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Ψάχνει τη διάχυση το ΧΑ, το «δεκάρι» της Πειραιώς, αντίστροφη μέτρηση για Metlen, το double της Motor Oil, η ανατροπή στην Palirria…

Μια κίνηση που έπρεπε να γίνει

Inside Stories 04.08.2026, 07:00
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Ψάχνει τη διάχυση το ΧΑ, το «δεκάρι» της Πειραιώς, αντίστροφη μέτρηση για Metlen, το double της Motor Oil, η ανατροπή στην Palirria…
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Δραματική πλέον η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα, με τις πυρκαγιές να μην λένε να κοπάσουν.

Τουλάχιστον οι τέσσερις συστημικοί τραπεζικοί όμιλοι επέλεξαν να στείλουν ένα διαφορετικό μήνυμα.

Μέσα από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσαν κοινό πακέτο στήριξης για τις οικογένειες των πυροσβεστών και των χειριστών του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές, αλλά και για όσους επλήγησαν στις πληγείσες περιοχές.

Η διαγραφή των δανείων των οικογενειών των θυμάτων, η οικονομική ενίσχυση των 50.000 ευρώ ανά οικογένεια και η εξάμηνη αναστολή πληρωμών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι κινήσεις που δύσκολα θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τη συγκεκριμένη συγκυρία.

Ήρθαν και οι 2.600 μονάδες

Επί της Λ. Αθηνών τώρα, μπορεί οι 2.600 μονάδες να φάνταζαν μακρινό και σίγουρα αισιόδοξο σενάριο όταν άρχισε το 2026, αλλά οι προθέσεις των αγοραστών στο Euronext Athens ήταν διαφορετικές.

Οι οποίοι δεν πτοήθηκαν ούτε στις δύσκολες ημέρες του Μαρτίου και του Απριλίου, όταν απειλούνταν ακόμη και οι 2.000 μονάδες.

Εν τέλει, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τον Νοέμβριο του 2009.

Και όπως θυμούνται οι παλιοί… ήταν οι μέρες που άρχιζε η μεγάλη περιπέτεια της πολυετούς κρίσης.

Κατά την οποία κανείς δεν περίμενε να δει ο γενικός δείκτης επίπεδα κάτω των… 500 μονάδων.

Η στήλη το ανασύρει για να δούμε που είμασταν και που βρισκόμασταν.

Ζητούμενο η διάχυση

Βέβαια στη χθεσινή συνεδρίαση οι πωλητές λίγο έλειψαν να «χαλάσουν» μια πολύ καλή εκκίνηση του Αυγούστου, όμως στο τέλος οι αγοραστές ήταν εκείνοι που κράτησαν τον έλεγχο, με το εύρος της ανόδου να αφήνει την αίσθηση ότι η αγορά δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη.

Τώρα το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο αν οι 2.600 μονάδες θα μετατραπούν από αντίσταση σε… στήριξη.

Αν αυτό συμβεί, τεχνικά ο γενικός δείκτης θα δει την επόμενη στάση στις 2.650 μονάδες, με τις 2.530 να αποτελούν το πρώτο σοβαρό δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση κατοχύρωσης κερδών.

Η αγορά… «ευχαρίστησε» την Πειραιώς

Από τις πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις της ημέρας ήταν αυτή της Πειραιώς.

Η μετοχή διαπραγματεύθηκε για πρώτη φορά χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου των 0,40 ευρώ, αλλά η αγορά χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να δείξει ότι το βλέπει ως… λογιστική λεπτομέρεια.

Στα 10 ευρώ έκλεισε η μετοχή, όπως και την περασμένη Παρασκευή, με την αποκοπή να καλύπτεται ήδη από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση.

Άλλωστε, τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου άφησαν ιδιαίτερα ικανοποιημένους τους ξένους αναλυτές, οι οποίοι στην πλειονότητά τους αναθεώρησαν θετικά τις εκτιμήσεις τους, με τις τιμές-στόχους να φθάνουν ακόμη και στα 11,50 ευρώ.

