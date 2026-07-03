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Αναζητά νέες κορυφές το ΧΑ, τα πακέτα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΤΕ, τι περιμένει η Attica Stores, ανεβάζει ταχύτητες η Motor Oil

Νέο υψηλό έτους

Inside Stories 03.07.2026, 07:00
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Αναζητά νέες κορυφές το ΧΑ, τα πακέτα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΤΕ, τι περιμένει η Attica Stores, ανεβάζει ταχύτητες η Motor Oil
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Μπορεί ο Γενικός Δείκτης στο Euronext Athens να μην κράτησε μέχρι το τέλος τα ενδοσυνεδριακά υψηλά, ωστόσο κατάφερε να γράψει νέο υψηλό έτους φτάνοντας έως τις 2.515 μονάδες.

Πλέον, το επόμενο ορόσημο δεν είναι άλλο από τις 2.528,95 μονάδες, δηλαδή το υψηλότερο κλείσιμο που έχει καταγραφεί από τις 18 Νοεμβρίου 2009.

Το ενδιαφέρον της χθεσινής συνεδρίασης ήταν όμως ότι η άνοδος δεν περιορίστηκε στους γνωστούς πρωταγωνιστές.

Οι αγοραστές «απλώθηκαν» σε μεγάλο μέρος της υψηλής και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, στοιχείο που θεωρείται πιο υγιές για τη συνέχεια της κίνησης, καθώς δείχνει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον αποκτά μεγαλύτερο εύρος.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Fitch, Goldman και… ευρωπαϊκό rotation

Το θετικό κλίμα τροφοδότησαν και οι εξελίξεις στο τραπεζικό μέτωπο.

Η Fitch αναβάθμισε τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα στη βαθμίδα «BBB», διατηρώντας σταθερές προοπτικές, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς αναβάθμισε το outlook σε θετικό.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η Goldman Sachs επανέφερε στο προσκήνιο τον στόχο των 2.600 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη, προσφέροντας ακόμη ένα επιχείρημα στους long.

Αν επιτευχθεί, θα πρόκειται για ένα περιθώριο κοντά στο 4%.

Η σημερινή συνεδρίαση θα δώσει κάποια σημάδια αν είναι εφικτός ο στόχος, αλλά δεδομένης της αργίας της Wall Street για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας η εικόνα δεν θα είναι ξεκάθαρη.

Όχι τουλάχιστον στο βαθμό που η αδυναμία που εμφανίζει ο τεχνολογικός κλάδος στις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες έχει ενισχύσει τη μεταφορά κεφαλαίων προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Σε αυτό το rotation παίρνει και το μερίδιό του το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον των ξένων χαρτοφυλακίων.

Εξού και στην αγορά υπάρχει η αίσθηση ότι αρκετές εισηγμένες επισπεύδουν τις κεφαλαιακές κινήσεις τους, επιλέγοντας να εκμεταλλευτούν το σημερινό ευνοϊκό παράθυρο.

Τοποθετήσεις (;)

Αίσθηση πάντως προκάλεσαν και οι προσυμφωνημένες συναλλαγές στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς μέσω πακέτων διακινήθηκαν περίπου 314 χιλ. μετοχές, συνολικής αξίας 14,5 εκατ. ευρώ.

Ο όγκος αντιστοιχεί στο 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από την αγορά.

Ανάλογο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και τα πακέτα στον ΟΤΕ, όπου άλλαξαν χέρια περίπου 1,5 εκατ. μετοχές, αξίας 28,4 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αντιστοιχεί στο 0,37% της εισηγμένης.

Το στοίχημα της Attica Stores

Σε κάθε περίπτωση πάντως, την τιμητική της είχε χτες η Attica Stores και το ντεμπούτο της στο ταμπλό.

Οι 60,16 εκατ. μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στην Κύρια Αγορά με τιμή εκκίνησης τα 3,20 ευρώ και κωδικό διαπραγμάτευσης ADPS.

