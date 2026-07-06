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Εισροές στο Euronext Athens, η σειρά της ElvalHalcor, το deal AKTOR – MOH, η παρέμβαση Δούκα για τα πυρηνικά, από την Οξφόρδη στην ΤτΕ, «Νόμπελ ανοησίας»…

Ισχυρό το ενδιαφέρον

Inside Stories 06.07.2026, 07:00
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Εισροές στο Euronext Athens, η σειρά της ElvalHalcor, το deal AKTOR – MOH, η παρέμβαση Δούκα για τα πυρηνικά, από την Οξφόρδη στην ΤτΕ, «Νόμπελ ανοησίας»…
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Σαν μακρινό όνειρο φαντάζει πλέον η εποχή που όταν διανύαμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, στο ελληνικό χρηματιστήριο επικρατούσε νηνεμία. Μην μιλήσουμε για τον Αύγουστο.

Και δεν αναφέρομαι για τα δύο – τρία προηγούμενα καλοκαίρια που είδαμε τους τζίρους να είναι αυξημένοι, αλλά για το φετινό.

Διότι θα είναι διαφορετικό, όπως όλα δείχνουν, από όσα πέρασε το Euronext Athens (πλέον), ακόμη και τις καλές του εποχές.

Οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές κινούνται πλέον σταθερά πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνεδριάσεις ολοκληρώνονται συχνά κοντά στα υψηλά ημέρας.

Ξεκάθαρα, όπως μου σχολίαζαν και πηγές μου στην αγορά, ότι πρόκειται για μια ένδειξη ότι στο ταμπλό δραστηριοποιούνται «ισχυρά χέρια», με το ενδιαφέρον να διαχέεται σε ολοένα μεγαλύτερο μέρος της αγοράς.

Χρηματιστήριο Αθηνών

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Η Seanergy στις αγορές

Επίσης, το παράθυρο άντλησης κεφαλαίων παραμένει ορθάνοιχτο.

Από σήμερα, 6 Ιουλίου, έως τις 8 Ιουλίου ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το πενταετές εταιρικό ομόλογο της Seanergy, με στόχο άντλησης έως 100 εκατ. ευρώ και ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 75 εκατ. ευρώ.

Εφόσον ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ομολογίες θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στην αγορά σταθερού εισοδήματος της Euronext Athens στις 13 Ιουλίου.

Θυμίζω εδώ, επίσης, ότι έχουμε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες γενικές συνελεύσεις αυτήν την εβδομάδα, καθώς την Πέμπτη για ElvalHalcor έχει ως κύριο θέμα την έγκριση της ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ, ενώ μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη, οι AKTOR και Jumbo θα δώσουν τη δική τους εικόνα για τις εξελίξεις στα του οίκου τους.

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Πρόγραμμα 455 εκατ.

Η έτερη που θα μας απασχολήσει, η ElvalHalcor ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 455 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030, χρηματοδοτώντας ένα σημαντικό μέρος του μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η έκδοση θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και ταυτόχρονα ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανοίξει μεταξύ 13 και 17 Ιουλίου.

Εφόσον το σχέδιο υλοποιηθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η παραγωγική δυναμικότητα θα αυξηθεί, ενώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να διαμορφωθούν, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ.

ElvalHalcor: Ποιες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσει με την ΑΜΚ

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Διαπραγματεύσεις

Για να σας δώσω όμως μια εικόνα και για τον AKTOR, τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι δεν θα καθυστερήσει η έκβαση των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον όμιλο και τ Motor Oil για την απόκτηση του 75% των δύο εταιρειών κυκλικής οικονομίας του Ομίλου συμφερόντων Βαρδινογιάννη.

Ο λόγος για την Ηλέκτωρ και τη Thalis, τις οποίες ο AKTOR θέλει να αποκτήσει προκειμένου να χτίσει θέσεις στους επερχόμενους διαγωνισμούς έργων για τη διαχείριση των απορριμμάτων και του νερού.

Οι ίδιες πηγές τις τοποθετούν χρονικά λίγο πριν από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών της AKTOR για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (21 Ιουλίου) ή ίσως μετά την ολοκλήρωσή της.