Με αποτίμηση που ξεπερνά πλέον τα 12 δισ. ευρώ, η Πειραιώς εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχήματα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.

Ο καταλύτης της Metlen

Αν υπάρχει μία μετοχή που δείχνει να έχει βρει ξανά σταθερό βηματισμό, αυτή είναι η Metlen.

Έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και εννέα στις τελευταίες δέκα μετρά, με την τιμή να έχει επιστρέψει στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου εξαμήνου.

Με το βλέμμα πλέον στην 6η Αυγούστου, όταν και θα ανακοινωθούν οι επιδόσεις του β’ 3μηνου, οι αναλυτές της Piraeus Securities ανέβασαν την τιμή-στόχο στα 64,40 ευρώ, εκτιμώντας ότι το μεγάλο νέο κεφάλαιο για τον όμιλο θα είναι η παραγωγή γαλλίου.

Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και θα αρχίσει να προσθέτει ουσιαστική αξία στα λειτουργικά κέρδη του ομίλου.

Η αγορά, όπως φαίνεται, έχει αρχίσει ήδη να προεξοφλεί αυτή την προοπτική.

Το πορτογαλικό… καμπανάκι

Η στήλη δεν μπορεί να μην σχολιάσει και μια δυσθυμία που υπήρξε αρχικά στους διαδρόμους του Euronext Athens, αλλά ξεπεράστηκε σχετικά γρήγορα.

Η οποία είχε να κάνει με την απόφαση της Πορτογαλίας να προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών διύλισης.

Δεν έλειψαν μάλιστα κάποιες πιέσεις στον κλάδο των ελληνικών διυλιστηρίων χτες, αλλά το κλείσιμο της Motor Oil (από το ενδοσυνεδριακό -1,77% στο τελικό +2,95%), όπως και το «μάζεμα» των απωλειών της Helleniq Energy ήταν αρκετών να «σβήσει» τη γνωστή συζήτηση γύρω από το αν θα μπορούσε να υπάρξει ανάλογη πρωτοβουλία και στην Ελλάδα.

Προς το παρόν, πάντως, ένα τέτοιο σενάριο δεν συζητείται. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο παραμένει εκτός κάδρου.

Εκτός κι αν αλλάξει δραματικά η γεωπολιτική εικόνα στη Μέση Ανατολή.

Το double της Motor Oil

Πέραν όμως των διαφόρων φημών, να σας θυμίσω εδώ ότι στις 12 Αυγούστου περιμένουμε και την αναθεώρηση των δεικτών του MSCI.

Η είσοδος της Motor Oil θεωρείται από αρκετούς αναλυτές βέβαιη, δεδομένου ότι η κεφαλαιοποίηση της έχει φτάσει τα 5,8 δισ.

Θυμίζω εδώ ότι πριν από δύο χρόνια ακριβώς, τον Αύγουστο του 2024, η μετοχή έβλεπε την πόρτα της εξόδου από τον Standard Greece του MSCI, με την τιμή να ήταν τότε λίγο πάνω από τα 21 ευρώ.

Σήμερα είναι πάνω από τα 52 ευρώ…

Για την ιστορία, οι πιθανές αλλαγές του MSCI Index είναι την 1η Σεπτεμβρίου.

Τι θα δείξει η Cenergy

Στο μεταξύ, η αγορά στρέφει σήμερα το βλέμμα της στη Cenergy Holdings, η οποία ανακοινώνει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Οι προσδοκίες των αναλυτών είναι ιδιαίτερα υψηλές, καθώς εκτιμούν ότι ο όμιλος θα παρουσιάσει ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο, αξιοποιώντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που πλέον ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ, μετά και τη μεγάλη σύμβαση με τον ΑΔΜΗΕ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει και το guidance της διοίκησης.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι η Cenergy βρίσκεται σε τροχιά ακόμη μίας χρονιάς-ρεκόρ το 2026, με νέες επενδύσεις στην Κόρινθο, τη Θήβα και τη Θίσβη να ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές της, ενώ από το 2027 θα αρχίσουν να προστίθενται σταδιακά οι νέες μονάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ.

