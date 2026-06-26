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JPMorgan: Η πιπεράτη αγωγή, το σκάνδαλο με το σαλάμι και ο κλέφτης κάδου απορριμμάτων

Η JPMorgan βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, αφού ένας υπάλληλος πιάστηκε να κλέβει έναν κάδο απορριμμάτων με θέμα τους Knicks

World 26.06.2026, 06:15
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JPMorgan: Η πιπεράτη αγωγή, το σκάνδαλο με το σαλάμι και ο κλέφτης κάδου απορριμμάτων
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Η all-star τετράδα των πλέον διαβόητων υπαλλήλων της JPMorgan Chase στοιχειώνει την μεγαλύτερη τράπεζα της Wall Street.

Μια γυναίκα που παράτησε το σπίτι και έφυγε με έναν κάδο απορριμμάτων ειδικής έκδοσης των Knicks μέρα μεσημέρι. Μια επενδυτική τραπεζίτης της οποίας η αγωγή κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση από πρώην συνάδελφο με φρικτές λεπτομέρειες. Μια ιδρύτρια νεοφυούς εταιρείας που χρέωσε «βούτυρο κυτταρίτιδας» στην τράπεζα κατά τη διάρκεια της δίκης της για εξαπάτηση της τράπεζας.

Όλες οι ιστορίες τους έγιναν viral λόγω λεπτομερειών που φαίνονταν, κατά καιρούς, σουρεαλιστικές. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες επεσήμαναν γρήγορα ότι όλοι είχαν εργαστεί για τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Μερικοί χρήστες δημοσίευσαν φωτογραφίες των ατόμων, χλεύαζαν λέγοντας ότι επιλέγουν μια all-star ομάδα υπαλλήλων της JPMorgan.

Η Wall Street Journal αναφέρθηκε στους υπαλλήλους που αποτελούν επιφανή μέλη της συλλογής σκελετών στη ντουλάπα της JPMorgan.

Η κυρία του κάδου απορριμμάτων

Η υπάλληλος: Η Άντζι Μπαέζ, η οποία εργάστηκε στην κοινωνική και βιομηχανική εμπλοκή για κάρτες και συνδεδεμένο εμπόριο, σύμφωνα με την New York Post

Ένα βίντεο κλιπ έγινε viral αφού την έδειχνε ντυμένη με ρούχα των Knicks και να πετάει αδιάφορα το περιεχόμενο του μπλε και πορτοκαλί κάδου απορριμμάτων στο πεζοδρόμιο πριν τον πάρει και φύγει μαζί του. Επιπλέον, το εξωφρενικό γεγονός ήταν ότι η σκηνή ήταν εν μέσω των εορτασμών της πόλης για τη νίκη των Knicks, όταν οι οπαδοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν. Η Μπαέζ φαινόταν να μην ενοχλείται από τους άλλους που στέκονταν δίπλα της και παρακολουθούσαν.

Η Μπαέζ είχε εργαστεί προηγουμένως στο The Infatuation, ανέφερε η Post, μια ιστοσελίδα αξιολόγησης εστιατορίων που αγόρασε η JPMorgan το 2021. Όταν ρωτήθηκε για την Μπαέζ, η JPMorgan δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «αυτή η υπάλληλος δεν εργάζεται πλέον στην εταιρεία».

Το περιστατικό με το σαλάμι

Ο υπάλληλος: Μπρεντ Ράιαν Μπόντνερ, σύμβουλος πλούτου

Ο Μπόντνερ απολύθηκε αφού χρέωσε στην τράπεζα ένα πιάτο του Super Bowl, με αλλαντικά, μπισκότα και φτερούγες Buffalo. Το πιάτο κόστισε 642,50 δολάρια—αλλά τελικά κόστισε στην JPMorgan πολύ, πολύ περισσότερο. Η πιατέλα προοριζόταν για πελάτες που δεν εμφανίστηκαν ποτέ και κατηγόρησε την JPMorgan για παράνομη απόλυση. Μια διαιτητική επιτροπή αποφάνθηκε υπέρ του και του επιδίκασε 4,25 εκατομμύρια δολάρια σε μια υπόθεση που έχει γίνει γνωστή ως «το περιστατικό με το σαλάμι». Η τράπεζα δήλωσε ότι σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση ακύρωσης της αποζημίωσης.

Οι απίθανα λεπτοερείς κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση

Ο υπάλληλος: Τσιράγιου Ράνα, επενδυτικός τραπεζίτης

Η αγωγή του Ράνα κατατέθηκε αρχικά ανώνυμα, αλλά η ταυτότητά του γρήγορα δημοσιοποιήθηκε και οι ισχυρισμοί του μετατράπηκαν σε υλικό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αγωγή του Ράνα ισχυριζόταν ότι μια συνάδελφός του τον κακοποιούσε σεξουαλικά για μήνες και ήταν γεμάτη με εντυπωσιακές λεπτομέρειες, όπως κατηγορίες ότι τον κορόιδευαν με φράσεις όπως η σύζυγός του «δεν έχει αυτά τα κουμπούρια». Η Λόρνα Χαντζίνι, η γυναίκα που κατηγόρησε ο Ράνα, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και άσκησε ανταγωγή. Η JPMorgan τάχθηκε στο πλευρό της Χαντζίνι και δήλωσε ότι δεν πίστευε ότι οι ισχυρισμοί του Ράνα είχαν βάση.

Στο δικαστήριο πριν μερικές ημέρες, επετράπη στον δικηγόρο που υπέβαλε την αγωγή για την Ράνα να αποσυρθεί ως συνήγορος και οι πλευρές συζήτησαν την κίνηση των νέων δικηγόρων του Ράνα να υποβάλουν εκ νέου την αγωγή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, επιδιώκοντας να προσθέσουν νέους ισχυρισμούς και αποδεικτικά στοιχεία.

Ανύπαρκτοι πελάτες

Τζάβις

Ο υπάλληλος: Τσάρλι Τζάβις, ιδρυτής νεοσύστατης επιχείρησης

Η Τζάβις πούλησε την επιχείρησή της στην JPMorgan για 175 εκατομμύρια δολάρια το 2021. Και σύστησε στον κόσμο το βούτυρο κυτταρίτιδας.

Η Frank, η εταιρεία της, σχεδιάστηκε για να βοηθά τους φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για οικονομική βοήθεια για το κολέγιο. Το 2023, συνελήφθη με κατηγορίες απάτης, αφού η τράπεζα δήλωσε ότι η επιχείρηση είχε μόνο ένα κλάσμα των πελατών που είχε ισχυριστεί. Καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η JPMorgan και η Τζάβις εξακολουθούν να διαφωνούν για αυτό που η τράπεζα λέει ότι ήταν εξωφρενικά νομικά έξοδα που χρέωσαν οι δικηγόροι της στην τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου του βούτυρου κυτταρίτιδας (μια ενυδατική κρέμα που υποτίθεται ότι βοηθά στην εξομάλυνση των κυματισμών και των εξογκωμάτων στο δέρμα).

Η Τζάβις ασκεί έφεση κατά της καταδίκης και ζητά προεδρική χάρη, ανέφερε η Wall Street Journal νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

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