Ο πήχης του window dressing, οι 3 «υπέροχες» του 6μήνου, δεν «τελείωσε» ο Aktor, η συνάντηση των «5» στο Μαξίμου

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Ο ιός του Σαββατοκύριακου χτύπησε και πάλι και έχουμε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Το «τρενάκι» συνεχίζεται μετά το νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ με τους Φρουρούς της Επανάστασης να πλήττουν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν.

Όπερ σημαίνει ότι υπήρξε παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία.

Δύσκολες οι τελευταίες ημέρες του πρώτου εξαμήνου, λοιπόν, για τις αγορές, με τις προσδοκίες ενός window dressing, τεχνητής δηλαδή ωραιοποίησης των κλεισιμάτων να είναι χαμηλά.

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Οι κερδισμένοι του εξαμήνου

Παρόλα αυτά, ο απολογισμός των πρωταγωνιστών του πρώτου εξαμήνου μόνο φτωχός δεν είναι.

ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ και CENERGY ήταν από τις μετοχές που ξεχώρισαν, με τη δεύτερη να επιβεβαιώνει την επενδυτική της δυναμική και την CENERGY να ολοκληρώνει με επιτυχία το πρόσφατο placement.

Το ενδιαφέρον δεν σταματά εκεί. Η επικείμενη μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΧΑ αποτελεί ήδη μία από τις σημαντικότερες εταιρικές κινήσεις που παρακολουθεί η αγορά.

Την ίδια στιγμή, η AKTOR δείχνει να ανεβάζει ταχύτητα, προετοιμάζοντας τις δικές του κεφαλαιακές ενισχύσεις.

Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες κατάφερε να εκτοξεύσει τη φετινή της απόδοση στο 36%, ενώ αρκετοί διαχειριστές θεωρούν ότι και η Helleniq Energy αρχίζει να τραβά ξανά τα βλέμματα, καθώς η χρηματιστηριακή της αποτίμηση δεν φαίνεται ακόμη να αντανακλά πλήρως τις προοπτικές της.

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Ετοιμάζει πολλά…

Πάντως να σας πω ότι στα αυτιά της στήλης έχει φτάσει το ότι οι κινήσεις του AKTOR δεν έχουν εξαντληθεί.

Θα έχουμε κι άλλες ανακοινώσεις, τις επόμενες ημέρες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα κεφάλαια που έχει προσελκύσει ο όμιλος.

Κάτι που φυσικά αναμένει λίγο έως πολύ η αγορά, δεδομένων και των επαφών που είχε ο επικεφαλής Αλέξανδρος Εξάρχου προ ημερών με το επιτελείο του Οργανισμού Αναπτυξιακής Χρηματοδότησης των ΗΠΑ (DFC), παρουσία και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ένα ερωτηματικό που έμεινε αναπάντητο στις ανακοινώσεις της τελευταίας εβδομάδας.

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Πιο κοντά στην επιτήρηση

Η λήξη του εξαμήνου βέβαια θα φέρει και την τελική αξιολόγηση του free float αρκετών εισηγμένων.

Επτά τον αριθμό, που δείχνουν να είναι στο «κόκκινο».

Σε αρκετές περιπτώσεις έγιναν οι γνωστές «ασκήσεις» με μεταβιβάσεις μετοχών σε συγγενικά ή συνδεδεμένα πρόσωπα, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της διασποράς, χωρίς όμως να αλλάξει η πραγματική εμπορευσιμότητα των τίτλων.

Και αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η ελληνική αγορά επιχειρεί να πείσει ότι περνά σε μια νέα φάση ωρίμανσης, με placements, αυξήσεις κεφαλαίου και ισχυρό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές.

Αποτελέσματα

Και μπορεί να ήταν και να εξακολουθεί να είναι δύσκολο το πρώτο εξάμηνο, αλλά οι επιμέρους επιχειρηματικές εξελίξεις κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον της αγοράς.

Ο Ιούλιος αναμένεται να επαναφέρει στο επίκεντρο τον τραπεζικό κλάδο.

Οι επικείμενες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν ως ο βασικός καταλύτης για το Χρηματιστήριο, καθώς οι τράπεζες εξακολουθούν να κρατούν τα «κλειδιά» της τάσης, ενώ οι υπόλοιπες δεικτοβαρείς μετοχές συνεχίζουν να λειτουργούν ως η απαραίτητη γραμμή άμυνας κάθε φορά που ο Γενικός Δείκτης δοκιμάζεται.

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Η αγορά «διάβασε» τον νόμο Κατσέλη

Ένα ακόμη στοιχείο που περνά πλέον κάτω από το μικροσκόπιο των αναλυτών αφορά τη νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.