Το κλίμα μάλιστα στο κτήριο του Euronext Athens ήταν πανηγυρικό κατά την εισαγωγή της Attica στο Χρηματιστήριο, με τα χαμόγελα να περισσεύουν τόσο στα στελέχη της εταιρείας όσο και στους ανθρώπους της αγοράς που έδωσαν το «παρών» στην τελετή.

Παρότι η καλοκαιρινή έξοδος έχει ήδη ξεκινήσει, η αίθουσα του Euronext Athens ήταν γεμάτη, με τα πηγαδάκια να διαδέχονται το ένα το άλλο και το ενδιαφέρον να ξεπερνά τα στενά όρια μιας ακόμη νέας εισαγωγής.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος δεχόταν συνεχώς συγχαρητήρια, ενώ στις συζητήσεις κυριάρχησε η πορεία της εταιρείας και η μετατροπή της, όπως έλεγαν αρκετοί συνομιλητές, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα success stories του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Καλά πληροφορημένες πηγές σημείωναν, πάντως, ότι το καμπανάκι ήταν μόνο η αρχή.

Η πραγματική δοκιμασία ξεκινά τώρα, καθώς η διοίκηση καλείται να αξιοποιήσει τη δυναμική που δημιουργείται στο πιο Premium κομμάτι της αγοράς.

Επιπλέον, στοίχημα αποτελεί και η αυξανόμενη τουριστική κίνηση στο κέντρο της Αθήνας…

Ανεβάζει ταχύτητες

Στα desk των traders πάντως, ο ενθουσιασμός ήταν αλλού.

Στη Motor Oil, η οποία επισκέφτηκε τα 42 ευρώ ενδοσυνεδριακά, αν και έκλεισε κοντά στα 41 ευρώ.

Με αισθητά υψηλό, για τη μετοχή, όγκο, σχεδόν 300 χιλ. τεμαχίων.

Πέραν την εικόνα της στιγμής όμως, να σας θυμίσω εδώ ότι η Motor Oil βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος τις τελευταίες εβδομάδας, εμφανίζοντας έντονη κινητικότητα.

Οι χρηματιστηριακές Pantelakis, NBG Securities και Eurobank Equities εκτιμούν ότι τα περιθώρια διύλισης θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και το 2026, γεγονός που στηρίζει τις προοπτικές κερδοφορίας του ομίλου, παρά τις διεθνείς προκλήσεις στον ενεργειακό κλάδο.

Παράλληλα, ο όμιλος δέχτηκε από την AKTOR Group πρόταση για την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS από τη Motor Oil, με τις δύο πλευρές να εισέρχονται σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων.

Στο χρηματοοικονομικό μέτωπο, η Motor Oil ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πενταετούς ευρωομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει κατά πολύ το ζητούμενο ποσό, ξεπερνώντας τα 1,5 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση του ομολόγου που είχε εκδοθεί το 2021.

Επίσης, αρχές Ιουνίου, η Motor Oil απέκτησε το 60% της ENACT Α.Ε., ενώ μέσω της θυγατρικής MORE ολοκλήρωσε συμφωνίες συνολικής αξίας 237 εκατ. ευρώ με τον Όμιλο ΔΕΗ, που περιλαμβάνουν την πώληση χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων και την αναδιάρθρωση συμμετοχών σε μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα.

Υψηλά περιθώρια

Υψηλή κινητικότητα είχαμε και στη μετοχή του Σαράντη, η οποία προσπαθεί να βρει τα πατήματά της μετά την μεταφορά της στον MidCap.

Μετοχικά βέβαια, διότι επιχειρηματικά έκανε ένα σημαντικό βήμα, με την προσθήκη του Möller’s στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division.

Ουσιαστικά, ο Σαράντης διερευνά τρόπους για να ενισχύσει τη θέση του σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες της αγοράς FMCG, αυτή των βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής, όπου οι επενδύσεις και οι νέες συνεργασίες έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η ζήτηση για προϊόντα πρόληψης και ευεξίας παραμένει ισχυρή.

