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Οι «σημειώσεις» η Moody’s, οι δεύτερες σκέψεις στα mezz, επιταχύνει τα deals ο AKTOR, τι βλέπει η Capital Group στην Ελλάδα, οι συζητήσεις της THEON

Πήραν το όπλο τους οι τράπεζες…

Inside Stories 30.06.2026, 07:00
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Οι «σημειώσεις» η Moody’s, οι δεύτερες σκέψεις στα mezz, επιταχύνει τα deals ο AKTOR, τι βλέπει η Capital Group στην Ελλάδα, οι συζητήσεις της THEON
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε η εβδομάδα για το ελληνικό χρηματιστήριο, με τις τράπεζες να αφυπνίζονται και να δίνουν τον τόνο.

Αν και η Coca Cola έκλεψε την παράσταση, με τα 21 δισ. πλέον στην κεφαλαιοποίησή της, αλλά και η Motor Oil η οποία στο τέλος βγήκε μπροστά από όλους τους μεγάλους.

Οι τέσσερις συστημικές, και οι δύο δεικτοβαρείς, έδωσαν τον τόνο για την επόμενη ημέρα της αγοράς προφανώς.

Χρηματιστήριο Αθηνών

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Κρατά σημειώσεις η Moody’s

Φυσικά, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η Moody’s.

Βέβαια, ο οίκος δεν είπε κάτι που δεν γνώριζε ήδη η αγορά για το κόστος της νέας ρύθμισης των δανείων του νόμου Κατσέλη.

Ουσιαστικά υιοθέτησε την κυβερνητική εκτίμηση ότι η συνολική επιβάρυνση για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ανέρχεται στα περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, τα 500 εκατ. ευρώ αφορούν μελλοντικούς τόκους που δεν θα εισπραχθούν από χαρτοφυλάκιο αναδιαρθρωμένων στεγαστικών δανείων ύψους 16,5 δισ. ευρώ σε βάθος 20ετίας, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατ. ευρώ προκύπτουν από την αναδρομική επιστροφή τόκων που καταβλήθηκαν επιπλέον από τους δανειολήπτες.

Κυβέρνηση ή KPMG;

Εκεί που στέκεται ο οίκος είναι στους κινδύνους. Πρώτον, στο ενδεχόμενο δικαστικής ανατροπής της εξαίρεσης που αποκλείει επιστροφές σε όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει ή χάσει τις ρυθμίσεις τους.

Δεύτερον, στην πιθανότητα να δημιουργηθεί δεδικασμένο που θα επεκτείνει αντίστοιχες αξιώσεις και σε δανειολήπτες του Εξωδικαστικού ή άλλων διμερών ρυθμίσεων.

Κάθε προηγούμενο στις ρυθμίσεις ιδιωτικού χρέους μπορεί να γεννήσει νέες απαιτήσεις.

Τρίτον, στη διαφορά μεταξύ της κυβερνητικής εκτίμησης των 700 εκατ. ευρώ και των υπολογισμών της αγοράς, που, με βάση σχετική μελέτη της KPMG για λογαριασμό των servicers, ανεβάζουν τον λογαριασμό ακόμη και στα 1,3 δισ. ευρώ.

Προς το παρόν, πάντως, κανένα από αυτά τα σενάρια δεν αποτελεί μέρος του βασικού σεναρίου της Moody’s.

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Και για την ιστορία…

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι τελευταίοι δείκτες δείχνουν ότι η βασική δραστηριότητα των τραπεζών συνεχίζει να βελτιώνεται.

Τον Μάιο η πιστωτική επέκταση πέρασε ξανά σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας αύξηση 1% σε μηνιαία βάση, έναντι συρρίκνωσης 0,9% τον Απρίλιο, ένδειξη ότι η ζήτηση για νέα χρηματοδότηση διατηρείται.

Την ίδια στιγμή, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν τον Απρίλιο είχαν υποχωρήσει οριακά κατά 0,1%.