Όσον αφορά τις συζητήσεις για τη συμμετοχή του AKTOR στο FSRU της Motor Oil, Διώρυγα GAS, αυτές, λένε πάλι τραπεζικές πηγές, έχουν ακόμη δρόμο…

Και η έκβασή τους έχει να κάνει κατά πόσο ο AKTOR θα προχωρήσει σε νέο κύμα συμφωνιών για εξαγωγές LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου…

AKTOR

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Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Παράλληλα, από σήμερα αρχίζει η διαπραγμάτευση των 15,5 εκατ. νέων μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφώνεται πλέον στα 67,8 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 118,94 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ το διοικητικό συμβούλιο πιστοποίησε στις 3 Ιουλίου την πλήρη καταβολή των κεφαλαίων.

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Η Ελλάδα προσελκύει κεφάλαια

Σε αυτήν την εικόνα, από την οποία φυσικά δεν λείπουν και οι κινήσεις από ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, οι ξένοι επενδυτές συνεχίζουν να απορροφούν με χαρακτηριστική άνεση νέες εκδόσεις και αυξήσεις κεφαλαίου και να διοχετεύουν κεφάλαια στην ελληνική αγορά.

Μια ανάσα από τα 190 δισ. πλέον η κεφαλαιοποίηση της αγοράς, με τους πρωταγωνιστές να παρουσιάζουν πειστικά επενδυτικά αφηγήματα και αξιόπιστα επιχειρηματικά σχέδια.

Και όσο οι εισροές διατηρούνται ισχυρές, τόσο δυσκολεύει το έργο όσων έχουν ποντάρει σε διόρθωση της αγοράς.

Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετές short θέσεις αρχίζουν να πιέζονται, καθώς η αυξημένη ρευστότητα δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους πωλητές να ανακτήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων.

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Οικογενειακές υποθέσεις

Στην περαιτέρω ενίσχυση του Private Banking επενδύει η Eurobank, δημιουργώντας τη νέα λειτουργία Family Office Services, η οποία θα εδρεύει στην Αθήνα.

Επικεφαλής, όπως πληροφορούμαι, αναλαμβάνει η Μαρία Ζήγρα, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν Head of Family Office στη METLEN Energy & Metals και μεταφέρει στη νέα της θέση πολυετή εμπειρία στη διαχείριση επιχειρηματικών οικογενειών και μεγάλων περιουσιών.

Η νέα μονάδα θα αναφέρεται απευθείας στον Group Head of Private Banking Γιώργο Ερτζάν, υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο του διεθνούς κόμβου του Ομίλου στην ανάπτυξη των υπηρεσιών wealth management.

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Ο μάνατζερ που χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο

Έντονο ήταν το ξέσπασμα γνωστού επιχειρηματία σε πρόσφατη συζήτηση για την πορεία εταιρείας από τον κλάδο του φαρμάκου που ο ίδιος είχε πουλήσει πριν από χρόνια.

Όπως μεταφέρουν στη στήλη άνθρωποι που ήταν παρόντες, η απογοήτευσή του ήταν τόσο μεγάλη ώστε σχολίασε πως τους αξίζει «Νομπέλ ανοησίας για το πώς κατάντησαν την εταιρεία», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η σημερινή εικόνα απέχει πολύ από εκείνη που παρέδωσε.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος μόνο αμέτοχος δεν παραμένει στην αγορά. Μετά το ιδιαίτερα υψηλό τίμημα που εισέπραξε από την πώληση, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δραστήριους επενδυτές των τελευταίων ετών, συμμετέχοντας σχεδόν σε όλες τις μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου, από τη ΔΕΗ και τη ΓΕΚ έως την Attica.

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 Εξ Οξφόρδης ορμώμενος

«Κλειδώνει» η υποψηφιότητα του καθηγητή Δημήτρη Τσομώκου για τη θέση του υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο κ. Τσομώκος είναι καθηγητής Χρηματιστηριακών Οικονομικών στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων SAID και εταίρος στη διοίκηση στο St Edmund Hall στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Είναι επίσης ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στην Ομάδα Χρηματοοικονομικών Αγορών του London School of Economics. Σημειώνεται ότι η θητεία του υποδιοικητή Θεόδωρου Πελαγίδη ολοκληρώνεται στις 20 Σεπτεμβρίου.

