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«Αδιόρθωτο» το ΧΑ, έπιασε το «10αρι» η Alpha Bank, ιστορικά υψηλά για Κύπρου, οι «καρποί» Θεοδωρικάκου

Σε… άρνηση

Inside Stories 05.08.2026, 07:00
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«Αδιόρθωτο» το ΧΑ, έπιασε το «10αρι» η Alpha Bank, ιστορικά υψηλά για Κύπρου, οι «καρποί» Θεοδωρικάκου
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Ανάσα… και πάλι υψηλότερα. Για το ελληνικό χρηματιστήριο ο λόγος, που αυγουστιάτικα έχει βαλθεί να κρατήσει στα τερματικά όλους τους «παροικούντες».

Διότι δεν είναι μόνο ότι κράτησε χτες με χαρακτηριστική ευκολία το ψυχολογικό επίπεδο των 2.600 μονάδων, επέτρεψε σε αρκετά χαρτοφυλάκια να κατοχυρώσουν μέρος των κερδών τους, χωρίς όμως να αλλάξει ούτε στο ελάχιστο η μεγάλη εικόνα.

Και θυμίζω από τα τοπικά χαμηλά της 17ης Ιουλίου μέχρι την υπέρβαση των 2.600 μονάδων, η αγορά έχει διανύσει μια σχεδόν αδιάκοπη ανοδική διαδρομή.

Από κοντά και στα ιστορικά υψηλά αρκετών ευρωπαϊκών δεικτών, με βασικό «καύσιμο» τα εταιρικά αποτελέσματα.

Alpha Bank: Το φράγμα των 10 δισ. και τα σενάρια που δεν επιβεβαιώθηκαν

Το ορόσημο των 10 δισ. ευρώ σε χρηματιστηριακή αξία κατέκτησε πλέον και η Alpha Bank, κλείνοντας σε μεγάλο βαθμό την απόσταση που τη χώριζε από τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

Για αρκετούς μήνες, η μετοχή κινούνταν με εμφανές discount έναντι των ανταγωνιστών της, όχι τόσο λόγω των θεμελιωδών μεγεθών της, όσο εξαιτίας της έντονης φημολογίας γύρω από τις επόμενες κινήσεις της UniCredit.

Η στήλη, πάντως, απέφυγε εξαρχής να υιοθετήσει τα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούσαν στην αγορά.

Και ο λόγος είναι απλός… ελάχιστοι μπορούν να γνωρίζουν τι πραγματικά σχεδιάζει ο Andrea Orcel. Ας μην βαυκαλιζόμαστε.

Τα δεδομένα…

Αυτό που προκύπτει πάντως από τις πληροφορίες της στήλης είναι ότι όσο παραμένει ανοιχτό το μέτωπο της UniCredit με τη Commerzbank και τις γερμανικές αρχές, δύσκολα θα υπάρξουν εξελίξεις που να διαφοροποιούν τη σημερινή εικόνα της συνεργασίας με την Alpha Bank.

Αν και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμη τα δικαιώματα προαίρεσης (options) που διατηρούν οι Ιταλοί στη μετοχή, με χρονικό ορίζοντα έως τον Ιούνιο του 2027.

Στρέβλωση (;)

Πάντως, δεν ήταν μόνο η Alpha Bank, που έμενε πίσω σε σχέση με τον κλάδο της.

Όπως εκτίμησε η Edison η αποτίμηση της LAMDA Development εξακολουθεί να μην αντανακλά πλήρως την αξία του Ελληνικού.

Οι αναλυτές της βλέπουν το έργο να περνά σταδιακά από τη φάση του σχεδιασμού στην εκτέλεση, ενώ εκτιμούν ότι τα εμπορικά κέντρα και οι μαρίνες εξακολουθούν να αποτελούν τη σταθερή πηγή ταμειακών ροών που στηρίζει τη χρηματοδότηση της μεγάλης ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, τα εμπορικά κέντρα συνεχίζουν να γεμίζουν τα ταμεία, οι μαρίνες προσθέτουν σταθερές ταμειακές ροές και η πρόσφατη έκδοση του ομολόγου των 350 εκατ. ευρώ έδωσε ακόμη μεγαλύτερη χρηματοδοτική άνεση στη διοίκηση.

Εκεί, όμως, που στέκονται περισσότερο οι αναλυτές είναι στο χρονοδιάγραμμα. Οι κατοικίες του Little Athens συνεχίζουν να απορροφώνται με ταχύτητα, τα πρώτα μεγάλα έργα πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους και από το 2027 αρχίζουν να έρχονται οι πρώτες παραδόσεις, μαζί με τη Riviera Galleria και τη νέα μαρίνα του Αγίου Κοσμά.

Ακόμη και οι συζητήσεις με την ION Group αντιμετωπίζονται ως ένα πιθανό «bonus» και όχι ως προϋπόθεση για την επενδυτική ιστορία της εταιρείας. Με λίγα λόγια, η Edison θεωρεί ότι η χρηματιστηριακή αξία της LAMDA εξακολουθεί να υπολείπεται αισθητά της πραγματικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων.

Μερίσματα σήμερα, εξαγορές αύριο

Για να επιστρέψω όμως στον τραπεζικό κλάδο, μετά και τα νέα ιστορικά υψηλά στη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με τη διοίκηση να στέλνει σαφές μήνυμα ότι οι της φιλοδοξίες δεν περιορίζονται στην οργανική ανάπτυξη.

Ο διευθύνων σύμβουλος Πανίκος Νικολάου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών, εφόσον παρουσιαστούν οι κατάλληλες ευκαιρίες.

