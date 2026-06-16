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JPMorgan: Σχεδιάζει επέκταση της Chase στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης

Στην ανάπτυξη της ψηφιακής της τράπεζας στοχεύει σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία η JPMorgan

World 16.06.2026, 23:45
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JPMorgan: Σχεδιάζει επέκταση της Chase στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης
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Σε τουλάχιστον πέντε ευρωπαϊκές χώρες θέλει η JPMorgan να λειτουργεί η ψηφιακή της τράπεζα Chase, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, στρέφοντας το βλέμμα της στις μεγαλύτερες αγορές της ηπείρου για τις φιλοδοξίες της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Αμερικής σχεδιάζει να προσθέσει τουλάχιστον τρεις ακόμη χώρες στις υπάρχουσες δραστηριότητές της στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία μέχρι το τέλος του 2030, σύμφωνα με τους Financial Times.

Τα στελέχη εξέταζαν τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, αναφέρεται και προστίθεται ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση για το ποια αγορά θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια.

Ο αμερικανικός τραπεζικός γίγαντας λάνσαρε την Chase στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021 ως το πρώτο βήμα ενός τολμηρού σχεδίου του διευθύνοντος συμβούλου Τζέιμι Ντίμον για την επέκταση των λιανικών προσφορών του εκτός ΗΠΑ για πρώτη φορά. Έκανε το ντεμπούτο της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής στη Γερμανία τον περασμένο μήνα, σηματοδοτώντας την πρώτη της εισβολή στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Σε αντίθεση με νεοτράπεζες όπως η Monzo και η Revolut, οι οποίες παρουσιάζονται ως ψηφιακοί αντίπαλοι των παραδοσιακών τραπεζών, τα στελέχη της JPMorgan πιστεύουν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν το καθιερωμένο εμπορικό σήμα και τον μεγάλο ισολογισμό της τράπεζας για να προσελκύσουν πελάτες.

«Η Chase προσπαθεί να βρει εκείνο το ενδιάμεσο σημείο όπου μπορεί να είναι μια πιο καινοτόμος και ψηφιακά προηγμένη τράπεζα, αλλά να βασίζεται πραγματικά στο εμπορικό σήμα της JPMorgan», δήλωσε ένα άτομο στους FT.

JP Morgan

Πώς προσελκύει Ευρωπαίους η JPMorgan

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Chase έχει προσελκύσει περισσότερους από 3 εκατομμύρια πελάτες και περίπου 30 δισεκατομμύρια λίρες σε καταθέσεις από το 2021, χάρη σε μεγάλο βαθμό στα ανταγωνιστικά επιτόκια αποταμίευσης και τα προνόμια επιστροφής μετρητών. Έχει επίσης δαπανήσει σημαντικά σε καμπάνιες μάρκετινγκ – συνολικά 233 εκατομμύρια λίρες το 2024 και το 2025, σύμφωνα με τους λογαριασμούς της εταιρείας – και πέρυσι αντικατέστησε την Google ως επίσημος συνεργάτης πληρωμών για την Transport for London.

Αντίθετα, το Marcus, το προϊόν αποταμίευσης που βασίζεται σε εφαρμογές και κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Goldman Sachs το 2018, έχει περίπου 1 εκατομμύριο πελάτες.

Ωστόσο, το δυναμικό ανάπτυξης της Chase στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να είναι περιορισμένο δεδομένων των κανόνων περίφραξης της χώρας, οι οποίοι απαιτούν από τις τράπεζες με καταθέσεις άνω των 35 δισεκατομμυρίων λιρών να διαχωρίζουν τις λιανικές δραστηριότητες από τα πιο επικίνδυνα μέρη της επιχείρησης. Ο αμερικανικός δανειστής προσέλαβε πρόσφατα τον Κουνάλ Μαλάνι, πρώην στέλεχος της βρετανικής ψηφιακής τράπεζας Monzo, για να ηγηθεί των προσπαθειών του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Της ευρωπαϊκής προσπάθειας επέκτασης ηγείται ο Μαρκ Ο’Ντόνοβαν, επικεφαλής της διεθνούς καταναλωτικής τραπεζικής της JPMorgan, ο οποίος επιβλέπει επίσης το 46% του μεριδίου της τράπεζας στον βραζιλιάνικο ψηφιακό δανειστή C6.

Η JPMorgan, η οποία έχει καταθέσεις 2,6 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, πρέπει να πλοηγηθεί σε μια πιο κατακερματισμένη αγορά στην Ευρώπη όσον αφορά τις ρυθμιστικές αρχές και τους ανταγωνιστές. Ωστόσο, τα στελέχη στοιχηματίζουν ότι μπορούν να ξεπεράσουν τις ρυθμιστικές και τεχνολογικές προκλήσεις που συνέβαλαν σε ένα πενταετές κενό μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κυκλοφορίας της στο εξωτερικό.

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