Με άλλα λόγια, την ώρα που η αγορά συζητά για το κόστος της ρύθμισης των δανείων του νόμου Κατσέλη, οι τράπεζες συνεχίζουν να εμφανίζουν θετικές επιδόσεις.

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Tο πλήγμα στα mezz

Πίσω όμως από τους αριθμούς υπάρχει και μια ακόμη διάσταση.

Η νέα ρύθμιση ουσιαστικά «ροκανίζει» μελλοντικές ταμειακές ροές των τιτλοποιήσεων.

Οι senior ομολογίες δεν φαίνεται να απειλούνται ως προς την αποπληρωμή τους, αλλά θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να εξοφληθούν.

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις mezzanine ομολογίες, οι οποίες θα δουν χαμηλότερες εισπράξεις σε βάθος χρόνου.

Ότι αυτό μπορεί να σημάνει για τα σχήματα Mezz που διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά.

Και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι μεταβάλλονται εκ των υστέρων οι οικονομικές παραδοχές πάνω στις οποίες επένδυσαν όσοι τοποθετήθηκαν σε αυτούς τους τίτλους.

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Τα απορρίμματα βλέπει ο AKTOR

Δεν έκλεισε 24ωρο από τότε που η στήλη σάς έλεγε ότι οι κινήσεις του AKTOR έχουν συνέχεια και ήρθε η πρόταση του ομίλου προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS.

Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις οι δύο εισηγμένες για μια κίνηση που, εφόσον ολοκληρωθεί, ενισχύει αποφασιστικά το αποτύπωμα του AKTOR στην κυκλική οικονομία και στα έργα περιβάλλοντος, έναν τομέα όπου τα επόμενα χρόνια αναμένεται νέο κύμα διαγωνισμών ΣΔΙΤ.

Η αποκλειστικότητα στις διαπραγματεύσεις δείχνει ότι οι δύο πλευρές βλέπουν σοβαρά τη συμφωνία, η οποία θα προσθέσει στον AKTOR ώριμα έργα σε λειτουργία, επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές και μεγαλύτερη διαφοροποίηση του EBITDA.

AKTOR

Πού προσβλέπει ο AKTOR

Φυσικά ο AKTOR βλέπει ότι η ΗΛΕΚΤΩΡ διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, συμμετέχει σε μεγάλα έργα ΣΔΙΤ και Waste-to-Energy, ενώ η THALIS συμπληρώνει το παζλ με εξειδίκευση στην κυκλική οικονομία, τη διαχείριση υδάτων και την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών.

Με δεδομένο ότι η αγορά περιβαλλοντικών υποδομών εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης, η κίνηση δείχνει ότι ο AKTOR επιδιώκει να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς κλάδους της επόμενης δεκαετίας.

Σε συζητήσεις και για το FSRU της Motor Oil

Παράλληλα, όπως είχε αποκαλύψει ο ΟΤ, ο AKTOR βρίσκεται σε συζητήσεις και για deal με τη Motor Oil σε ό,τι αφορά το FSRU «Διώρυγα GAS».

Βέβαια η Εταιρεία επισήμανε ότι, δεδομένης της ανάπτυξής της στον τομέα του φυσικού αερίου, εξετάζει διάφορες επενδυτικές επιλογές που συνδέονται με την αγορά αυτή.

Υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ άλλων και με τη Motor Oil, ωστόσο δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία.

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Η Capital Group ψηφίζει Ελλάδα

Στο μεταξύ, με αφορμή το ποσοστό που διατηρεί πλέον η Capital Group στον ΑΔΜΗΕ (5,26%), να σας πω ότι μπορεί να μην κάνει θόρυβο, αλλά αυξάνει σταθερά την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

ΑΔΜΗΕ

Θυμίζω διατηρεί το 4,98% της Εθνικής Τράπεζας και το 4,96% της Eurobank, ενώ συμμετείχε και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Παράλληλα, διατηρεί συμμετοχή κοντά στο 4% στην Jumbo, επιβεβαιώνοντας ότι η τοποθέτησή της δεν περιορίζεται στις τράπεζες, αλλά εκτείνεται σε εταιρείες υποδομών, ενέργειας και λιανεμπορίου με ισχυρά θεμελιώδη.