Ο καθηγητής Δημήτρης Τσομώκος

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Πυρηνική ενέργεια

Η συζήτηση για την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας έχει ανοίξει για τα καλά στην Ευρώπη και φυσικά και στην Ελλάδα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχει συγκροτήσει επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα εγκατάστασης στη χώρα μας μικρής κλίμακας πυρηνικών αντιδραστήρων (Small Modural Reactors – SMRs).

Έμαθα λοιπόν ότι στις Βρυξέλλες την 1η Ιουλίου κατά τη διάρκεια συνάντησης που διοργανώθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών των Σοσιαλιστών, παρουσιάστηκε αναλυτικά η προσέγγιση που αφορά στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μέλλον και η διερεύνηση των δυνατοτήτων των ΑΠΕ και της Πυρηνικής Ενέργειας. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε και ο Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων.

Διχασμένοι

Η παρουσίαση έγινε από τις Επιτροπές Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας των μελών των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Δόθηκε έμφαση, λένε οι πηγές μου, στους SMRs, οι οποίες κερδίζουν ανανεωμένη πολιτική στήριξη. Τη δίνουν όχι μόνο οι Γάλλοι – τοποθετήθηκαν μάλιστα υπέρ – αλλά μοιάζει ότι και το SPD και το γερμανικό λόμπι είναι πλέον διχασμένα, παράλληλα με αρκετές σκανδιναβικές χώρες.

Η παρέμβαση Δούκα

Στη συνάντηση των Βρυξελλών εκδηλώθηκαν και αντίθετες φωνές κατά της πυρηνικής ενέργειας.

Μάλιστα, μου λένε ότι ο Χάρης Δούκας και τόνισε ότι «είναι πρωτοφανές να συζητάμε για το ό,τι η πυρηνική ενέργεια αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση και μάλιστα εν καιρώ καύσωνα στις Βρυξέλλες, όταν στη Γαλλία πεθαίνουν άνθρωποι από τον καύσωνα κι ενώ διέκοψαν τη λειτουργία τους πυρηνικοί σταθμοί λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών».

Ο Δούκας τεκμηρίωσε, λένε πηγές μου, ότι τα πυρηνικά εργοστάσια έχουν σοβαρά θέματα λειτουργίας σε ακραίες θερμοκρασίες, ότι απαιτείται νερό και άρα, σύμφωνα με τον ίδιο, κι αυτό είναι πρόβλημα, ενώ ανέδειξε και την απειλή των γεωπολιτικών αναταράξεων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τους εισηγητές να πάρουν πίσω τις εκθέσεις τους και να επιστρέψουν με τεκμηριωμένα στοιχεία, να αναλάβουν τις ευθύνες τους πέρα από τους λομπίστες της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

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Αντιδράσεις

Μετά τον Δούκα, μαθαίνω, ότι αντέδρασαν κι άλλοι δήμοι και περιφέρειες. Ζήτησαν να συμμετέχουν στον διάλογο που έχει ανοίξει και μάλιστα, οι πληροφορίες μου λένε, ότι αρκετοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης των χωρών του Νότου εξέφρασαν την αντίθεση τους στα σχέδια για πυρηνικά.

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τις πηγές μου, μετά από αυτή την παρέμβαση και το κύμα των αντιδράσεων, δεν υπήρξε καμία απόφαση και η συζήτηση μετατέθηκε για επόμενη φορά.

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«Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του πάνω από φωτογραφία του με τη Μελόνι, στην πλατφόρμα του Truth Social.

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης

Ο ρόλος της επιστήμης της Φιλοσοφίας στον κλάδο του AI ως προς την ασφάλεια, τη δεοντολογία και την ισορροπία αλήθειας και κολακείας στις απαντήσεις των γλωσσικών μοντέλων προς τους χρήστες

Νατάσα Μπαστέα

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