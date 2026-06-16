Τσάρλι Τζάβις: Ζητά χάρη από τον Τραμπ για την εξαπάτηση της JPMorgan

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Προεδρική χάρη για την ποινική της καταδίκη για εξαπάτηση της JPMorgan Chase ζητά η επιχειρηματίας Τσάρλι Τζάβις. Η επιχειρηματίας πούλησε την εταιρεία της στην τράπεζα για 175 εκατομμύρια δολάρια.

Η Τζάβις και άτομα κοντά της έχουν προσπαθήσει να ζητήσουν υποστήριξη από άτομα κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ για πιθανή χάρη, ανέφεραν πηγές της Wall Street Journal.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εξετάζουν ένα σχέδιο για τον Πρόεδρο Τραμπ να εκδώσει 250 χάρες ως τρόπο για να σηματοδοτήσουν τον εορτασμό των 250ών γενεθλίων του έθνους αυτό το καλοκαίρι, ανέφερε η Journal.

Η προθυμία του Τραμπ να εκδώσει χάρες έχει οδηγήσει σε ένα κύμα αιτημάτων για χάρη, ιδίως από οικονομικούς εγκληματίες.

Το όνομα της Τζάβις δεν έχει εμφανιστεί σε επίσημη λίστα αιτημάτων που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στην WSJ ότι ο Τραμπ είναι ο τελικός υπεύθυνος για τυχόν ενέργειες που σχετίζονται με την απονομή χάριτος.

Η Τζάβις υπήρξε αγκάθι στο πλευρό της JPMorgan και του Διευθύνοντος Συμβούλου Τζέιμι Ντίμον, οι οποίοι έχουν υπομείνει χρόνια αμηχανίας και έχουν ξοδέψει εκατομμύρια σε νομικά έξοδα λόγω της αποτυχημένης αγοράς της νεοσύστατης εταιρείας της Τζάβις, Frank, για 175 εκατομμύρια δολάρια.

Η Τζάβις πούλησε την Frank στην JPMorgan το 2021, υποσχόμενη στην τράπεζα ότι θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτό που, όπως είπε, ήταν τα τέσσερα εκατομμύρια νεαροί πελάτες της για να τους προωθεί τραπεζικούς λογαριασμούς και πιστωτικές κάρτες. Συνελήφθη το 2023 με την κατηγορία της απάτης, αφού η τράπεζα διαπίστωσε ότι είχε παραποιήσει μια λίστα πελατών και είχε μόνο ένα κλάσμα του αριθμού των πελατών που ισχυριζόταν ότι είχε.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι δημιούργησε σκόπιμα ψευδή στοιχεία που έδειχναν ότι η εταιρεία της είχε εκατομμύρια πελάτες που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Ένα δικαστήριο την έκρινε ένοχη για τέσσερις κατηγορίες απάτης και η Τζάβις καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε περισσότερα από επτά χρόνια φυλάκισης.

Τι ισχυρίζεται η πλευρά Τζάβις

Έχει ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας και εδώ και καιρό ισχυρίζεται ότι η δίωξή της ήταν άδικη. Μετά τη σύλληψή της, οι δικηγόροι της Τζάβις υποστήριξαν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αθέμιτα συνεργαστεί με την JPMorgan για να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον της, καθώς η τράπεζα, ισχυρίστηκαν απέκρυψε επιλεκτικά απαλλακτικά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης πέρυσι, οι δικηγόροι της δήλωσαν επίσης ότι διώχθηκε άδικα μαζί με τον συν-εκτελεστικό της διευθυντή, Ολιβιέ Αμάρ. Η διπλή δίκη οδήγησε τον έναν να κατηγορεί τον άλλο, προκαταλαμβάνοντας έτσι την κριτική επιτροπή εναντίον των κατηγορουμένων, ανέφεραν οι δικηγόροι.

Ακόμα και μετά την καταδίκη της, ορισμένοι από τους αρχικούς φίλους και επενδυτές της συνέχισαν να την υποστηρίζουν, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Apollo Global Management, Μαρκ Ρόουαν. Ο Ρόουαν ήταν επενδυτής στην εταιρεία της Τζάβις και ήταν ένας από τους λίγους μάρτυρες που κατέθεσαν υπέρ της κατά τη διάρκεια της δίκης της. Έγραψε μια επιστολή στον δικαστή ζητώντας επιείκεια, υποστηρίζοντας ότι είχε ακόμα πολλά να προσφέρει στην κοινωνία.

Νωρίτερα φέτος, η JPMorgan μήνυσε ένα trust που ελέγχεται από τον Ρόουαν για να προσπαθήσει να ανακτήσει μέρος των χρημάτων που κέρδισε από τη συμφωνία με τον Frank. Σύμφωνα με την αγωγή, ο Ρόουαν και άλλοι επενδυτές στην Frank αρνήθηκαν να επιστρέψουν τα κεφάλαια που κέρδισε μετά την ποινική καταδίκη της. Το trust και η JPMorgan επέλυσαν την αγωγή χωρίς να αποκαλύψουν τους όρους.

Ο Ρόουαν έχει επίσης στενές σχέσεις με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ και πρόσφατα ονομάστηκε μέλος του Board of Peace, μιας διεθνούς προσπάθειας για τη δέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η Τζάβις εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια αστική υπόθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και μια συνεχιζόμενη νομική διαμάχη με την JPMorgan για αυτό που χαρακτήρισε υπερβολικά νομικά έξοδα που έφτασαν έως και τα 74 εκατομμύρια δολάρια και περιλάμβαναν χρεώσεις για βούτυρο κυτταρίτιδας και 530 δολάρια σε ζελεδάκια.