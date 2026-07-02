Ανεργία: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην ΕΕ

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Τα πανεπιστημιακά πτυχία υποτίθεται ότι προσφέρουν στους αποφοίτους ένα πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, σε μια οικονομία με ολοένα και μεγαλύτερο ανταγωνισμό, αυτό συχνά δεν είναι καθόλου εγγυημένο.

Στην Ευρώπη, το πλεονέκτημα που προσφέρει ένα πτυχίο ή ένα μεταπτυχιακό στο βιογραφικό σου μπορεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τόπο διαμονής σου.

Η ανάλυσή του Euronews, μέσω των στοιχείων απασχόλησης της Eurostat έδειξε ότι η ανεργία των πτυχιούχων είναι σχεδόν μηδενική σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στη Ρουμανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία, λιγότερο από 1,5% των ατόμων ηλικίας 25 έως 54 ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι άνεργοι.

Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική σε χώρες όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Τουρκία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου η ανεργία των πτυχιούχων κυμαίνεται γύρω στο 7%.

Εντός της ΕΕ, η χώρα μας παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό, περίπου 6%.

Οι πρόσφατοι πτυχιούχοι δεν τα πάνε πολύ καλύτερα ούτε στη Γαλλία (4,7%) ούτε στην Ισπανία (5,7%), όπου η ανεργία είναι αρκετά υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 3,6%, ενώ τόσο η Ιταλία όσο και η Γερμανία κυμαίνονται γύρω στο 3% η καθεμία.

Ποια είναι τα συνολικά ποσοστά ανεργίας σε ολόκληρη την ΕΕ;

Αν και η Ισπανία είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ, παρουσιάζει επίσης το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ένωση, με ποσοστό άνω του 9% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25 έως 54 ετών.

Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο από αυτό χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, όπως η Σερβία (8,7%) και η Τουρκία (7,5%), ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ για αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι 5,4%, με την Ιταλία (6,6%) και τη Γαλλία (6,1%) να βρίσκονται επίσης πάνω από αυτό το όριο.

Στο αντίθετο άκρο του φάσματος, η Τσεχική Δημοκρατία (2,4%), η Μάλτα (2,5%), η Πολωνία (2,7%) και η Ολλανδία (2,9%) διατηρούν όλες την ανεργία κάτω από το 3%, ενώ η Γερμανία δεν υστερεί πολύ, με ποσοστό κάτω του 4%.

Πόσοι νέοι Ευρωπαίοι είναι εντελώς ανενεργοί;

Περισσότεροι από ένας στους δέκα νέους πολίτες της ΕΕ ηλικίας 15-29 ετών είναι NEET, δηλαδή δεν σπουδάζουν, δεν εργάζονται ούτε παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης.

Και πάλι, υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, που κυμαίνονται από 5% στις Κάτω Χώρες έως ένα αξιοσημείωτο 19% στη Ρουμανία.

Σε 10 κράτη μέλη καταγράφηκαν ποσοστά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που είναι 11%. Εκτός από τη Ρουμανία, η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά, με περισσότερο από το 13% των νέων να βρίσκονται σε επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό αδιέξοδο.

Από θετική άποψη, ο μέσος όρος σε ολόκληρη την Ένωση μειώθηκε κατά περισσότερο από 4% την τελευταία δεκαετία, με τις μεγαλύτερες μειώσεις των NEET να σημειώνονται στην Ιταλία (-12pp) και την Ελλάδα (-10pp), ενώ μια ελαφρά αύξηση των μη ενεργών νέων καταγράφηκε σε μια ομάδα γερμανόφωνων χωρών, συγκεκριμένα στη Γερμανία (+1,0 pp), το Λουξεμβούργο (+1,2 pp) και την Αυστρία (+1,6 pp).

Εκτός από τις έντονες γεωγραφικές διαφορές, δεν υπάρχει ένα ενιαίο και σαφές κοινωνικοδημογραφικό προφίλ των NEET· τα ποσοστά είναι παρόμοια μεταξύ ανδρών και γυναικών, με τις νεαρές γυναίκες να είναι ελαφρώς πιο πιθανό να είναι μη ενεργές (12% έναντι 10%).

Η εικόνα είναι επίσης αρκετά ομοιόμορφη σε προάστια, πόλεις και αγροτικές περιοχές, με τους κατοίκους της υπαίθρου (12%) να είναι οριακά πιο πιθανό να ανήκουν στην κατηγορία των NEET.

Πηγή: in.gr