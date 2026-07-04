Nike: Τι απορρόφησε τα κέρδη στην Ελλάδα και τον κόσμο

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Μεγάλο μέρος της κερδοφορίας της Nike στην Ελλάδα φαίνεται πως απορρόφησε το mega project της αμερικανικής εταιρείας αθλητικών στη ΣΤΟΑ, οδηγώντας την εταιρεία που «τρέχει» το brand στην εγχώρια αγορά να μιλά για «μείωση κερδών στην τρέχουσα χρήση», ακολουθώντας έτσι το ρυθμό που ακολουθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η εταιρεία.

Παρά την πίεση στα κέρδη ωστόσο, το πλάνο επεκτάσεων του ιταλικού ομίλου Percassi στην Ελλάδα επικεντρώνεται στην εδραίωση των φυσικών καταστημάτων (DTC – Direct to Consumer), την ίδια στιγμή που επιδιώκει την επέκταση του μεριδίου της Nike στην ελληνική αγορά.

Η ολική επαναφορά

Μετά την επίσημη εκκίνηση του μοντέλου DTC, η Nike μείωσε την παρουσία της και στην ελληνική αγορά, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των own branded καταστημάτων της και τη συνεργασία της με μικρά και μεγάλα καταστήματα αθλητικών ειδών.

Το τέλος του 2022 βρήκε τις δύο θυγατρικές της -NIKE Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Διαφήμισης και Μάρκετινγκ Ειδών Υπόδησης – Ένδυσης και Αθλητικού Εξοπλισμού και NIKE Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Λιανικού Εμπορίου Ειδών Ένδυσης, Υπόδησης και Αθλητικού Εξοπλισμού- να διαγράφονται από το ΓΕΜΗ.

Μέχρι την στροφή στη στρατηγική της, την αντιπροσώπευση της Nike στην Ελλάδα και τη διατήρηση δικτύου της μάρκας, είχε η Folli Follie της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Μετά το σκάνδαλο με τους παραποιημένους ισολογισμούς που οδήγησε μαζικά διεθνούς οίκους μόδας να «σπάσουν» τα συμβόλαιά τους μαζί της και τους ιθύνοντας στην κράτηση, η Nike πέρασε στα χέρια του ομίλου Percassi που έχει ήδη αναλάβει το franchise σε Ισπανία και Ιταλία.

Ο ιθύνων νους πίσω από την Kiko Milano και υπεύθυνος για την ανάπτυξη των σημάτων του ομίλου Benetton (Benetton, United Colors, Sisley, Playlife, Zerododici) και της Zara εντός Ιταλίας, Antonio Percassi, ανέλαβε το flagship store της Nike στην οδό Ερμού, βάζοντας τα θεμέλια για την επαναφορά της φυσικής παρουσίας του brand με νέα σημεία.

Όπερ και συνέβη, όταν το master franchisee ανέλαβε στην ελληνική αγορά η L’ Innominato Hellas, υπό τη διοίκηση του Claudio Tierno.

Η Nike στην ΣΤΟΑ

Το κατάστημα της Nike στη συμβολή των οδών Σταδίου και Πεσμαντζόγλου 44-46 έκτασης 624 τ.μ. άνοιξε τις πύλες του στην Στοά Αρσακείου τον Αύγουστο του 2025, ως χώρος premium εμπειρίας αγορών.

Στα μέσα Ιουλίου αναμένεται να λειτουργήσει το πρωτοποριακό concept «ΣΤΟΑ» που αφορά τη δημιουργία ενός υβριδικού πολυχώρου, όπου οι επισκέπτες θα δημιουργούν κάθε φορά τη δική τους μοναδική εμπειρία εστίασης.

«Η μείωση των κερδών στην τρέχουσα χρήση οφείλεται κατά βάση στη λειτουργία του νέου καταστήματος στη Σταδίου, το οποίο δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα», αναφέρεται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ προ εβδομάδων.

Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της λιανικής και της χονδρικής πώλησης διατηρεί μαζί με το Nike Athens Stadiou, συνολικά 10 υποκαταστήματα στην Ελλάδα (Attica-City Link, Πάτρα, Cosmos στη Θεσσαλονίκη, Γλυφάδα, Golden Hall, Mall Athens, Ερμού, River West, Τσιμισκή).

Μια υγιής εταιρεία

Ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 34,43 εκατ. ευρώ, από 33,80 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 1,84%. Η αύξηση αυτή, ωστόσο, δεν αντιστάθμισε το κόστος της επέκτασης.

Τα κέρδη προ φόρων συρρικνώθηκαν κατά 25,6%, στα 4,65 εκατ. ευρώ από 6,25 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν αντίστοιχα στα 3,60 εκατ. ευρώ από 4,89 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους έπεσε στο 44,40% από 47,59% ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ξεπερνούν τα 5,3 εκατ. ευρώ, η εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις και η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 11,02 εκατ. ευρώ από 8,41 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση προτείνει διανομή μερίσματος 750.000 ευρώ στον μοναδικό μέτοχο, την ιταλική L’Innominato S.p.A. του Antonio Percassi. Για το 2024 η διοίκηση είχε εγκρίνει διανομή μερίσματος 1 εκατ. ευρώ προς τον μέτοχο.

Τα αγκάθια

Σε διεθνές επίπεδο, η Nike Inc. κατέγραψε πρόοδο στο τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με τον Jefferies, ωστόσο τα έσοδα συνέχισαν να μειώνονται και τα στελέχη σημείωσαν επιβράδυνση των καταναλωτικών τάσεων από τα μέσα Απριλίου. Δύο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρηση, η Κίνα και η Converse, κατέγραψαν διψήφιες μειώσεις στο τρίμηνο.

Ένα όφελος ύψους 986 εκατομμυρίων δολαρίων από τις επιστροφές δασμών συνέβαλε στην ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 890 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, στο 49,2%. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν επίσης σημαντικά στο τρίμηνο, φτάνοντας τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Συνολικά, τα έσοδα της Nike μειώθηκαν κατά 1% το τέταρτο τρίμηνο στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια και παρέμειναν περίπου αμετάβλητα για ολόκληρο το οικονομικό έτος στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο λιανοπωλητής μείωσε τις προβλέψεις του για το πρώτο εξάμηνο του επόμενου οικονομικού έτους, αναμένοντας τώρα μείωση των εσόδων κατά χαμηλό έως μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.

Άλλοι πάλι είδαν το τρίμηνο ως ένα ακόμη σημάδι μιας αργής ανάκαμψης. Η Telsey Advisory Group ανέφερε στο Retail Dive ότι οι αδύναμες τάσεις πωλήσεων σε αθλητικά είδη, DTC και διεθνείς πωλήσεις δεν είναι πιθανό να βελτιωθούν μέχρι το 2028, ενώ η Guggenheim πρόσθεσε πως η εταιρεία «σαφώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον κίνδυνο».