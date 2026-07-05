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Τραμπ: Προεκλογικό ύφος και αντικομμουνιστικό παραλήρημα – Η ομιλία του για τη 250η επέτειο των ΗΠΑ

Γενικόλογες εκκλήσεις για πατριωτισμό με ευθείες επιθέσεις εναντίον υποτιθέμενων ιδεολογικών απειλών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιλάμβανε η ομιλία Τραμπ

Κόσμος 05.07.2026, 09:47
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Τραμπ: Προεκλογικό ύφος και αντικομμουνιστικό παραλήρημα – Η ομιλία του για τη 250η επέτειο των ΗΠΑ
Newsroom

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Με μια ομιλία που είχε σαφές προεκλογικό ύφος απευθύνθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στους Αμερικανούς για την 250ή επέτειο των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τις αξιώσεις του για νέους περιορισμούς στην ψηφοφορία, προειδοποίησε ότι οι «κομμουνιστές» θα μπορούσαν να κερδίσουν έδαφος στη χώρα και αναφέρθηκε στα -κατά τον ίδιο- επιτεύγματά του.

Με καθυστέρηση σχεδόν δύο ωρών λόγω κακοκαιρίας, ο Τραμπ εμφανίστηκε στο National Mall της Ουάσινγκτον για να εκφωνήσει μια ομιλία που συνδύαζε γενικόλογες εκκλήσεις για πατριωτισμό με ευθείες επιθέσεις εναντίον υποτιθέμενων ιδεολογικών απειλών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ο Τραμπ εξήρε τα αμερικανικά επιτεύγματα, όπως τις πολεμικές νίκες, την προσγείωση στη Σελήνη και την πρωτοποριακή πτήση των αδελφών Ράιτ, καθώς και το αμερικανικό σύστημα διακυβέρνησης γενικότερα. Ωστόσο, προέτρεψε επίσης το Κογκρέσο να ψηφίσει τη νομοθεσία που έχει «κολλήσει» και η οποία θα περιορίζει την ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου και θα απαιτεί απόδειξη ιθαγένειας για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ δήλωσε ότι είχε «εξοντώσει» τον στρατό του Ιράν και προειδοποίησε για την άνοδο του κομμουνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο «καρκίνος» του κομμουνισμού

«Θέλουμε να σταματήσουμε μια τέτοια απειλή αμέσως και πριν καν ξεκινήσει. Είναι σαν καρκίνος – πρέπει να τον αφαιρέσεις και πρέπει να τον αφαιρέσεις γρήγορα», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στο παρελθόν επανειλημμένα αναφερθεί στους Δημοκρατικούς υποψηφίους που έχουν κερδίσει μια σειρά προκριματικών εκλογών ως «κομμουνιστές», υπενθυμίζει το Reuters.

Πριν από τον Τραμπ, οι πρόεδροι γενικά απέφευγαν τις προσωπικές εμφανίσεις στις εορταστικές εκδηλώσεις της 4ης Ιουλίου, αλλά ο ίδιος έχει θολώσει τα όρια μεταξύ επίσημης εορταστικής εκδήλωσης και πολιτικής με χαρακτηριστικά προεκλογικής εκστρατείας.

Εκτός από μια παρόμοια ομιλία που είχε δώσει ο Τραμπ το 2019, κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει εκφωνήσει ομιλία για την 4η Ιουλίου στο Mall από το 1951.

Οι επισκέπτες περίμεναν ώρες για να εισέλθουν στην εκδήλωση, αντιμετωπίζοντας ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και θερμοκρασίες που έφτασαν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Εξαιτίας των θερμοκρασιών ρεκόρ χρειάστηκε να ακυρωθούν παρελάσεις και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ.

Οι αρχές διέταξαν εκκένωση όταν πλησίασαν καταιγίδες, με τους επισκέπτες να αναζητούν καταφύγια σε κοντινά μουσεία και κυβερνητικά κτήρια.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει αυτή την εβδομάδα ότι θα «έκανε μια πραγματικά μακρά ομιλία» στην συγκέντρωση του Σαββάτου «απλώς για να δείξω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα». Αντ’ αυτού, η ομιλία διήρκεσε λιγότερο από 40 λεπτά, πολύ λιγότερο από όσο συνηθίζει ο αμερικανός πρόεδρος.

«Πρώτο τραπέζι» η Patriot Front

Εντονη ήταν η παρουσία των εθνικιστών της Patriot Front, οι οποίοι περπάτησαν συντεταγμένα στην αμερικανική πρωτεύουσα, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους και στους συρμούς του Μετρό.

Η ομάδα «Freedom 250» της κυβέρνησης Τραμπ έχει παραγκωνίσει σε μεγάλο βαθμό έναν διακομματικό φορέα που είχε συσταθεί το 2016 για τη διαχείριση της 250ής επετείου, και έχει περιφράξει μεγάλο μέρος του μήκους 2,4 χλμ. Mall για ένα «Μεγάλο Κρατικό Πανηγύρι της Αμερικής» με λούνα παρκ, εκθέματα από ακροδεξιές ομάδες και την αμυντική βιομηχανία.

Τα σχέδια Τραμπ για την Ουάσινγκτον

Η ομάδα «Freedom 250» αναφέρει ότι η διοργάνωση στοχεύει να αναδείξει τους ανθρώπους και τις καινοτομίες που καθιστούν τις ΗΠΑ «το σπουδαιότερο έθνος στη Γη».

Αρκετές πολιτείες που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς αρνήθηκαν να στείλουν αντιπροσωπείες, και πολλοί καλλιτέχνες που ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστούν αποσύρθηκαν.

Ο Τραμπ άνοιξε την εκδήλωση με μια συγκέντρωση στις 24 Ιουνίου.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν αραιή στην αρχή, αλλά αυξήθηκε τις τελευταίες ημέρες, με τους επισκέπτες να σχηματίζουν ουρές.

Τα καταστήματα δώρων και τα εστιατόρια στα μουσεία του Smithsonian Institution κοντά στην εκδήλωση ανέφεραν πωλήσεις που άγγιξαν επίπεδα ρεκόρ την Παρασκευή, δήλωσε σύμφωνα με το Reuters, ο Φρανκ ΝτιΤζοβίνε, στέλεχος του Ινστιτούτου.

Άλλες δραστηριότητες με το εμπορικό σήμα της «Freedom 250» περιλαμβάνουν μια θρησκευτική συγκέντρωση με ομιλητές κυρίως συντηρητικούς Χριστιανούς, καθώς και πολλαπλές αθλητικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος αγώνων μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) στον προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου για τα 80ά γενέθλια του Τραμπ στις 14 Ιουνίου.

Η οργάνωση «Freedom 250» χρηματοδότησε επίσης τα «Φορτηγά της Ελευθερίας», τα οποία οι επικριτές λένε ότι παρουσιάζουν μια υπερβολικά θρησκευτική εκδοχή της αμερικανικής ιστορίας και αποσιωπούν ζητήματα όπως η δουλεία και οι φυλεκτικές διακρίσεις.

Μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένων των τριών τετάρτων των Δημοκρατικών και των μισών Ρεπουμπλικανών, θεωρεί ότι οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 250ής επετείου της χώρας έχουν πολιτικοποιηθεί σε υπερβολικό βαθμό.

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