Η εικόνα δείχνει πλέον πιο ξεκάθαρη από ό,τι πριν από λίγες εβδομάδες.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε συνολικό κόστος περίπου 500 εκατ. ευρώ σε βάθος 20ετίας, ενώ η αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης προσθέτει ακόμη περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η αγορά εμφανίζεται καθησυχασμένη, καθώς σημαντικό μέρος αυτής της επιβάρυνσης αναμένεται να απορροφηθεί από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα και όχι από το Δημόσιο.

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Νέο αίμα στο ταμπλό

Παράλληλα, το Χρηματιστήριο συνεχίζει να υποδέχεται με νέες εταιρείες.

Τα ATTICA Stores ετοιμάζονται για την είσοδό τους στο ταμπλό. Ο επόμενος σταθμός είναι την Πέμπτη 2 Ιουλίου, όταν ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών των Αττικών Πολυκαταστημάτων.

Έχω όμως να σας πω ότι η «ουρά» των νέων εισαγωγών μεγαλώνει διαρκώς.

Και δεν θα σταματήσουμε στα Attica Stores, ένδειξη ότι η αγορά αποκτά ξανά βάθος και εναλλακτικές επιλογές για τους επενδυτές.

Μέχρι τότε, πάντως, οι επενδυτές θα έχουν στραμμένο το βλέμμα και στις αποκοπές μερισμάτων.

Fourlis και Alter Ego Media παίρνουν τη σκυτάλη της εβδομάδας, ακολουθούν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Profile και Safe Bulkers, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνουν Helleniq Energy, Alpha Bank, ΟΤΕ, Flexopack και Titan, με τις Πετρόπουλος και Mevaco να ολοκληρώνουν τον κύκλο στο τέλος της εβδομάδας.

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Από το ταμπλό… στο καλάθι

Αν όμως οι επενδυτές αναζητούν τις επόμενες επιχειρηματικές εξελίξεις, η κυβέρνηση έχει στραμμένο το βλέμμα αλλού. Στις τιμές των βασικών αγαθών.

Εξού και η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και του οργανωμένου λιανεμπορίου στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα.

Στην συνάντηση έχουν κληθεί ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Ιωάννης Γιώτης και ο νέο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Γιάννης Μασούτης. Στο ίδιο τραπέζι θα καθίσει και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος αρμόδιος για θέματα της αγοράς.

Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, παρά την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά την εκτόνωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει ήδη προϊδεάσει την αγορά, ζητώντας από τις επιχειρήσεις να συμβάλουν στη συγκράτηση των τιμών μέσω χαμηλότερων περιθωρίων κέρδους.

Το μεγάλο ερώτημα του πλαφόν

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία, καθώς η σύσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από τη λήξη του μέτρου για το πλαφόν το μικτό περιθώριο κέρδους.

Στα καύσιμα, όλα δείχνουν ότι το πλαφόν πλησιάζει στο τέλος του. Για τα τρόφιμα, όμως, οι αποφάσεις παραμένουν ανοικτές.

Στο τραπέζι βρίσκεται τόσο το ενδεχόμενο άρσης του μέτρου από την 1η Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο, όσο και η παράτασή του μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ώστε να αποφευχθούν νέες πληθωριστικές πιέσεις στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

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Νέος χώρος

Η επιτυχία της υπερειδικής διαδρομής του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026 δεν μετρήθηκε, φέτος, μόνο από την αγωνιστική διαδικασία, την ταχύτητα, τη δεξιοτεχνία, τα γρήγορα αυτοκίνητα, αλλά και από την αίσθηση ότι ένας νέος χώρος ανοιχτός για όλους και προσβάσιμος, είναι πια δίπλα μας.

Ο λόγος για το The Ellinikon Sports Park που φιλοξένησε στους χώρους του χιλιάδες κόσμου που παρακολούθησαν την έναρξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Το νέο Αθλητικό Πάρκο του Ελληνικού, που ανοίγει τις πύλες του μέσα στον Ιούλιο, έχει στόχο να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για άθληση, ευεξία και χαλάρωση, αλλά και έναν χώρο ποιοτικού χρόνου με τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας: για άσκηση μόνοι ή με φίλους, οργανωμένα ή ελεύθερα, για μια ουσιαστική ανάσα από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας στην πόλη.

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του και οι ανοιχτοί πράσινοι χώροι του αναμένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης για επαγγελματίες αθλητές, συλλόγους, οικογένειες με παιδιά και ανθρώπους κάθε ηλικίας που αγαπούν την άθληση και την ευεξία.