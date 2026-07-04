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Περού: Ποια είναι η νέα πρόεδρος Κέικο Φουτζιμόρι

Η Φουτζιμόρι κέρδισε το 50,135% των ψήφων στον επαναληπτικό γύρο των εκλογών της 7ης Ιουνίου στο Περού

Κόσμος 04.07.2026, 13:32
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Περού: Ποια είναι η νέα πρόεδρος Κέικο Φουτζιμόρι
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Μετά από εβδομάδες διαμαρτυριών, κατηγοριών για νοθεία και αναθεώρησης των αμφισβητούμενων ψηφοδελτίων σε μια εξαιρετικά ισχνή αναμέτρηση, η συντηρητική Κέικο Φουτζιμόρι ανακηρύχθηκε επίσημα νικήτρια της προεδρικής εκλογικής αναμέτρησης του Περού από την εκλογική επιτροπή της χώρας.

Η Φουτζιμόρι κέρδισε το 50,135% των ψήφων στον επαναληπτικό γύρο των εκλογών της 7ης Ιουνίου, εξασφαλίζοντας το κορυφαίο αξίωμα της χώρας στην τέταρτη κούρσα της για την προεδρία, λίγο μπροστά από το 49,865% του αριστερού βουλευτή Ρομπέρτο ​​Σάντσες, μια διαφορά περίπου 50.000 ψήφων από τα 18 εκατομμύρια.

«Θα εντοπίσουμε όλες τις βέλτιστες πρακτικές, πρωτοβουλίες και έργα που έχουν αποφέρει αποτελέσματα, ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν», ανακοίνωσε η Φουτζιμόρι στα κεντρικά γραφεία του κόμματός της μαζί με το επιτελείο της, προσθέτοντας ότι «σήμερα σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για το Περού — μιας εποχής ευθύνης, διαλόγου και αποτελεσμάτων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς μας».

Η μικρή διαφορά αποτελεί αντιστροφή της οριακής ήττας που υπέστη η Φουτζιμόρι το 2021, όταν έχασε κατά περίπου 45.000 ψήφους από τον πρώην αριστερό πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο. Ο Καστίγιο παραπέμφθηκε σε δίκη και φυλακίστηκε επειδή προσπάθησε να διαλύσει το Κογκρέσο το 2022, σύμφωνα με το Reuters.

Η νίκη της Φουτζιμόρι επιβεβαιώνει τη δεξιά στροφή της Λατινικής Αμερικής

Ο Σάντσες θεωρείται ευρέως ως ο πολιτικός κληρονόμος του Καστίγιο και έχει δηλώσει ότι δεν θα αναγνωρίσει την κυβέρνηση Φουτζιμόρι, αφού ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι υπήρξε εκλογική νοθεία. Ο Σάντσες, ενισχυμένος από ψηφοφόρους από τις αγροτικές περιοχές του Περού, ηγήθηκε της εκλογικής αναμέτρησης νωρίτερα στην καταμέτρηση των ψήφων και κέρδισε επίσης ψήφους που δόθηκαν εντός της χώρας με μικρή διαφορά. Έχει ηγηθεί πορείων που αμφισβητούν την ψηφοφορία και έχει υποβάλει καταγγελία στην Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αμφισβητώντας τις εκλογές.

Η Φουτζιμόρι ενισχύθηκε από τους ψηφοφόρους στην πρωτεύουσα Λίμα και επίσης ηγήθηκε των ψήφων που έδωσαν οι ψηφοφόροι στο εξωτερικό με μεγάλη διαφορά, οδηγώντας την στη νίκη.

Η αμφίρροπη και παρατεταμένη εκλογική αναμέτρηση ανέδειξε τη βαθιά πόλωση και την πολιτική αστάθεια της χώρας, η οποία οδήγησε στην απομάκρυνση αρκετών προέδρων την τελευταία δεκαετία.

Ο συντηρητικός κόσμος συγχαίρει την Κέικο Φουτζιμόρι

Όταν η Φουτζιμόρι αναλάβει την εξουσία στις 28 Ιουλίου, θα είναι η 10η πρόεδρος από το 2016. Θα διαδεχθεί τον προσωρινό πρόεδρο Χοσέ Μπαλκαζάρ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Φεβρουάριο μετά από μια σειρά προεδρικών απολύσεων λόγω κατηγοριών για διαφθορά ή κατάχρηση εξουσίας.

Η νίκη της Φουτζιμόρι επιβεβαιώνει τη δεξιά στροφή της Λατινικής Αμερικής , και άλλοι συντηρητικοί ηγέτες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Χαβιέρ Μιλέι της Αργεντινής, του Χοσέ Αντόνιο Καστ της Χιλής και του Ναγίμπ Μπουκέλε του Ελ Σαλβαδόρ, έχουν ήδη συγχαρεί τον εκλεγμένο πρόεδρο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συνεχάρη επίσης τον Φουτζιμόρι σε ανακοίνωσή του, λέγοντας ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προσβλέπει στην εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, των επενδύσεων και του εμπορίου.

Όπως αναφέρει το Reuters, η νίκη της έγινε επίσης δεκτή με ικανοποίηση από τις αγορές, οι οποίες είχαν συγκλονιστεί από την προοπτική μιας νίκης του Σάντσες. Την Πέμπτη, ο οίκος Moody’s δημοσίευσε έκθεση που ανέφερε ότι μια κυβέρνηση Φουτζιμόρι θα διατηρήσει τη συνέχεια της πολιτικής, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και θα βοηθήσει τη χώρα να διατηρήσει την ανάπτυξη.

Η έκθεση πρόσθεσε ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποδέσμευση καθυστερημένων έργων εξόρυξης στο Περού, το οποίο είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός χαλκού στον κόσμο.

Περού

Η δυναστεία Φουτζιμόρι

Η Φουτζιμόρι, 51 ετών, είναι κόρη του εκλιπόντος προέδρου Αλμπέρτο ​​Φουτζιμόρι, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα με σιδηρά πυγμή από το 1990 έως το 2000 και πιστώνεται με την ήττα των μαοϊστών ανταρτών και την τιθάσευση του ανεξέλεγκτου υπερπληθωρισμού.

Ωστόσο, οι Φουτζιμόρι εξακολουθούν να αποτελούν μια αμφιλεγόμενη δυναστεία στο Περού. Ο Αλμπέρτο ​​εξέτισε ποινή φυλάκισης 16 ετών για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Κέικο πέρασε χρόνια υπό έρευνα για κατηγορίες χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας, οι οποίες αποσύρθηκαν πέρυσι . Φυλακίστηκε πολλές φορές μεταξύ 2018 και 2020 κατά τη διάρκεια της έρευνας, περνώντας σχεδόν ενάμιση χρόνο στη φυλακή.

Η Φουτζιμόρι θα έχει πλέον την ευθύνη να ενώσει ένα πολωμένο έθνος με ένα κατακερματισμένο Κογκρέσο που είναι επιρρεπές στην απομάκρυνση προέδρων. Η χώρα αντιμετωπίζει επίσης ένα τεράστιο οικονομικό χάσμα μεταξύ της πρωτεύουσας Λίμα και των αγροτικών περιοχών, όπου οι έντονες διαμαρτυρίες και οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν πάνω από 60 ανθρώπους μετά την απομάκρυνση του Καστίγιο από το αξίωμα.

Αυτές οι περιοχές ήταν επίσης το προπύργιο υποστήριξης του Σάντσες και το κόμμα του, Μαζί για το Περού, κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο μπλοκ στο Κογκρέσο, με το κόμμα της Φουτζιμόρι να κατέχει τις περισσότερες έδρες.

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