Η ανατροπή στην Palirria…

Ανατροπή στην Palirria. Ο Βασίλης Κάτσος παραμένει στην εταιρεία, καθώς η συμφωνία για την πώληση του 36% της VNK Capital στον Κώστα Σουλιώτη έληξε χωρίς να ολοκληρωθεί. Καλά πληροφορημένες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν προέκυψε διαφωνία γύρω από την εξαγορά του ποσοστού. Οι μέτοχοι, ωστόσο, αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί και να περάσουν την εταιρεία στην επόμενη φάση ανάπτυξης.

… και το βλέμμα στο ΧΑ

Η εξέλιξη βάζει τέλος σε μια διαδικασία περίπου επτά μηνών. Το τίμημα για το 36% είχε τοποθετηθεί κοντά στα 90 εκατ. ευρώ, με την αποτίμηση της εταιρείας να υπολογίζεται στα 250 εκατ. ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία έχει ήδη ενισχυθεί με μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και ανάπτυξη δικτύων, οι οποίες αναμένεται να αποδώσουν τα επόμενα χρόνια. Νεότερες ανακοινώσεις έρχονται από τον Σεπτέμβριο, ενώ στο βάθος παραμένει το Χρηματιστήριο.

Η εισαγωγή πάντως δεν τοποθετείται μέσα στο 2026, αλλά εξετάζεται πλέον με ορίζοντα το 2027, όταν οι συνθήκες κριθούν κατάλληλες.

Νέα γενιά εθνικών έργων

Νέα σειρά εθνικών έργων φαίνεται πως ετοιμάζεται να αναλάβει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (Υπερταμείο), με πληροφορίες να κάνουν λόγο για χαρτοφυλάκιο που αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναλάβει σειρά σύνθετων παρεμβάσεων που εκτείνονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, την κυβερνοασφάλεια και την αξιοποίηση της περιουσίας των πανεπιστημίων, την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων, το νέο 1566 για την εξυπηρέτηση των πολιτών για τα νοσοκομειακά ραντεβού κ.λπ.

Αυτά όμως που ξεχωρίζουν είναι η μεταρρύθμιση για τα fake news καθώς και νέα ψηφιακά έργα του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Ακολουθούν έργα για τον εκσυγχρονισμό των σωφρονιστικών υποδομών.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι πρόκειται για ένα από τα ποιοτικότερα πακέτα στρατηγικών συμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι η Μονάδα εξελίσσεται σε βασικό μηχανισμό ωρίμασης σύνθετων έργων του Δημοσίου, με έμφαση στην ταχύτητα, την τεχνική επάρκεια και την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Η ΔΕΘ βγαίνει από τα «χαρτιά»

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) και στην ανάπλαση της ΔΕΘ, η οποία έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες συζητήσεων περνά επιτέλους στη φάση της υλοποίησης.

Με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ-Helexpo ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού του έργου, προϋπολογισμού 205 εκατ. ευρώ, της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα. Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο και η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) ανέλαβαν την ωρίμαση και τη διενέργεια του διαγωνισμού, με στόχο μέχρι το τέλος του έτους να έχει αναδειχθεί ανάδοχος.

Για να φτάσει, όμως, το έργο σε αυτό το σημείο, προηγήθηκε ένα σπριντ συντονισμού και μεταρρυθμίσεων Όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο αποδίδουν σημαντικό μέρος της επιτυχίας στην επιμονή της εκτελεστικής διοίκησης του Ταμείου.

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Οι αλλαγές στον ΝΟΚ επηρεάζουν άμεσα και την αγορά αντιπαροχής - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ανδρομάχη Παύλου
Ψάχνει τη διάχυση το ΧΑ, το «δεκάρι» της Πειραιώς, αντίστροφη μέτρηση για Metlen, το double της Motor Oil, η ανατροπή στην Palirria…
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Ψάχνει τη διάχυση το ΧΑ, το «δεκάρι» της Πειραιώς, αντίστροφη μέτρηση για Metlen, το double της Motor Oil, η ανατροπή στην Palirria…

Μια κίνηση που έπρεπε να γίνει

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