Την ίδια στιγμή, ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός ενισχύει και τη διεθνή του στρατηγική.

Ανέθεσε στον Jamie Sinclair, στέλεχος με πολυετή θητεία στην BlackRock και στα iShares, τη νεοσύστατη θέση του επικεφαλής των ETFs για την Ευρώπη και την Ασία-Ειρηνικό.

Τώρα τι βλέπει στην Ελλάδα… θα δούμε λίαν συντόμως.

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Σήμα λήξης για το πλαφόν

Από την 1η Ιουλίου αλλάζει και το τοπίο στην αγορά.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, κλείνοντας έναν κύκλο παρεμβάσεων που είχε ανοίξει την περίοδο των έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια, σηματοδοτώντας την επιστροφή της αγοράς σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας ως προς τη διαμόρφωση των περιθωρίων κέρδους.

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Το νέο μοντέλο εργασίας

Κάνει τη διαφορά τελικά ο ΟΤΕ και πιλοτικά περνά σε ένα πιο ευέλικτο μοντέλο απασχόλησης.

Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνονται τετραήμερη εργασία με δεκάωρο και διατήρηση του 40ώρου, συνδυασμός φυσικής παρουσίας και τηλεργασίας, ευελιξία στην κατανομή των ωρών με δυνατότητα μετατροπής επιπλέον εργασίας σε άδεια, εργασία από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν του ισχύοντος πλαισίου, αλλά και προσωρινή μείωση του ημερήσιου ωραρίου με αντίστοιχη προσαρμογή των αποδοχών.

Το ενδιαφέρον είναι ότι μεγάλες επιχειρήσεις αρχίζουν πλέον να αντιμετωπίζουν την ευελιξία όχι ως έκτακτο μέτρο της πανδημίας αλλά ως εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού.

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Το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Στο δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού μπαίνει και η Eurobank, η οποία έδωσε μια πιο καθαρή εικόνα για το πού κατευθύνει τις μεγάλες επενδύσεις της τα επόμενα χρόνια.
Τεχνητή νοημοσύνη, cloud υποδομές, αξιοποίηση των δεδομένων και επανασχεδιασμός της τραπεζικής εμπειρίας για ιδιώτες και επιχειρήσεις, ήταν στις παρουσιάσεις που έκανε χτες, στο

Συνεδριακό Κέντρο του Eurobank Campus στη Νέα Ιωνία.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2028, με στόχο η ψηφιακή εξυπηρέτηση να γίνει περισσότερο προσωποποιημένη και λιγότερο… τραπεζική.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας με τη Mastercard, που πλέον δεν αφορά μόνο τις πληρωμές, αλλά προσθέτει προνόμια.

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Η χρονιά της Γαλλίας για τη Theon

Η Theon δείχνει αποφασισμένη να μετατραπεί από έναν ισχυρό κατασκευαστή συστημάτων νυχτερινής όρασης σε έναν ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό παίκτη της αμυντικής τεχνολογίας.

Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της, αποκτώντας την πλειοψηφία της γαλλικής HGH έναντι αποτίμησης περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Μετά τη συνεργασία με τη Safran και την εξαγορά της Merio, η νέα κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πρωταθλητή στην οπτρονική, με τη Γαλλία να εξελίσσεται στον βασικό επενδυτικό προορισμό του ελληνικού ομίλου.

Δεν είναι τυχαία άλλωστε η φράση του Κρίστιαν Χατζημηνά ότι «οι Έλληνες δεν είμαστε πλέον μόνο πελάτες των Γάλλων, αλλά και εταίροι τους»…

THEON: Συμφωνία αποκλειστικότητας για εξαγορά της HGH Systèmes Infrarouges,

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Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μέλος

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ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

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