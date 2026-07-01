Το ρουά ματ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ώθηση των διυλιστηρίων, γυρίζει σελίδα ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στη Eurobank τα «κλειδιά» της Ινδίας, τι ψάχνει η Qualco

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Μπορεί η τελευταία συνεδρίαση στο Euronext Athens να μην έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, όμως ο απολογισμός του δεύτερου τριμήνου μόνο αμελητέος δεν είναι.

Ο γενικός δείκτης ολοκλήρωσε το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου με κέρδη 19,1% και το πρώτο εξάμηνο με απόδοση 15,9%, έχοντας προηγουμένως περάσει από ένα γερό τεστ αντοχών.

Η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή έφερε ισχυρούς κραδασμούς και βίαιη διόρθωση, αλλά η αγορά απορρόφησε σχετικά γρήγορα το σοκ, με τους αγοραστές να επιστρέφουν και να οδηγούν εκ νέου τον δείκτη προς τη ζώνη των 2.500 μονάδων.

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Οι πρωταγωνιστές

Όσο για τους μεγάλους κερδισμένους του εξαμήνου, δύσκολα αμφισβητεί κανείς την πρωτιά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία «έτρεξε» με άνοδο άνω του 73%, αφήνοντας πίσω την υπόλοιπη αγορά.

Στις μετοχές που ξεχώρισαν βρέθηκαν επίσης η Βιοχάλκο, η Lavipharm και η Κρι Κρι, επιβεβαιώνοντας ότι το φετινό ράλι δεν είχε μόνο τραπεζικό πρόσημο, αλλά στηρίχθηκε σε ένα αρκετά ευρύτερο μέτωπο τίτλων.

Οι οποίοι θα δείξουν την δύναμή τους σήμερα, καθώς οι μετοχές των Alpha Bank (0,065 ευρώ/μετοχή), ΟΤΕ (0,8777 ευρώ/μετοχή), Titan (1,10 ευρώ/μετοχή), Helleniq Energy (0,40 ευρώ/μετοχή) και Flexopack (0,175 ευρώ/μετοχή) θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα, προκαλώντας τις γνωστές αναταράξεις στην αγορά.

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Με συνοπτικές διαδικασίες

Δεν ήταν τυχαία και η κίνηση – ματ της διοίκησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία με εχέγγυο τις ισχυρές επιδόσεις και προοπτικές, άνοιξε το δικό της βιβλίο προσφορών.

Αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει η διοίκηση του Γιώργου Περιστέρη.

Δεν χρειάστηκαν παρά λίγα λεπτά για να κλείσει το accelerated book building.

Η εταιρεία άντλησε 659,3 εκατ. ευρώ από θεσμικούς και ειδικούς επενδυτές, με το ενδιαφέρον να επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς τόσο στα οικονομικά της μεγέθη όσο και στο επενδυτικό της σχέδιο. Οι προσφορές δε, έφτασαν στα 3 δισ. ευρώ.

Το ρεκόρ της εισηγμένης μοναδικό: Δεν έχει πετύχει άλλος ελληνικός επιχειρηματικός όμιλος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, μόλις δύο ωρών, να συγκεντρώσει προσφορές 3 δισ. ευρώ με τη διαδικασία του επιταχυνόμενου βιβλίου…

Τι αναζητά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η επιτυχία της έκδοσης μόνο τυχαία δεν θεωρείται πάντως από την αγορά.

Οι ισχυρές επιδόσεις του ομίλου, οι προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και η επενδυτική βαθμίδα (από Moody’s, S&P), δημιούργησαν το κατάλληλο περιβάλλον, επιτρέποντας στη διοίκηση να ολοκληρώσει τη διαδικασία με ταχύτητα και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Το σημαντικότερο, πάντως, βρίσκεται στην επόμενη ημέρα.

Τα νέα κεφάλαια δεν προορίζονται για τη χρηματοδότηση του υφιστάμενου επενδυτικού προγράμματος, το οποίο καλύπτεται ήδη από τις λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου.

Αντίθετα, θα αποτελέσουν «πολεμοφόδια» για νέες επενδυτικές ευκαιρίες και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου σε παραχωρήσεις, υποδομές, ενέργεια, νερό και ΣΔΙΤ, δίνοντας στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μεγαλύτερη ευελιξία στον νέο κύκλο μεγάλων έργων.