Στο call με τους αναλυτές, η διοίκηση υπενθύμισε επίσης την υψηλή ευαισθησία των εσόδων στα επιτόκια της ΕΚΤ, εκτιμώντας ότι μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 20 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Επανέλαβε μάλιστα τη δέσμευσή της για γενναιόδωρες διανομές προς τους μετόχους, μετά και την ανακοίνωση ενδιάμεσου μερίσματος 0,24 ευρώ ανά μετοχή.

Ο στόχος παραμένει συνολική τακτική διανομή 70% για το 2026, ενώ στο τέλος της χρονιάς θα εξεταστεί και η πιθανότητα πρόσθετης διανομής, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και την κεφαλαιακή θέση του ομίλου.

Το στοίχημα των data centers

Το ενδιαφέρον φυσικά της αγοράς στρέφεται σήμερα στη ΔΕΗ, η οποία ανακοινώνει τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου.

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο όμιλος παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων που έχει θέσει για το 2026, με τα προσαρμοσμένα EBITDA του εξαμήνου να αναμένονται στα 1,25 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να προσεγγίζουν τα 370 εκατ. ευρώ.

Τώρα αν ακούσουμε κάτι παραπάνω για το mega data center που σχεδιάζεται στη Δυτική Μακεδονία, καλοδεχούμενο.

Οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις με μεγάλο αμερικανικό τεχνολογικό όμιλο έχουν προχωρήσει σημαντικά, με την πρώτη φάση του έργου να υπολογίζεται στα 2,3 δισ. ευρώ.

Προς ώρας, όμως, η μετοχή «χωνεύει» τις πρόσφατες εξελίξεις και το ράλι που συνόδευσε τη μεγάλη κεφαλαιακή ενίσχυσή της.

Αλλά και τις τελευταίες κινήσεις μετά την είσοδο του ομίλου σε Ουγγαρία και Πολωνία, αλλά και στη Ρουμανία, όπου προχωρά στην ανάπτυξη νέου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 275,5 MW.

Cashback για τον Αύγουστο από τη Snappi

Στην «περιφέρεια» του κλάδου τώρα, στην αγορά των ψηφιακών τραπεζών φαίνεται ότι «ζεσταίνεται» σιγά σιγά ο ανταγωνισμός.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η Snappi, η οποία επέλεξε τον Αύγουστο για να λανσάρει νέα καμπάνια επιβράβευσης, προσφέροντας επιστροφή 1,5% στις αγορές που πραγματοποιούνται με την κάρτα της.

Η προσφορά απευθύνεται τόσο στους νέους όσο και στους υφιστάμενους πελάτες και ισχύει για συναλλαγές έως 500 ευρώ ημερησίως, με ανώτατο όφελος 7,5 ευρώ την ημέρα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η διοίκηση επιλέγει να επενδύσει σε προγράμματα cashback, καθώς οι ψηφιακές τράπεζες επιχειρούν να χτίσουν καθημερινή χρήση των καρτών τους και όχι απλώς να αυξήσουν τον αριθμό των λογαριασμών.

Σύμφωνα με τον Chief Commercial Officer της Snappi, Κώστα Ξηραδάκη, στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ανταμείβεται έμπρακτα η εμπιστοσύνη των πελατών μέσα από απλές και διαφανείς λύσεις που προσφέρουν καθημερινό όφελος.

Όπως σημειώνει, η φιλοσοφία της τράπεζας είναι η τραπεζική εμπειρία να δημιουργεί αξία στην καθημερινότητα και όχι να περιορίζεται αποκλειστικά στη διαχείριση των οικονομικών.

Συγκράτηση

Καρπούς φαίνεται αποδίδει η λεγόμενη «συμφωνία κυρίων» για την συγκράτηση και μείωση των τιμών μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ για τον Ιούλιο (-0,47%), κάτι που αποτελεί την χαμηλότερη μέτρηση από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι σήμερα και εκτιμάται ότι αποτελεί μια πρώτη ισχυρή ένδειξη ότι η «συμφωνία κυρίων» τηρείται.

Η δεύτερη φάση της ίδιας συμφωνίας θα εκκινήσει την 31η Αυγούστου όταν και προβλέπεται να ξεκινήσουν οι μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα.

Η Εθνική Πρωτοβουλία  για την μείωση των τιμών άρχισε στα τέλη Ιουνίου, έπειτα από σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ακολούθησε νέα σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Η προειδοποίηση Χαρπαντίδη

Στο μεταξύ, με φόντο τη συζήτηση που ανοίγει ξανά στην Ευρώπη για τη φορολογία και τη ρύθμιση των προϊόντων νικοτίνης, ο Χρήστος Χαρπαντίδης της Philip Morris International επέλεξε να στρέψει την προσοχή σε έναν διαφορετικό κίνδυνο. Την εκρηκτική άνοδο του παράνομου εμπορίου.

Μέσα από ανάρτησή του στο LinkedIn υποστηρίζει ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο δημοσιονομικό, αλλά αφορά ευρύτερα την οικονομία, την ασφάλεια και την επιβολή του νόμου.

Τα στοιχεία που παραθέτει είναι ενδεικτικά. Στην Ισπανία το παράνομο άτμισμα εκτιμάται ότι αγγίζει πλέον το 40% της αγοράς, ενώ η Γαλλία εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά παράνομων τσιγάρων στην Ευρώπη.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για τα ευρωπαϊκά κράτη υπολογίζεται σε 16,7 δισ. ευρώ από διαφυγόντα φορολογικά έσοδα.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι υπάρχουν ήδη αποτελεσματικές λύσεις, όπως η αξιοποίηση πραγματικών δεδομένων, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και η υιοθέτηση πολιτικών που στηρίζουν την καινοτομία, τονίζοντας ότι πλέον προτεραιότητα πρέπει να είναι η εφαρμογή τους.

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