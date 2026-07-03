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JPMorgan: Με απόφαση πρέπει να πληρώνει τα νομικά έξοδα της Τζάβις που μήνυσε

Η επιχειρηματίας, που καταδικάστηκε για εξαπάτηση της JPMorgan και οι δικηγόροι της έχουν συσσωρεύσει 144,2 εκ. δολ. σε έξοδα που περιλαμβάνουν... ζελεδάκια, θαλασσινά και βούτυρο κυτταρίτιδας

World 03.07.2026, 23:08
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JPMorgan: Με απόφαση πρέπει να πληρώνει τα νομικά έξοδα της Τζάβις που μήνυσε
Newsroom

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Τις νομικές αμοιβές της Τσάρλι Τζάβις θα πρέπει να εξακολουθεί να καλύπτει η JPMorgan, οι οποίες αφορούν δικηγόρους υψηλού προφίλ, αλλά ακόμα και έξοδα για ζελεδάκια αξίας εκατοντάδων δολαρίων και έναν πύργο-πλατό με θαλασσινά, αποφάσισε δικαστήριο του Ντέλαγουερ.

Η Τζάβις, η επιχειρηματίας που καταδικάστηκε για εξαπάτηση της τράπεζας τον Μάρτιο του 2025, εξακολουθεί να δικαιούται προκαταβολή αμοιβής που απαιτεί από την τράπεζα να πληρώσει τους νομικούς της λογαριασμούς σε περίπτωση διαφοράς, δήλωσε την Πέμπτη το Δικαστήριο του Ντέλαγουερ. Η JPMorgan δήλωσε ότι αυτή και ένας συν-στελέχος έχουν πλέον συσσωρεύσει λογαριασμούς 144,2 εκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν όσο πλήρωσε η τράπεζα για την νεοσύστατη επιχείρησή της εξαρχής, αναφέρει η Wall Street Journal.

«Διαφωνούμε με σεβασμό με την απόφαση του Ντέλαγουερ σχετικά με τα όρια της εύλογης φύσης και εξετάζουμε τα επόμενα βήματα», δήλωσε στην Journal ο Πάμπλο Ροντρίγκεζ, εκπρόσωπος της JPMorgan.

Η JPMorgan υποστηρίζει ότι οι νομικοί λογαριασμοί της Τζάβις έχουν γίνει τόσο μεγάλοι που δεν θα πρέπει πλέον να τηρεί τη συμφωνία που την υποχρεώνει να προκαταβάλλει τις νομικές της αμοιβές.

«Σήμερα, το Δικαστήριο του Ντέλαγουερ απέρριψε αυτό το επιχείρημα και επέβαλε στην JPMorgan τη σύμβαση που υπέγραψε», δήλωσε στην WSJ εκπρόσωπος της Τζάβις. «Είναι ατυχές το γεγονός ότι οι εντυπωσιακοί ισχυρισμοί σχετικά με τα δικαστικά έξοδα της Τσάρλι έτυχαν πολύ μεγαλύτερης προσοχής από την απλή απόφαση του δικαστηρίου που επιβάλλει τη συμφωνία των μερών».

Η JPMorgan αγόρασε την νεοσύστατη επιχείρηση Frank της Τζάβις το καλοκαίρι του 2021 για 175 εκατομμύρια δολάρια. Αργότερα, η τράπεζα διαπίστωσε ότι η Τζάβις είπε ψέματα για τον αριθμό των πελατών που είχε η Frank, οδηγώντας στη σύλληψή της και την καταδίκη της για τέσσερις κατηγορίες απάτης. Καταδικάστηκε σε περισσότερα από επτά χρόνια φυλάκισης. Έχει ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας και έχει ζητήσει προεδρική χάρη, ανέφερε η Wall Street Journal τον περασμένο μήνα.

JPMorgan, Berkshire Hathaway

Η ρήτρα που υποχρεώνει την JPMorgan να πληρώνει τα νομικά έξοδα της Τζάβις

Η JPMorgan έχει πληρώσει όλα τα δικαστικά έξοδα της Τζάβις μετά από εντολή δικαστή του 2023 που ανέφερε μια ρήτρα στην αρχική σύμβαση συμφωνίας, η οποία είχε σχεδιαστεί για να προστατεύει τα στελέχη της νεοσύστατης επιχείρησης σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη συναλλαγή. Η τράπεζα καλύπτει επίσης τα δικαστικά έξοδα για τον καταδικασμένο συνάδελφο της Τζάβις, Ολιβιέ Αμάρ.

Η τράπεζα προσπαθεί να τερματίσει τη συμφωνία πριν η Τζάβις συσσωρεύσει περισσότερες κατηγορίες κατά την έφεσή της, αποκαλώντας τα έξοδα που είχαν συσσωρευτεί «προφανώς υπερβολικά και εξωφρενικά».

Η JPMorgan δήλωσε πέρυσι ότι η Τζάβις, ο Αμάρ και οι νομικές τους ομάδες έχουν χρεώσει την τράπεζα για αμοιβές που περιελάμβαναν πληρωμές για 147 διαφορετικούς νομικούς επαγγελματίες, μερικοί από τους οποίους χρέωσαν έως και 2.700 δολάρια την ώρα. Χρεώθηκαν επίσης 25.800 δολάρια για αναβαθμίσεις δωματίων ξενοδοχείου, 530 δολάρια για ζελεδάκια και ένα δείπνο 581 δολαρίων για δύο που περιελάμβανε έναν πύργο θαλασσινών αξίας 161 δολαρίων.

Η νομική ομάδα της Τζάβις για την ποινική της δίκη και την έφεσή της περιλάμβανε επιφανείς νομικούς μεταξύ των οποίων και ο εξέχων Άλεξ Σπίρο, ο Χοσέ Μπαέζ, ο Ρόναλντ Σάλιβαν, ενώ την έφεσή της χειρίζεται η Αλεξάντρα Σαπίρο.

Η JPMorgan θα μπορούσε να ανακτήσει τα νομικά έξοδα εάν αποδείξει ότι έχει εξαπατηθεί. Οι δικηγόροι της τράπεζας έχουν δηλώσει ότι η Τζάβις και ο Αμάρ δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποπληρώσουν τόσο μεγάλα ποσά.

Ο εκπρόσωπος της Τζάβις δήλωσε προηγουμένως ότι «δεν χρέωσε ούτε είδε κανένα έξοδο» και ακολούθησε τις γραπτές πολιτικές κατά τη διάρκεια της θητείας της ως υπάλληλος της JPMorgan, μετά την εξαγορά της επιχείρησής της από την τράπεζα, και σύμφωνα με τους νομικούς κανόνες.

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