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Στο επίκεντρο και τα διυλιστήρια

Θα μας απασχολήσει αρκετά λοιπόν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με θετικό πρόσημο, μάλιστα, όπως και για διυλιστήρια.

Και μπορεί στην αγορά το βλέμμα να παραμένει στραμμένο στην πορεία του πετρελαίου, όμως οι αναλυτές αρχίζουν να κοιτούν περισσότερο τα περιθώρια διύλισης.

Η Eurobank Equities βλέπει ότι η εικόνα έχει αλλάξει πιο μόνιμα μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ανέβασε τον πήχη για τα ελληνικά διυλιστήρια.

Αναβάθμισε τη HELLENiQ ENERGY σε «Buy», αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 12,60 ευρώ, ενώ διατηρεί τη Motor Oil ως την κορυφαία επιλογή της, με νέα τιμή-στόχο στα 53,20 ευρώ.

Με άλλα λόγια, το πρόσφατο ράλι στα περιθώρια δεν θεωρείται συγκυριακό.

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Επιβεβαιώνει και η UBS

Ενδιαφέρον έχει ότι την ίδια ώρα η UBS πηγαίνει κόντρα στο consensus της αγοράς.

Αντί για σταδιακή αποκλιμάκωση του πετρελαίου, εκτιμά ότι το Brent μπορεί να επιστρέψει στα 85 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, καθώς η ομαλοποίηση στα Στενά του Ορμούζ και η αποκατάσταση της παραγωγής δεν θα είναι τόσο γρήγορες όσο προεξοφλούν οι αγορές.

Αν αυτή η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, τότε οι πρόσφατες ανοδικές αναθεωρήσεις για τις ελληνικές εταιρείες διύλισης ίσως αποδειχθούν μόνο η αρχή.

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Έκλεισε ο κύκλος του μετασχηματισμού

Η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων επιβεβαίωσε ότι έκλεισε τον κύκλο του εταιρικού μετασχηματισμού της.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ευθύμιος Μπουλούτας περιέγραψε το 2025 ως χρονιά καμπής, καθώς ολοκληρώθηκαν οι αποεπενδύσεις από δραστηριότητες υψηλής έντασης κεφαλαίου και ενισχύθηκε σημαντικά η χρηματοοικονομική θέση του ομίλου.

Με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, καθαρή ταμειακή θέση 280,5 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 486 εκατ. ευρώ, ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ στρέφει το ενδιαφέρον του στο real estate, τη φιλοξενία και τον τουρισμό.

Το 2026 ο όμιλος συνέχισε με νέες κινήσεις, όπως η εξαγορά κτιρίου γραφείων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, η λειτουργία του ξενοδοχείου The Fiction Athens και η πώληση του κτιρίου του «Έθνους».

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Αργή αντίδραση (;)

Χλιαρή ήταν και η αντίδραση της αγοράς στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται πλέον για την Jumbo.

Μια μετοχή που συγκαταλέγεται στους «αδικημένους» του εξαμήνου καθώς κατέγραψε απώλειες της τάξης του 19%, την ώρα που η αγορά δείχνει να μην έχει ακόμη «διαβάσει» πλήρως τις αλλαγές που έρχονται στο παιχνίδι του λιανεμπορίου.

Εντύπωση προκαλεί και η σχετική σιωπή των αναλυτών που καλύπτουν τη μετοχή, παρά το ότι το ανταγωνιστικό τοπίο αρχίζει να μεταβάλλεται ουσιαστικά από τις κινεζικές πλατφόρμες.

Ο Απόστολος Βακάκης έχει ήδη αναφερθεί στον «αθέμιτο ανταγωνισμό» που δημιουργούν παίκτες όπως το Temu και το Shein, οι οποίοι τροφοδοτούν την ευρωπαϊκή αγορά με εξαιρετικά φθηνά προϊόντα απευθείας από την Ασία.

Ωστόσο, το τοπίο αρχίζει να μεταβάλλεται, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί την τελωνειακή ατέλεια για εισαγωγές κάτω των 150 ευρώ από τρίτες χώρες, ενώ παράλληλα επιβάλλεται προσωρινός πάγιος δασμός 3 ευρώ ανά είδος για μικρά δέματα, μια εξέλιξη που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον ανταγωνισμό στο online retail και να επηρεάσει ισορροπίες όπως αυτές που αντιμετωπίζει η Jumbo.

