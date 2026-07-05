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Μητσοτάκης: Πανηγυρικός απολογισμός της εβδομάδας που πέρασε

Στις μειώσεις τιμών που θα γίνουν από Σεπτέμβριο, στις συντάξεις χηρείας και στο έκτακτο επίδομα αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του

Πολιτική 05.07.2026, 10:29
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Μητσοτάκης: Πανηγυρικός απολογισμός της εβδομάδας που πέρασε
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Στη συμφωνία κυβέρνησης – επιχειρηματιών να διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου και να προχωρήσουν σε νέες μειώσεις από Σεπτέμβριο σε βασικά είδη καθημερινής ανάγκης αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο οικονομικό σκέλος της ανασκόπησής του για την εβδομάδα που πέρασε.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Με πρωτοβουλία μας, είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο αφενός δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών, θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφόν τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων και θα γίνει προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει και μια σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό».

Για τους αγρότες

Επίσης, κάνει ειδική αναφορά στις πληρωμές των αγροτών που πραργματοποιήθηκαν, γράφοντας ότι «η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια δύσκολη αλλά αναγκαία μεταρρύθμιση, αρχίζει ήδη να αποδίδει. Περισσότερα από 617 εκ. ευρώ καταβλήθηκαν σε περίπου 530.000 πραγματικούς δικαιούχους, ενώ συνολικά από την αρχή του έτους οι αγροτικές ενισχύσεις ξεπέρασαν το 1,1 δισ. ευρώ» και προσθέτοντας: «Το σημαντικότερο είναι ότι οι πληρωμές έγιναν με μεγαλύτερη αξιοπιστία και διαφάνεια, κάτι που αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι αγρότες. Έτσι, πλέον έχουμε τη δυνατότητα να ανακατανείμουμε πόρους που μέχρι σήμερα κατέληγαν σε όσους δεν τους δικαιούνταν και οι πραγματικοί παραγωγοί ενισχύθηκαν με +15% φέτος, και θα ενισχυθούν ακόμα παραπάνω στον επόμενο κύκλο πληρωμών το φθινόπωρο».

Για τις συντάξεις χηρείας

Ακόμη, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στις συντάξεις χηρείας που με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας. «Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%, χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ και στην περίπτωση που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, θα τις λαμβάνουν κανονικά. Είναι μια απόφαση κοινωνικής δικαιοσύνης που γίνεται πράξη χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς η αύξηση της απασχόλησης και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας ενισχύουν σταθερά τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων».

Brain gain

Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για το ισοζύγιο μεταξύ brain drain και brain gain, επικαλούμενος τα στοιχεία του ΟΟΣΑ με βάση τα οποία συνολικά στη διετία 2023-2024 επέστρεψαν 98.000 Έλληνες και Ελληνίδες και έφυγαν 69.000. Η πρωθυπουργική ανάγνωση λέει ότι «με τη σφραγίδα ενός διεθνούς οργανισμού αναγνωρίζεται πως, από το 2023, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, περισσότεροι Έλληνες επιστρέφουν πλέον στην πατρίδα μας απ’ όσους φεύγουν» και το αποδίδει στις κυβερνητικές πολιτικές της ΝΔ «που κάνουν την Ελλάδα πιο ελκυστική για να ζει και να δημιουργεί κανείς».

«Ξέρω ότι δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Μένουν πολλά ακόμη να γίνουν, ώστε οι νέοι μας να βρίσκουν εδώ ακόμη περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερες αμοιβές και ένα κράτος που ανταμείβει την προσπάθεια. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Συνεχίζουμε με συνέπεια, ώστε η Ελλάδα να γίνει οριστικά μια χώρα επιστροφής, προοπτικής και αισιοδοξίας για όλους τους Έλληνες», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδαία ανασκόπησή του αναφέρεται στην ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, επισημαίνοντας πως «ένα ακόμη σημαντικό έργο μπαίνει στην τελική του ευθεία. Ολοκληρώθηκε από τον ΑΔΜΗΕ η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, με την ένταξη της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου.

»Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές, ώστε η διασύνδεση να τεθεί σταδιακά σε πλήρη λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες. Είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών μας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την εξάρτησή τους από τις ρυπογόνες μονάδες πετρελαίου και συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση».

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