πληθωρισμό και τους κινδύνους.

Ο Κριστίν Λαγκάρντ αναφέρθηκε στον πρόεδρο της Federal Reserve ως ο φίλος της Κέβιν, ο οποίος έκανε τη δεύτερη δημόσια εμφάνιση του μετά τον διορισμό του ως επικεφαλής της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο.

Ο Γουόρς από την πλευρά του επέδειξε θερμό ενθουσιασμό όταν η Σιδηρά Κυρία της ΕΚΤ είπε ότι έχει μετανιώσει που είχε δεσμευτεί με την μελλοντική καθοδήγηση.
«Βρήκαμε κοινό έδαφος» είπε και πρόσθεσε «Μου άρεσε όταν γνωριστήκαμε πριν από 20 χρόνια, όταν ήταν υπουργός Οικονομικών. Μετά από αυτή την απάντηση, την λατρεύω».

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Τα «δώρα» της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους - Τι έρχεται

Οι συνταξιούχοι στο πακέτο της ΔΕΘ - Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση για το ερχόμενο φθινόπωρο

Κώστας Παπαδής
Carrefour: Στροφή 180 μοιρών από την AVE – Πουλά τα εταιρικά καταστήματα και ποντάρει στο franchise
Business

Αλλάζει μοντέλο η Carrefour στην Ελλάδα – Έμφαση στο franchise

Η AVE εγκαταλείπει το μοντέλο των εταιρικών καταστημάτων για την Carrefour και επενδύει αποκλειστικά στο franchise - Στο τραπέζι και εξαγορές περιφερειακών αλυσίδων

Γιώργος Μανέττας

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