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Τα «κλειδιά» της Ινδίας

Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση περνά η στρατηγική της Eurobank για τις διεθνείς ψηφιακές πληρωμές.

Με επίδειξη σε πραγματικό χρόνο της υπηρεσίας διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI, παρουσία του Ινδού υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας Piyush Goyal, η τράπεζα έστειλε το μήνυμα ότι βλέπει την Ινδία ως αγορά στρατηγικής σημασίας.

Το ενδιαφέρον συνεχίστηκε και εκτός αίθουσας, καθώς στο δείπνο εργασίας που παρέθεσε η διοίκηση συμμετείχαν κορυφαίοι Έλληνες επιχειρηματίες και η ινδική επιχειρηματική αποστολή, με επίκεντρο τις επενδύσεις, το εμπόριο, την τεχνολογία και τις οικονομικές σχέσεις Ινδίας – Ευρώπης.

Λίγες ώρες αργότερα ήρθε και η ανακοίνωση για τη διασύνδεση του IRIS με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, επιβεβαιώνοντας ότι η Eurobank κινείται ταυτόχρονα σε δύο μεγάλα μέτωπα. Την ενοποίηση των ευρωπαϊκών ψηφιακών πληρωμών και τη σύνδεση με τη μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά του κόσμου.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν το Banking Forward και το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2028 για την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δείχνοντας ότι η φιλοδοξία της τράπεζας ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και εστιάζει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στις διασυνοριακές συναλλαγές.

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Κατώτατος τα 1.600 ευρώ

Στο μεταξύ, οι τράπεζες φαίνεται πως έχουν αποφασίσει να ανοίξουν το «πουγκί» προκειμένου να διατηρήσουν τα στελέχη τους και να προσελκύσουν νέο προσωπικό, σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός για ανθρώπινο δυναμικό εντείνεται.

Στο πλαίσιο αυτό, από σήμερα, 1η Ιουλίου, η Alpha Bank εφαρμόζει τη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία προβλέπει κατώτατο μηνιαίο μισθό 1.600 ευρώ, σηματοδοτώντας μια ακόμη κίνηση αναβάθμισης των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας.

Πέρα από τις αυξήσεις στους μισθούς, η νέα σύμβαση δίνει ιδιαίτερο βάρος στις πρόσθετες παροχές προς τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόγραμμα αποταμίευσης για τα παιδιά των εργαζομένων, επίδομα τοκετού και υιοθεσίας, ενισχύσεις για βρεφονηπιακούς σταθμούς, οικονομική στήριξη για φοιτητές και παιδιά με αναπηρία, ετήσιο προληπτικό ιατρικό έλεγχο, προστασία στεγαστικών δανείων από τις αυξήσεις των επιτοκίων, καθώς και ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης και επιβράβευση επαγγελματικών πιστοποιήσεων.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Alpha Bank επιβεβαιώνει τη στρατηγική της να επενδύσει περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό της.

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Προσήλωση

Με το βλέμμα στο εξωτερικό όμως είναι και η Qualco, η οποία δεν επιφύλαξε εκπλήξεις στη Γενική Συνέλευση.

Αλλά αυτό ακριβώς ήταν το μήνυμα που ήθελε να περάσει στην αγορά.

Η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητο το guidance για το 2026, εκτιμώντας ότι η πορεία του ομίλου εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα.

Με τις επιδόσεις του 2025 να αποτελούν ισχυρή βάση, η εταιρεία εμφανίστηκε βέβαιη ότι οι στόχοι για διψήφια αύξηση εσόδων και περιθώριο EBITDA κοντά στο 20% παραμένουν απολύτως εφικτοί, συνεχίζοντας παράλληλα τη διεθνή της επέκταση.

Εξωστρέφεια

Το ενδιαφέρον, πάντως, βρίσκεται στην επόμενη φάση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η διοίκηση δείχνει να τοποθετεί την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής, όχι ως ένα μελλοντικό στοίχημα αλλά ως εργαλείο που ήδη αξιοποιείται στα προϊόντα και τις πλατφόρμες του ομίλου.

Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικότητας και των περιθωρίων κερδοφορίας, με τη Qualco να επενδύει στην τεχνολογία και στην επέκταση της παρουσίας της σε ευρωπαϊκές και μεσανατολικές αγορές.