Τα οφέλη της visa express

Οι Τούρκοι επισκέπτες εξελίσσονται στον μεγάλο πρωταγωνιστή της φετινής τουριστικής περιόδου στη Λέσβο, σε μια συγκυρία όπου η ένταση στη Μέση Ανατολή δημιούργησε αβεβαιότητα για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Επιχειρηματίες του νησιού περιγράφουν μια εικόνα που διαφέρει αισθητά από τα προηγούμενα χρόνια, με την τοπική αγορά να εμφανίζει αξιοσημείωτες αντοχές.

Καλά πληροφορημένες πηγές αποδίδουν την εξέλιξη κυρίως στη λειτουργία της visa express, αλλά και στην αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τα τουρκικά παράλια.

Οι επιπλέον θέσεις καλύπτονται χωρίς δυσκολία, ενώ τα λιμάνια θυμίζουν αρκετές φορές περίοδο κορύφωσης της τουριστικής σεζόν. Το στοιχείο που τραβά την προσοχή των επαγγελματιών δεν είναι μόνο οι αφίξεις.

Αλλάζει και το προφίλ των επισκεπτών. Στη θέση των ημερήσιων εκδρομέων εμφανίζονται πλέον οικογένειες και ταξιδιώτες που παραμένουν περισσότερες ημέρες, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία.

Η τελευταία παρέμβαση από την προεδρία

Με μια ανάρτηση στο LinkedIn, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης της European Metals στην Αθήνα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έκλεισε και τυπικά έναν κύκλο τεσσάρων ετών στην προεδρία του ευρωπαϊκού συνδέσμου μετάλλων.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν ήταν τόσο ο απολογισμός της θητείας του, αλλά το μήνυμα που επέλεξε να στείλει προς τις Βρυξέλλες. Ότι ναι μεν η Ευρώπη έχει πλέον αναγνωρίσει τη στρατηγική σημασία των μετάλλων, όμως η πραγματική δοκιμασία ξεκινά τώρα, με τη μετάβαση από τις εξαγγελίες στην εφαρμογή πολιτικών που θα στηρίξουν την παραγωγή, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο επικεφαλής της METLEN επέλεξε να αναδείξει ως παράδειγμα το Αλουμίνιον της Ελλάδος, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική αυτάρκεια δεν αποτελεί θεωρητική συζήτηση, αλλά βασίζεται σε μονάδες που ήδη λειτουργούν και μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για τη νέα βιομηχανική στρατηγική της Ευρώπης.

Μυτιληναίος

Η Αθήνα στον χάρτη της κυβερνοασφάλειας

Η Κομισιόν επέλεξε την Αθήνα ως έδρα του νέου Cybersecurity Skills Coalition EDIC, του ευρωπαϊκού φορέα που θα αναλάβει να καλύψει το μεγάλο έλλειμμα δεξιοτήτων στην κυβερνοασφάλεια.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητά τρόπους να ενισχύσει την ψηφιακή της αυτονομία και να θωρακίσει κρίσιμες υποδομές απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες κυβερνοεπιθέσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα βρέθηκε στον πυρήνα του εγχειρήματος, μαζί με Κύπρο, Αυστρία, Κροατία και Σλοβενία.

Πίσω από την επιλογή της Αθήνας, πάντως, στελέχη της αγοράς βλέπουν κάτι περισσότερο από μια διοικητική απόφαση.

Ο νέος φορέας θα διαχειριστεί ευρωπαϊκά κονδύλια, θα συντονίζει εκπαιδευτικά προγράμματα, θα φέρνει πιο κοντά πανεπιστήμια και επιχειρήσεις και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη ταλέντου στον κυβερνοχώρο.

Με άλλα λόγια, η Ελλάδα αποκτά μια θέση στο ευρωπαϊκό «τραπέζι» των αποφάσεων για έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ψηφιακής οικονομίας, μια εξέλιξη που, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από τον συμβολισμό της.

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Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μ.Η.Τ.232433

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